Appenzell Innerrhoden passt Corona-Massnahmen an

Coronamassnahmen Testmöglichkeit im Gesundheitszentrum Appenzell wird geschlossen – Impfzentrum bleibt offen Der Bund kehrt per 1. April zur normalen Lage zurück. Vor diesem Hintergrund passt der Kanton Appenzell Innerrhoden ebenfalls auf Anfang April seine Angebote rund um Covid-19 an. 25.03.2022, 09.33 Uhr

Das Testzentrum im Gesundheitszentrum ist bald Geschichte. Bild: Benjamin Manser

Das Testzentrum am kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell wird per 31. März geschlossen. Das Gesundheits- und Sozialdepartement empfiehlt Personen mit Symptomen oder Personen, welche engen Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person hatten, weiterhin, sich testen zu lassen. Tests können nach wie vor auf Anmeldung in der Apotheke in Appenzell oder den Hausarztpraxen beziehungsweise ohne Voranmeldung bei der Teststelle im Bahnhofpärkli in Appenzell (Freitag von 18 bis 20 Uhr) vorgenommen werden.