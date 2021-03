Corona «Es reicht bei weitem nicht»: Der Andrang auf Schnelltests in Ostschweizer Apotheken und Arztpraxen ist gross Seit dem 15. März kann sich auf Corona gratis testen lassen, wer will. Auch ohne Symptome. Was dies für die Ostschweizer Apotheken und Arztpraxen bedeutet. David Grob und Enrico Kampmann 24.03.2021, 05.00 Uhr

Apothekerinnen führen einen Corona-Schnelltest durch. Bild: Eveline Beerkircher

Es wirkt, als sei die gleiche Begrüssung am Telefon per Band einmal für alle Ostschweizer Apotheken aufgenommen worden: «Anmeldungen für den Corona-Schnelltest nehmen wir sehr gerne online auf unserer Website entgegen», flötet es aus dem Telefonhörer, egal ob man in St.Gallen, Frauenfeld, Wil oder Heerbrugg anruft. Es ist offensichtlich: Die Apotheken lenken den Andrang auf die Corona-Schnelltests bereits per Telefon um.

Am 5. März verkündete Bundesrat Alain Berset den Ausbau der Teststrategie, seit dem 15. März übernimmt der Bund sämtliche Kosten für Corona-Schnelltests in den Apotheken und Arztpraxen – selbst wenn man keine Symptome hat. Die 54 Franken, die ein solcher Antigen-Schnelltest kostet, werden durch den Bund übernommen. Abgerechnet wird über die Krankenkassen. Rund eine Milliarde Franken soll die Teststrategie kosten. Der Grund für die Testoffensive: Coronaausbrüche sollen möglichst früh erkannt werden und eine Weitergabe des Virus durch asymptomatische Personen möglichst minimiert werden.

Die Apotheken sind schnell ausgebucht

Seit rund einer Woche kann sich also testen lassen, wer will. Wie wirkt sich dies auf die Ostschweizer Apotheken und Arztpraxen aus, die Schnelltests anbieten?

Der Andrang ist gross, heisst es unisono aus den Apotheken in den Kantonen St.Gallen und Thurgau. «Heute und morgen sind wir bereits ausgebucht», sagt etwa Joelle Kenel, Geschäftsführerin der Löwen-Apotheke in Wil, per Telefon. Gleich klingt es aus Frauenfeld, aus Gossau, aus Amriswil. Andere Apotheken wollen gar nicht erst Auskunft geben, man sei wegen der Schnelltests völlig ausgelastet und habe leider keine Zeit zurzeit, danke trotzdem für den Anruf, «en schöne Tag, uf Wiederhöre». Und will man Online einen Termin buchen, so braucht man ebenfalls Geduld wie am Gotthard vor Ostern: «Nächster verfügbarer Termin: 1. April», heisst es etwa bei der Zentral-Apotheke in Heerbrugg.

Der St.Galler Apothekerverband hofft auf mehr Apotheken, die Schnelltests anbieten

Anruf bei Claudia Meier-Uffer, Präsidentin des Apothekerverbandes St.Gallen-Appenzell. «Es zeigt sich überall das gleiche Bild: Der Andrang ist sehr gross. Wir beobachten in den letzten zwei Wochen eine Verdoppelung der Nachfrage. Es reicht bei weitem nicht.»

Es reicht bei weitem nicht. Damit meint Meier-Uffer nicht die Testsets, sondern die Zahl der Apotheken. 14 St.Galler Apotheken listet der Kanton St.Gallen derzeit auf, die Schnelltests anbieten. Rund 50 Apotheken gibt es laut Meier-Uffer im Kanton St.Gallen. «Das Ziel wäre, dass rund die Hälfte Schnelltests anbieten können.» Sie hat ihre Verbandskolleginnen nochmal motiviert, vor allem für Symptomlose Tests anzubieten. Der personelle Aufwand dafür sei aber nicht zu unterschätzen und fordere alle heraus. Meier-Uffer spricht nicht nur als Verbandspräsidentin, sondern auch als Apothekerin. Seit 2009 führt sie die Apotheke in Gossau.

«Wir müssen pro Tag 30 bis 50 Personen abweisen, die einen Test machen wollen.»

Oft fehlt das Personal für mehr Tests

Dass die Nachfrage weit grösser als das Angebot ist, liegt nicht an zu wenigen Tests oder einer mangelhaften Planung der Apothekerinnen und Apothekern. «Das Problem liegt oftmals bei den personellen Ressourcen der Apotheken», sagt Stefan Ullman. Er ist Geschäftsführer der Passage-Apotheke in Frauenfeld und das Thurgauer Pendant von Meier-Uffer. Der Präsident des Thurgauer Apothekerverbandes sagt:

«Oft gibt es zu wenig Personal – insbesondere weil auch der Normalbetrieb gewährleistet sein muss.»

Auch er beobachtet einen Anstieg im Thurgau, seitdem die Schnelltests gratis sind. Insbesondere von Personen ohne Symptome. Er nennt zwei typische Beispiele: Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit Kundenkontakt, die sich auf Wunsch der Firma testen lassen. Und Angehörige, die auf Nummer Sicher gehen wollen und sich vor dem Besuch der Grossmutter oder des Grossvaters im Alters- und Pflegeheim testen. 50 bis 70 Schnelltests führt die Passage-Apotheke in Frauenfeld täglich durch. Ullmann rechnet mit einer Entspannung nach Ostern.

Zur Teststrategie des Bundes gehören auch Selbsttests. Fünf Testsets will der Bundesrat jeder Person pro Monat zur Verfügung stellen, ebenfalls gratis. Nur: Die Zulassungsbehörde für Arzneimittel Swissmedic hat sie bislang noch nicht zugelassen. Bringen die Selbsttests die nötige Entlastung für die Apothekerinnen und Apotheker? Ullmann sieht darin jedenfalls einen weiteren Eckpfeiler einer erfolgreichen Teststrategie. Und die Apotheken können so den Schwerpunkt wieder auf die Tests symptomatischer Personen legen. Seine St.Galler Kollegin Meier-Uffer ist da skeptischer:

«Es wird immer Leute geben, die einen Test einer Fachperson einem Selbsttest vorziehen, auch weil dieser etwas weniger zuverlässig ist.»

Die Nachfrage steigt auch in Arztpraxen

«Wir stellen fest, dass das neue Testregime des Bundes dazu führt, dass die Nachfrage für Antigen-Schnelltests von asymptomatischen Personen gestiegen ist», sagt Barbara Zinggeler, Geschäftsführerin der Geschäftsstelle der Ärztegesellschaft des Kantons St.Gallen. Meistens gehe es um Reisen oder private Treffen. Im Rheintal beispielsweise gingen viele Leute in Österreich einkaufen und brauchten einen negativen Test, um über die Grenze zu gelangen.

Die Arztpraxen würden der erhöhten Nachfrage jedoch bis jetzt gerecht werden. Die kantonale Umsetzungsstrategie für die offensive Teststrategie des Bundes funktioniere.«Das System im Kanton St.Gallen funktioniert und wenn bei den Hausarztpraxen die Kapazitäten für Schnelltests ausgeschöpft sind, werden Patienten an sogenannte Schwerpunktpraxen verwiesen.» Zudem könne man sich teilweise auch in den regionalen Spitälern der Region testen lassen.

Es kann zu Wartezeiten kommen

Ganz so reibungslos scheint es in der Praxis allerdings nicht immer abzulaufen. Mancherorts müssen Patienten teils auch Wartezeiten in Kauf nehmen, wie Anfragen bei mehreren Praxen im Thurgau und in St.Gallen ergeben. Das Ärztezentrum Degersheim zum Beispiel verzeichne seit dem 15. März eine klare Zunahme und könne nicht mehr alle Patienten am gewünschten Tag testen lassen.

Der Bestand der Antigen-Tests würde sich ausserdem langsam dem Ende zuneigen, doch es gebe Probleme bei der Nachbestellung. Eine Mitarbeiterin, die nicht mit Namen genannt werden möchte, sagt:

«Wir haben bei mehreren Lieferanten angefragt, aber haben bisher keine neuen bestellen können, weil sie ausverkauft sind.»

In grösseren Praxen wie dem Arzthaus in St.Gallen scheinen jedoch noch ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung zu stehen. Hier mache man zwischen 25 und 40 Schnelltests pro Tag und es gäbe noch Luft nach oben. «Wir können problemlos ohne organisatorische Änderung 80 Tests am Tag durchführen, mit organisatorischen Änderungen etwa 200 bis 300 Tests täglich», sagt Praxismanagerin Dolores Szabo.

Wer also in der Apotheke keinen Termin für einen Schnelltest bekommt, sollte überlegen, es in einer grösseren Praxis oder einem Ärztehaus zu versuchen.