Corona-Impfung «Inakzeptable Ungleichbehandlung»: Kantonsspital St.Gallen weist Diabetiker ab, impft aber gesunde Begleitperson – Angehörige sind empört Das Kantonsspital St.Gallen hat die Impfung eines ambulanten Patienten mit Diabetes und Herzproblemen abgelehnt, gleichentags aber eine gesunde Betagten-Begleitperson geimpft. Die Frau des Diabetikers glaubt, dass dies kein Einzelfall sei. Die Spitalverantwortlichen weisen die Vorwürfe zurück. Marcel Elsener 19.02.2021, 05.00 Uhr

Bereit zur Impfung: Spritzen mit Pfizer-Biontech-Impfstoff, der im Kanton St.Gallen allerdings nur in den Betagtenheimen und in den Spitälern verwendet werden kann. Bild: Martial Trezzini / Keystone

«Das kann ich nicht akzeptieren», sagt eine Frau aus dem Fürstenland und schildert eine aus ihrer Sicht stossende «Geschichte zur Ungleichheit der Impfverteilung im Kanton St.Gallen». Die Beschwerde betrifft ihren zucker- und herzkranken Ehemann, 55-jährig, seit 15 Jahren Diabetiker und Träger von zwei Stents für die Herzgefässe, die ihm im Kantonsspital St.Gallen (KSSG) implantiert wurden. Seit vier Jahren geht er alle zwei Monate ins KSSG, wo er vom Team der Diabetologie betreut wird. Er sei demnach ein «regelmässiger und treuer Kunde» des St.Galler Spitals, sagt die Frau, die selber im Pflegebereich arbeitet, heute im Spital Winterthur, früher in St.Gallen.

Der Mann ist im Aussendienst einer Firma tätig, arbeitet seit zwei Monaten nicht mehr und ist als Risikopatient vom Hausarzt seit einem Monat krankgeschrieben. Trotz etlicher Anfragen hat er bisher keine Coronaimpfung erhalten. Sein Hausarzt bei der Medbase Uzwil habe ihn auf die Liste genommen, sagt seine Frau. «Man beschied ihm aber, vorläufig keinen Impfstoff für Risikopatienten zu haben, weil dieser Personen über 75 Jahren und Betagten in Altersheimen vorbehalten sei.»

Auf Impfung im KSSG-Ambulatorium gehofft

In der Folge erhoffte sich der Mann eine Impfung im Ambulatorium des Kantonsspitals, wo er am 10. Februar einen Termin hatte. Obwohl Risikopatient und dort regelmässiger Patient, versagte man ihm eine Impfung. Namentlich mit der Begründung, das Spital halte sich an den kantonalen Impfplan und impfe Risikopatienten nur, wenn sie keinen Hausarzt hätten. Im Fall des Ehemanns hat sich das Ambulatorium vergewissert, dass der Mann auf der Warteliste des Hausarztes ist.

«Arbeitsfähige Risikopatienten werden im Kanton St.Gallen von keiner Seite berücksichtigt und nicht geschützt», empört sich die Frau des Diabetikers, die in Winterthur derzeit selber Patienten gegen Corona impft und weiss, dass das dortige Spital Patienten anruft, wenn es übrige Impfdosen hat. Angestachelt hat den Ärger der Familie die verbürgte Impfung einer gleichaltrigen und gesunden Person aus einem anderen Kanton, die am gleichen Tag ihre betagten Eltern zum Impftermin im KSSG-Ambulatorium begleitete. Das Personal bot ihr eine Impfung an, weil man überzählige Dosen habe.

«Das geht gar nicht», ärgert sich die Frau in einem Schreiben an den Spitaldirektor und den St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann, die sie beide aus ihrer früheren Tätigkeit kennt.

«Am selben Tag, da mein Mann als Risikopatient in der Sprechstunde nach der Impfung fragt, werden Ausserkantonale, Nichtrisikopatienten, Nichtkunden geimpft?»

Sie glaubt, dass dies kein Einzelfall sei. Zudem stösst der Pflegefachfrau auf, dass am KSSG anscheinend auch Mitarbeitende ohne Patientenkontakt geimpft werden.

Spital begründet Absage mit Vorgaben und begrenzten Ressourcen

Der Ärger sei «aus der individuellen Sicht der betroffenen Familie nachvollziehbar», sagt KSSG-Mediensprecher Philipp Lutz. Doch gebe es Hunderte, wenn nicht Tausende vergleichbare Risikopatienten, die auf eine Impfung warteten. Angesichts von jährlich 500'000 ambulanten Besuchen am KSSG und der knappen Impfstoff-Ressourcen sei ein breiteres Impfangebot im Spital unmöglich und zudem würde dies nicht den Vorgaben des Bundes und dem Umsetzungsplan des Kantons entsprechen. Einzelne Patienten bei übrig gebliebenen Dosen kurzfristig aufzubieten, habe man schon versucht, aber es sei eine «organisatorische Riesenübung», die nicht praktikabel sei.

St.Galler Impfchefin erwartet Linderung für Risikopatienten in den nächsten Wochen Auch Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge und St.Galler Impfchefin, ist der Fall des Diabetikers zu Ohren gekommen. Sie könne den Ärger nachvollziehen, doch handle es sich um einen unglücklichen Einzelfall. Die Impfchefin ist überzeugt, dass sich die Spitäler und Hausärzte an die Richtlinien halten und «ihr Bestes geben». Die Verteilgerechtigkeit sei angesichts der Knappheit, «die wir uns nicht gewohnt sind», eine ethische Frage, die nach bestem Wissen und Gewissen abzuwägen sei. Die Richtlinie der Eidgenössischen Impfkommission beruht auf den Studienergebnissen, wonach das Alter der grösste Risikofaktor ist. Wie viele jüngere Risikopatienten bei den bislang rund 16'000 in Hausarzt- und Schwerpunktpraxen verabreichten Impfungen zum Zuge kamen, lässt sich gemäss Karin Faisst schwer abschätzen. 88 Prozent der Erstgeimpften sind über 60 Jahre alt; demnach dürften wenige Berufstätige darunter sein. Doch werde sich die Situation für nicht-betagte Höchstrisikopatienten «im März und April deutlich verbessern», sagt die Impfchefin. Am 3. März verteilt der Kanton 12'000 Moderna-Impfstoffdosen an die Arztpraxen, Mitte März kommen weitere 15'000 hinzu – somit stehen 27'000 Dosen für Erstimpfungen bereit, die zunehmend auch jüngeren Risikopatienten zugutekämen. Die Impfchefin konnte am Donnerstag mit einer guten Nachricht aufwarten: Alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Pflegepersonal in den 120 Betagten- und Pflegeheimen im Kanton haben die erste Impfdosis erhalten. Innerhalb von sechs Wochen verimpften die mobilen Impfteams 8892 Dosen. Damit sei der erste Meilenstein in der St.Galler Impfkampagne erreicht. Die zweite Impfung in den Heimen wolle man bis Mitte März abschliessen. Gesamthaft wurden im Kanton bisher 35'000 Personen gegen Covid-19 geimpft.

In der persönlichen Antwort von KSSG-Direktor Daniel Germann erklärt das KSSG die Praxis im Kanton St.Gallen und anderen Kantonen, wonach zusätzlich zur Impfstrategie des Bundes (zuerst die vulnerabelsten und die über 75-jährigen Personen) auch Mitarbeitende der Spitäler mit Patientenkontakt sowie Risikopatienten, die in den Spitälern hausärztlich betreut werden, geimpft werden. Diese Patienten seien von den Kliniken des KSSG direkt kontaktiert worden. Grundsätzlich erfolge die Impfung für Risikopatienten gemäss den kantonalen Vorgaben in einer der sechs regionalen Schwerpunktpraxen sowie in Hausarztpraxen.

Die Impfungen der beiden erwähnten Gruppen laufen im KSSG seit dem 11. Januar. «Ganz ausschliessen, dass bereits jetzt einzelne Mitarbeitende ohne direkten Patientenkontakt geimpft wurden, können wir nicht», schreibt Germann. Auch kämen die von der verärgerten Frau geschilderten Einzelfälle vor. Dies, weil Personen kurzfristig den vereinbarten Impftermin nicht wahrnehmen können, aber «die bereits aufgezogenen Impfdosen aufgebraucht werden, damit sie nicht verfallen». Diese Dosen würden dann für die Impfung anderer Patienten, von Mitarbeitenden oder eben auch von Begleitpersonen verwendet. «Das sind aber Einzelfälle und wir führen auch keine entsprechende Warteliste», betont Germann. «Es scheint uns besser, diese Dosen zu nutzen als sie wegzuwerfen.»

Die Enttäuschung sei «nachvollziehbar», aber er bitte sie und ihren Mann sowie alle Personen, die auf eine Impfung warten, «um Verständnis und noch um etwas Geduld», schliesst der KSSG-CEO. Mediensprecher Lutz erwähnt im Zusammenhang mit der Dosenknappheit das «Impfdilemma» der Hausärzte, die letztlich zwischen älteren Personen und jüngeren Risikopatienten mit der möglichen Gefahr einer Longcovid-Erkrankung abwägen müssten – eine schwierige und bei vorläufigen Absagen im Einzelfall oft schwer verständliche Entscheidung.