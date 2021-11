Corona Der Impfgraben zwischen den Geschlechtern: Frauen ab 50 lassen sich deutlich weniger impfen als Männer Der Kanton St.Gallen gehört zu den Impfschlusslichtern der Schweiz. Nun zeigt sich: Das liegt auch an der relativ tiefen Impfbereitschaft der Frauen. In allen Alterskategorien liegt ihre Impfquote tiefer als bei den Männern, vor allem bei Frauen ab 50 Jahren. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Bild: Getty

Experten rätseln. Warum ist die Impfbereitschaft – verglichen mit andern Kantonen und Ländern – in der Ostschweiz relativ tief? Die einen sagen, es liege an der ländlichen Struktur. Oder an den Kantonsregierungen, denen es nicht gelungen sei, eine Impfeuphorie zu entfachen. Oder gar an der Dominanz der SVP, die sich zu wenig klar zum Impfen bekenne und mit ihrer Politik gegen Coronamassnahmen auch die Impfskepsis schüre.