Kinder programmieren in St.Gallen ihr eigenes Computerspiel

Code Camp St.Gallen Rennende Zombies und fliegende Donuts: Kinder programmieren während dreier Tage ihr eigenes Computerspiel Es sind etwas andere Sommerferien: Während dreier Tage durften programmierbegeisterte Kinder auf spielerische Art und Weise ihr eigenes Computerspiel entwickeln. Ein Besuch im Code Camp in St.Gallen. Viviana Troccoli 15.07.2022, 17.00 Uhr

Das Schulhaus Spelterini wurde in der ersten Sommerferienwoche zur Programmierwelt. Bild: Andrea Tina Stalder

«Gebed nochli a, chömed!», ruft ein Mädchen auf dem Pausenplatz der Primarschule Spelterini in St.Gallen. Noch ein letztes Mal wird auf der Schaukel hin und her geschwungen, bis zwei junge Erwachsenen die zwölf Kinder einsammeln und das leere Schulhaus betreten. Eigentlich sind gerade Schulferien. Doch ein Dutzend Kinder möchte weiter lernen – lernen zu programmieren. Die Gruppe, bestehend aus zwei Mädchen und zehn Buben, alle im Alter zwischen sieben und 13 Jahren, begeben sich ins Schulzimmer. Nun bricht die letzte Stunde an, an der die Kinder ihr eigenes Computerspiel zu Ende gestalten können.

Von Australien bis nach St.Gallen

Eine von drei Betreuungspersonen ist Susanne Krüger, die seit vier Jahren bei Code Camp als sogenannte Teacher dabei ist. Sie sagt:

Susanne Krüger ist seit vier Jahren Teacher bei den Code Camps. Bild: Andrea Tina Stalder

«Wir wollen den Kindern das Programmieren in spielerischer Weise näherbringen.»

Während dreier Tage lernten die Kinder in der ersten Sommerferienwoche ein eigenes Computerspiel zu codieren. Das Konzept hat seinen Ursprung in Australien und wurde dort 2014 entwickelt. Mit mehreren zehntausend Kindern, die bei diesen Camps bereits mitgemacht haben, hat sich die Idee letztlich bis in die Schweiz ausgebreitet. Das Ziel dieser Camps: Die Kinder für die digitale Welt zu begeistern. Krüger erstaunt es immer wieder, wie schnell die Kinder lernen. Der gegenseitige Austausch spiele dabei eine wichtige Rolle. «Sie interagieren sehr viel miteinander, auch wenn sie sich vorher nicht gekannt haben», sagt sie. Hier in St.Gallen sei der Ansturm auf die zu vergebenden Plätze im Camp noch nicht so gross gewesen. Doch Krüger erzählt, dass etwa im Grossraum Zürich die Idee auf grosse Beliebtheit stosse. Sie sagt:

«Es gibt Eltern, die sitzen am Morgen früh bereits vor dem Computer, damit sie ihr Kind rechtzeitig anmelden können.»

Dass das Camp bei den Kindern grosses Interesse hervorruft, merkt man ihnen auch an. Beim Betreten des Schulhauses erzählt Louisa, die wie alle Kinder in diesem Text eigentlich anders heisst, dass das Programmieren des Spiels für sie gar nicht schwierig war. Für sie gebe es aber generell zu wenig digitalen Unterricht in der Schule. Die 11-Jährige sagt:

«Es wäre toll, wenn mehr Schulfächer mit dem Computer gemacht werden.»

Die «Teacher» helfen den Kindern weiter, falls etwas mit der Technik gerade nicht funktioniert. Bild: Andrea Tina Stalder

Von klein auf Freude an der Technik

Zurück im Schulzimmer, setzen sich die zwölf Kinder an ihre Laptops und öffnen ihre Spiele: Von rennenden Zombies, über Unterwasserwelten bis hin zu fliegenden Donuts ist alles dabei. Nun heisst es für die Kinder, ihrem Spiel den letzten Feinschliff zu verpassen, damit sie es an der Abschlusszeremonie stolz den Eltern präsentieren können. Einer der eifrigen Programmierer ist Lukas. Er versucht gerade, mit seinem hüpfenden Roboter so viele Münzen wie möglich einzufangen. Der Neunjährige erzählt:

«Seit ich fünf Jahre alt bin, möchte ich schon Programmieren.»

Sein grosses Ziel ist es, die Computersprache Java zu lernen. «Wusstest du, dass Minecraft mit Javascript programmiert wurde?», fragt er. Wer das noch nicht wusste, weiss es jetzt. Es erstaunt, mit wie viel Enthusiasmus und teils schon vorhandenem Können die Kinder an das Codieren herangehen.

Die fortgeschrittene Gruppe besteht nur aus Niklas. Er hat nicht nur ein Game programmiert, sondern gleich mehrere Mini-Games. «Ich war letztes Jahr bereits bei den Anfängern», sagt er. Betreut wird er von Susanne Krüger, die gerade dabei ist, ein 3D-Spiel auf dem Beamer aufzuschalten.

Am späten Mittwochnachmittag neigt sich das Camp auch schon dem Ende zu. Erste Eltern nehmen Platz, um die Präsentationen ihrer Kinder aufmerksam mitzuverfolgen. Teils konzentriert, teils verwirrt schauen sie den Vorträgen zu und belohnen die einzelnen Vorträge mit Applaus. Einige Computergames haben sogar eine Geschichte dahinter. Etwa jenes von Louisa, die erklärt, dass ihre Figur ein Kind sei, welches von Wissenschaftlern aufgezogen wurde und nun aus dem Labor fliehen möchte.

Für die Leistung bekommen die Kinder eine Medaille, einen Pin und Sticker. Doch das Programmieren ist für sie noch lange nicht vorbei, zu Hause können sie ihr Spiel per App weiterspielen. Nun haben auch die eifrigen Codierer ihre Sommerferien verdient.

