Warum zwei Uzwiler ein grünes Onlinemagazin gegründet haben

CO2-Reduktion Auf grüner Mission: Warum zwei Uzwiler Schulfreunde das Onlinemagazin «Go Green» gründeten Christian Bürge und Simon Künzler haben das Nachhaltigkeitsmagazin «Go Green» gegründet. Auch wegen ihrer Kinder. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

De gebürtigen Uzwiler Christian Bürge (links) und Simon Künzler haben die Nachhaltigkeitsplattform «Go Green» gegründet. Bild: Reto Martin

«Beim Schlitteln war's!», sagt Christian Bürge. An Schlitteln ist an diesem sonnigen Februarmorgen nicht zu denken. Da und dort ist zwar ein Schneefleck zu sehen, doch um den Uzwiler Vogelsbergwald herum dominieren die Farben Braun und Grün. Der 48-jährige Bürge in olivfarbener Steppjacke und schwarzen Stiefeln schaut zu Simon Künzler (47). Dessen Hände stecken in den Taschen eines dunkelblauen Mantels.

Nachdem sich die beiden als Kinder kennen gelernt hatten, lebt Künzler heute in Gossau, Bürge in Zürich. Als Uzwiler Buben flitzten sie denselben verschneiten, weissen Hügel hinunter, besuchten das Schulhaus Neuhof, später die Sekundarschule Niederuzwil. «Und heute haben wir überraschenderweise dieses Projekt», sagen sie.

Ein Team mit Ostschweizer Beteiligung

Im Juli des vergangenen Jahres gründeten Künzler, Inhaber einer Marketing-Agentur in Zürich, und Journalist Bürge gemeinsam «Go Green», ein Onlinemagazin zum Thema Nachhaltigkeit. Nebst Chefredaktor Bürge schreibt ein Team von inzwischen über 20 Autorinnen und nebenberuflich und hauptsächlich ehrenamtlich für «Go Green».

Laut Bürge sind fünf Ostschweizerinnen und Ostschweizer – darunter die Arboner Modemacherin Franziska Walser und der St.Galler Waldbade-Guide und Achtsamkeitscoach Hassan Hjaij – mit an Bord. «Die Themenpalette reicht vom wissenschaftlichen Interview mit Klimaforscher Reto Knutti über Zero Waste oder pflanzlicher Ernährung bis zu Solarenergie, Elektroautos und nachhaltigem Anlegen», sagt Bürge. Zudem erzählen Prominente, wie nachhaltig sie leben.

Nach 30 Jahren kam der Anruf

Den grünen Stein ins Rollen brachte Künzler. «Nach der gemeinsamen Schulzeit brach der Kontakt ab», sagt er und rückt seine Brille zurecht. Über 30 Jahre sahen sich die beiden ehemaligen Schlittelgspänli nicht mehr. Dann, vor über einem Jahr, seien ihm Bürges Beiträge über Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen ins Auge gesprungen. Dieser suchte neuen Sinn im Schreiben und Leben – und einen neuen Job.

Künzler zögerte nicht und griff zum Hörer.

«Ich rief ihn an und sagte: ‹Wir müssen etwas tun!›»

Er sei überrascht, aber erfreut über den Anruf gewesen, sagt Bürge dazu. «Simon erklärte mir die Idee eines grünen Magazins, das zur Plattform für eine Community werden sollte. Ich zögerte nicht lange. Ich fand es grossartig.» Dann ging alles schnell: Nur sechs Monate nach dem Anruf ging «Go Green» im Juli 2021 online.

Kleine Schritte mit grosser Wirkung

Bürge und Künzler hatten beide erfolgreiche Karrieren im Journalismus und im Marketingbereich. Bürge, lange begeisterter Handballer, begann seine Laufbahn als Sportjournalist beim «St.Galler Tagblatt», schrieb für die NZZ, den «Blick», die «Schweizer Illustrierte» oder das «Magazin» des «Tages-Anzeigers». Künzler war zehn Jahre Onlinemarketing-Dozent an der ZHAW und besitzt eine eigene Agentur mit über 30 Mitarbeitenden. Die beiden Ostschweizer hätten «Go Green» darum nicht gründen müssen. Warum haben Sie es dennoch getan, und das mitten in der Coronakrise? Braucht die Schweiz noch ein Onlineportal?

«Ja», sagen sie. Die Leute wüssten wenig darüber, wie man nachhaltig lebe. «Diese Wissenslücken wollen wir schliessen.» So sei etwa vielen nicht bewusst, wie sich ihr ökologischer Fussabdruck zusammensetze. «Was Elektroautos bewirken, wie sich die Ölheizung niederschlägt, wie die Flugreise und das Rindsplätzli in der Klimabilanz stehen. Und alles macht durchaus einen Unterschied», sagt Bürge. Und:

«Auch mit kleinen Schritten kann man viel bewirken.»

Viele würden sagen: «Die anderen sollen doch anfangen: die Chinesen, die Industrie – aber nicht wir Endverbraucher.» Dabei brauche es Tausende Lösungen, um die Lebensgrundlagen zu erhalten. «Alle müssen etwas tun.» Und Künzler ergänzt: «Wir wollen nicht herumsitzen, sondern etwas bewegen, die Leute inspirieren. Wir sind Optimisten.»

Trotz allem Optimismus ist die Gründung eines Onlinemagazins auch mit Hürden verbunden. Zum Beispiel der Suche nach Geldgebern. «Wir finanzieren ‹Go Green› momentan vor allem aus eigener Tasche und mit noch kleinen Werbepartnerschaften», sagen Künzler und Bürge. Auch wenn das Interesse stark wachse. Von Stiftungen erhoffen sie sich weitere finanzielle Zuschüsse. Es seien Gespräche im Gang.

Wasser predigen und Wein trinken?

Christian Bürge und Simon Künzler wollen das Umweltbewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer schärfen. Predigen sie Wasser und trinken aber Wein? Bürge sagt:

«Wir sind ganz sicher nicht perfekt.»

Oft höre er: «Du bist doch früher so oft geflogen.» Aber darum gehe es nicht. «Es geht um den Weg. Einen Schritt zu tun. Und einen zweiten», sagt Bürge. Seit zwei Jahren fliegt er nicht mehr, hat er kein eigenes Auto mehr, ernährt sich pflanzlich, kauft viel bewusster ein. «Ich bereue meine Entscheide nicht. Es geht nicht um Verzicht und Freudlosigkeit. Vielmehr entdecke ich eine neue Welt.»

Auch Simon Künzler fliegt nicht mehr. Hie und da komme es deswegen zu Reibereien. «Einmal pro Jahr gehe ich mit der gleichen Gruppe von Freunden für ein paar Tage in die Ferien.» Dass er nicht mehr fliegen wolle, würden nicht alle verstehen, sagt der 47-Jährige. Er bitte den jeweiligen Organisator des Männertrips, ihn früh genug über die Reisedestination zu informieren, damit er eine alternative Reiseroute planen könne. Dieses Jahr geht es nach Mallorca. «Ich fahre mit dem Zug nach Marseille und nehme von dort die Fähre», sagt Künzler. Die Kollegen hingegen würden das Flugzeug nehmen.

Ein Signal für künftige Generationen

Christian Bürge und Simon Künzler sind Familienväter. Bürge und seine Frau haben einen neunjährigen Sohn und eine siebenjährige Tochter, Künzler zwei Teenager-Buben im Alter von 16 und 18 sowie zwei Teenager seiner Partnerin im Alter von 17 und 19. Bürge sagt:

«Das, was wir machen, tun wir auch für unsere Kinder.»

Wenn sie im Sommer vertrocknete Wiesen und im Winter nur braun und grün sähen, dann tue ihm das leid. Das Klima könne sich nicht in einer Generation zurückwandeln. «Aber wir wollen zumindest das Signal an die Jüngeren geben: Es ist mir nicht egal. Lass uns etwas tun!», betont Bürge.

Die Uzwiler Schulfreunde wünschen sich, dass sich in Zukunft vieles ändert. So, dass es auch im Flachland wieder üppig schneit. Und Kinder schlitteln können. So, wie Bürge und Künzler es als Uzwiler Schulbuben taten.

