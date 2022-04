Socken und Postkarten: So punktet die Stadt St.Gallen an der Offa

Charmeoffensive Roter Teppich, Postkarten und Love-St.Gallen-Socken: So will die Stadt an der Offa punkten Die Standortförderung der Stadt St.Gallen setzt an der Offa auf die Farbe Rot. Und will mit einer Sitzecke im Stil der Stadtlounge beim Roten Platz Sympathien sammeln. Die Sehenswürdigkeit hat allerdings nicht nur Fans. Melissa Müller 22.04.2022, 18.00 Uhr

Standortförderin Annina Huber (links) lädt den Heimweh-St.Galler David Mühlbacher mit seinen Kindern Ayla und Bryan ein, St.Gallen aus der Vogelperspektive zu erleben. Bild: Ralph Ribi

Ursula Zingg schreibt eine Postkarte nach Bürglen: «Liebe Grüsse von der Offa. Dein Grossmami», notiert die 60-jährige Thurgauerin mit dem Kugelschreiber. An der Offa kann man in der Halle 2.1 am Stand der Standortförderung der Stadt St.Gallen kostenlos analoge Grüsse verschicken.

Auch Kinder füttern den gelben Briefkasten mit Grusskarten der «Sankt»-Kampagne. Die Sujets: eine Sau mit Ferkeln an der Olma («Sankt Familienglück»), zwei Steinböcke auf einem Felsen im Wildpark Peter und Paul («Sankt Gipfeltreffen») und schöne Menschen in weissen Turnschen auf den Sofas der Stadtlounge am Roten Platz («Sankt Treffpunkt»).

Von wegen altmodisch: Die Postkarten kommen an der Offa gut an - und werden eifrig verschickt. Bild: Ralph Ribi

Überhaupt wird der Rote Platz abgefeiert, als wäre er die ultimative Sehenswürdigkeit. Roter Hocker, roter Teppich, roter Tisch: Die Einrichtung des Stands ist eine Referenz an den Teppich aus Kunststoffgranulat.

«Seltsam deplaziert, ja schäbig»

Daran scheiden sich allerdings die Geister. Während St.Gallen-Bodensee-Tourismus das «grösste Outdoor-Wohnzimmer der Schweiz» anpreist, schrieb Starjournalistin Margrit Sprecher in der «Zeit»: «Auf den Gassen und Höfen rund um den Bürotrakt liegt noch immer Pierin Vincenz' roter Teppich. Der einstige Beweis für die neue Raiffeisen-Coolness wirkt inzwischen seltsam deplaziert, ja schäbig. Die Sofas sind regennass, die zusammengeschobenen Schneehaufen schmutzverkrustet. Deutlicher kann es wohl kein Bild ausdrücken: Game over.»

Auch «Woz»-Autor Kaspar Surber ist wenig begeistert vom Roten Platz. In einem Artikel anlässlich der Osterkrawalle vor einem Jahr erinnerte er daran, dass für den Hauptsitz der Raiffeisenbank in den Nullerjahren ein einmaliges Geviert platt gewalzt wurde. Kreative Freiräume und günstiger Wohnraum verschwanden. Surber sieht im öffentlichen Wohnzimmer von Künstlerin Pipilotti Rist und Architekt Carlos Martinez «eine Entschuldigung für den zerstörten Freiraum».

Das Tollste am Stand? «Die freundlichen Ladies»

Ob Place to be oder Unort, die Besucherinnen und Besucher lassen sich gern nieder in der roten Ecke an der Offa, bevor sie sich wieder in den Rummel stürzen. Etwa die Engelburger Janine und Andi Baltensperger mit ihren drei Kindern. Was gefällt ihnen am roten Stand? «Die freundlichen Ladies», sagt der Familienvater. Und lobt auch die schönen Fotos an der Wand, etwa von der Badestelle Spisegg an der Sitter. Obschon die Familie vom Quartier Haggen nach Gaiserwald gezogen ist, seien sie noch immer stadtverbunden.

Auch David Mühlbacher, im Multikulti-Quartier Heiligkreuz gross geworden, ist im Herzen St.Galler geblieben - obschon er inzwischen mit seiner Familie auf einem Pferdehof in Tübach wohnt. «Das ist ideal für die Kinder», sagt der 45-jährige Lehrer. Mit seinen Kindern Bryan und Ayla schaut er eine Animation von St.Gallen aus der Vogelperspektive an. Mit einem Wisch zoomen sie Gallusplatz, Drei Weieren oder Kybunpark heran.

Zu teuer für den Ruhestand

Mit ihrer interaktiven Sonderschau an der Offa will die Standortförderung potenzielle Neuzügerinnen und Neuzuzüger ansprechen. Vor allem ein Glücksrad zieht die Horden an. Zu gewinnen gibt's zwar nur Badetücher mit der Aufschrift «Love St.Gallen», Socken und Guetsli. Doch hier versucht jeder gerne sein Glück. Ist das Rad in Bewegung, steigt die Spannung. Bleibt es an der richtigen Stelle stehen?

Das Glücksrad zieht Gross und Klein an. Bild: Ralph Ribi

Auch ein 71-jähriger Herisauer dreht schwungvoll am Rad - ohne Erfolg. Der Stand gefalle ihm trotzdem, sagt der Mann schulterzuckend, eine Tüte voller Prospekte schleppend. Er liebe die Stadt St.Gallen, vor allem die hochstehenden Orgelkonzerte im Dom. «Das ist einzigartig. Darauf kann die Stadt stolz sein.»

Der Rentner hätte nichts dagegen, in St.Gallen zu leben - doch sein knappes Budget lasse dies nicht zu. «Ich kann hier aus finanziellen Gründen nicht alt werden.» Darum ziehe er demnächst schweren Herzens zurück in seine österreichische Heimat.