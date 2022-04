Ostschweiz will Tunnels für unterirdischen Gütertransport

Cargo Sous Terrain Ostschweiz will mitmachen beim unterirdischen Gütertransport – aber ein Tunnelbau von St.Gallen ins Rheintal wird schwierig Im Herbst hat das Bundesparlament grünes Licht gegeben für das unterirdische Transportnetz «Cargo Sous Terrain». Damit ist das Rennen der Regionen um Anschlüsse an dieses Tunnelsystem eröffnet: Die Ostschweizer Kantone nennen mögliche Standorte. Adrian Vögele Aktualisiert 28.04.2022, 16.31 Uhr

Visualisierung eines Fahrzeugs von Cargo Sous Terrain. Bild: CST

Ab 2031 sollen kleinteilige Güter in der Schweiz unterirdisch befördert werden – mit automatischen Transportfahrzeugen, die in Tunnels in 50 bis 80 Metern Tiefe unterwegs sind. Im Herbst hat das Bundesparlament grünes Licht gegeben für dieses Vorhaben der Aktiengesellschaft Cargo Sous Terrain (CST). Weit fortgeschritten sind die Vorbereitungen für erste Verbindungen zwischen grossen Logistikzentren im Mittelland. Am Ende soll ein Netz von 500 Kilometern Länge entstehen, die Kosten liegen gemäss Schätzungen im Bereich von 30 bis 35 Milliarden Franken.

Die Ostschweiz will den Anschluss an dieses innovative Logistiksystem nicht verpassen. Die Kantone St.Gallen und Thurgau haben darum zusammen mit CST Abklärungen getroffen. Die Resultate liegen nun vor: «Dabei hat sich gezeigt, dass die Verlängerung des Netzes bis St.Gallen technisch und wirtschaftlich möglich ist», heisst es in einer Mitteilung des Kantons St.Gallen.

In der Studie im Auftrag der Kantone wurden die zu erwartenden Gütermengen erhoben und mögliche Gebiete für oberirdische Anschlusspunkte definiert:

«Die Analysen zeigen, dass in Frauenfeld, Weinfelden, Wil, Uzwil, Gossau Ost, St.Gallen und St.Margrethen die Gütermengen den Bau eines Anschlusspunktes grundsätzlich rechtfertigen würden.»

Guter Boden für Tunnelbau von Winterthur bis St.Gallen

Auch die Art des Gesteins und allfällige Konflikte mit Grundwasservorkommen beim Tunnelbau wurden geprüft. «Beides ist entscheidend für einen erfolgreichen Vortrieb», schreibt der Kanton. Es zeige sich, dass Grundwassergebiete weitgehend unterfahren werden könnten. «Zwischen Winterthur und St.Gallen erwarten die Spezialisten geeignete geologische Verhältnisse für den Tunnelbau. Zwischen dem Osten der Stadt St.Gallen und dem Rheintal ist der Untergrund aber anspruchsvoller, da es sich bereits um ein Randgebiet der Alpen handelt.»

Darstellung des Transportsystems Cargo Sous Terrain. Bild: CST

Verlängerung ins Rheintal rentiert wohl nicht

Das Fazit der Studie: Die Netzerweiterung von Cargo Sous Terrain nach Frauenfeld, Wil, Uzwil, Gossau und St.Gallen habe «das Potenzial einer wirtschaftlichen Investition», sprich: Sie könnte unter Umständen rentieren. Eine Verlängerung des Tunnels bis ins Rheintal hingegen verursache hohe zusätzliche Baukosten. Die Gütermengen im St.Galler Rheintal und in Vorarlberg seien voraussichtlich zu wenig gross, um diese Investitionen zu rechtfertigen. Ebenfalls unwirtschaftlich erscheine im Moment der Anschluss von Weinfelden.

Die Kantone planen nun gemeinsam mit CST die nächsten Schritte zur Festlegung der möglichen Anschlusspunkte. Dann gilt es, die entsprechenden Areale raumplanerisch zu sichern. An den Anschlusspunkten des CST-Netzes werden Liftsysteme installiert, über welche die Ware in den Tunnel oder wieder zurück ans Tageslicht befördert wird.

Der Ostschweizer CST-Tunnel wird am ehesten von Winterthur nach Frauenfeld und dann von dort weiter nach Wil, Uzwil, Gossau und St.Gallen führen. Diese Linie ist laut Studie wirtschaftlicher als andere geprüfte Varianten wie beispielsweise eine Direktverbindung Winterthur-Wil-St.Gallen mit zusätzlicher Verbindung Winterthur-Frauenfeld.

Verschiedene bereits bestehende gewerbliche Entwicklungsgebiete könnten sich laut Studie als Haupt-Anschlusspunkte eignen: Genannt werden etwa das Areal Bach in St.Gallen-St.Fiden, das Gebiet nördlich des Bahnhofs St.Gallen-Winkeln sowie das Areal Wil West.

Die Vorteile des Systems liegen für die Kantone auf der Hand: Der Druck auf die oberirdischen Verkehrsnetze und deren Ausbau würde sinken, Wirtschaftsstandorte könnten logistisch besser erschlossen werden.

Ostschweiz konkurriert mit anderen Regionen

Auch wenn die Studienresultate für die Ostschweiz gut aussehen: Ob der unterirdische Gütertransport tatsächlich Realität wird, ist noch alles andere als sicher. Vieles hängt davon ab, ob die erste Teilstrecke zwischen Härkingen (SO) und Zürich zustande kommt, und wie gut sie funktioniert. Auch bezüglich der Finanzierung und Rentabilität gebe es Unsicherheiten, sagt Patrick Ruggli, Leiter des St.Galler Amts für öffentlichen Verkehr.

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr, Kanton St.Gallen. Bild: PD

Das CST-Netz soll mit privaten Investoren realisiert werden. Der Bund hat die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Cargo Sous Terrain geschaffen, beteiligt sich aber nicht finanziell. Auch für die Ostschweizer Kantone ist eine Mitfinanzierung des Netzausbaus bis jetzt kein Thema. Allerdings hat sich gerade in der Schweiz immer wieder gezeigt: Der Bau von Tunnels wird oft teurer als anfangs gedacht. Es sei nicht ausgeschlossen, dass eine finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand dann doch diskutiert werde, sagt Ruggli.

Auch stehe die Ostschweiz im Rennen um den Ausbau des CST-Netzes in Konkurrenz zu anderen Regionen. Wenn sich die erste Teilstrecke im Mittelland bewährt hat, stellt sich die Frage, wo der Ausbau des Netzes zuerst fortgesetzt wird. So seien beispielsweise auch für die Räume Basel und Genf-Lausanne Abklärungen im Gang, sagt Ruggli.