Wintercamping in der Ostschweiz wird immer beliebter

Camping «Frieren muss man hier sicher nicht»: Campen boomt auch im Winter, Naturliebhaber und Ruhesuchende bevorzugen es sogar Der Campingplatz Jakobsbad sowie der Camping «Bächli» in Hemberg haben durchgehend geöffnet. Immer mehr Campierende finden auch in den Wintermonaten zu ihnen, unter anderem um so dem Sommer-Rummel auszuweichen. Malena Widmer Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Ob im Bus oder im Wohnwagen: Zunehmend mehr packen auch im Winter die Campingausrüstung für ein paar Tage in der Natur, wie hier auf dem Campingplatz Jakobsbad. Bild: Malena Widmer

Wer wollte schon immer einmal im Winter im Zelt schlafen? Oder im Wohnmobil? Wintercamping wird zunehmend beliebter. In der Ostschweiz gibt es schon länger Campingplätze, die 365 Tage im Jahr geöffnet sind. Der Campingplatz «Bächli» in Hemberg ist einer davon, seine Tore stehen seit 20 Jahren durchgehend offen. Das Ehepaar Sandra und Philipp Thoma leiten den Platz seit zwei Jahren.

«Heimelige» Wohnwagen-Stimmung

In der Woche nach Weihnachten haben sie mehrere Gäste, die in Wohnmobilen oder Wohnwagen bei ihnen campieren. Unter anderem die Familie Wenk aus Zürich. Sie seien schon seit 20 Jahren Wintercamper, verraten sie am Stubentisch ihres Wohnwagens. Während es draussen zugig ist und die Wolken tief hängen, ist es dort drinnen gemütlich warm. «Das Heizen funktioniert im Wohnwagen problemlos, frieren muss man hier sicherlich nicht», sagt Pascal Wenk. Ihm gefällt besonders die heimelige Stimmung im Wohnwagen.

Die Familie Wenk bleibt aber nur für eine Woche auf dem Campingplatz, der gleich bei der Kantonsgrenze zwischen Ausserrhoden und St.Gallen liegt. Da sie sich im Winter weniger draussen aufhalten, wird es ihnen über längere Zeit sonst zu eng im Wohnwagen. So spannen sie nach ein paar Tagen ihr Häuschen auf Rädern wieder ans Auto und fahren zurück nach Zürich.

Anders sieht es bei Andreas Fischer aus, dessen Wohnwagen ein paar Reihen weiter steht. Der St.Galler ist ein Dauermieter, sein Wohnwagen bleibt das ganze Jahr über auf dem Platz. Fischer kann so immer wieder für ein paar Tage von seiner Stadtwohnung nach Hemberg fahren und auf dem ruhig gelegenen Campingplatz entspannen.

Familie Wenk und Fischer heizen ihre Wohnwagen mit Gas. Eine Gasflasche reiche dabei für drei bis vier Tage, sagen sie. Ansonsten sei man mit warmer Kleidung und allenfalls Schneeketten, sowie einer Schneeschaufel schon gut ausgerüstet für winterliche Tage auf dem Campingplatz. Wobei die Schneeschaufel aktuell eher überflüssig ist: Bloss die Hügelspitzen sind weiss gepudert.

Mit Daunenjacke und Kappe lässt es sich auch im Winter draussen sitzen. Bild: Malena Widmer

Dem Sommer-Ramba-Zamba ausweichen

Ähnlich sieht es auf dem Campingplatz Jakobsbad aus. Zwei Gäste aus Obwalden sitzen dort, eingepackt mit Daunenjacke und Mütze, vor ihrem Reisebus. Kühl ist es nämlich, trotz des mangelnden Schnees. Sie geniessen das Campieren bei niedrigen Temperaturen. Die beiden finden:

«Campen ist ein richtiger Trend geworden, im Sommer ist deshalb auf den Plätzen ein einziges Ramba-Zamba.»

Im Winter hingegen sei es ruhig und die Wenigsten würden noch bis spätabends vor dem Wohnwagen sitzen, sondern sich mit der Dämmerung zurückziehen. Nur sie zwei würden dann noch draussen sein und die Ruhe mit einem Raclette zelebrieren.

Im Unterschied zur Familie Wenk und zu Andreas Fischer sind sie aber nicht mit einem Wohnwagen unterwegs, sondern in einem Reisebus mit Aufklappdach. Das Heizen sei für sie schwieriger, weil das Dach nicht gut isoliert ist. Bei Minus zehn Grad seien sie deshalb nicht mehr auf dem Campingplatz anzutreffen.

Die zwei Obwaldner betonen: «Wintercamping ist nichts für blutige Anfänger.» Es brauche Erfahrung. Die Ausrüstung und die Abläufe zu kennen, sei wichtig, damit man es geniessen könne.

Das neue Wohnmobil auch im Winter nutzen

Trotzdem finden immer mehr auch im Winter den Weg auf den Campingplatz. Das beobachtet Leo Huber, Leiter des Campingplatzes Jakobsbad. «Vor allem seit 2020 haben sich viele ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen zugelegt. Diese wollen immer mehr auch im Winter nutzen», erklärt Huber.

Vor allem auch bei Schneesportlerinnen und -sportlern setze sich das Wintercamping zunehmend durch. So müsse kein Hotel in einem Skiresort bezahlt werden, stattdessen werde im eigenen Heim auf Rädern übernachtet. Denn ob Langlaufen, Schneeschuhwandern oder Skifahren: In der Region gebe es viele Angebote, sagen Leo Huber sowie Sandra und Philipp Thoma. In diesem Winter mussten sich die Gäste aber bis anhin mit Wandern oder Biken beschäftigen, so Sandra Thoma. «Das Wintercamping braucht halt mehr Flexibilität in der Planung», erklärt sie achselzuckend.

Wintercamping am Bodensee und in Skigebieten

Anders sehe das an höher gelegenen Orten aus: Auf Campingplätzen bei Skigebieten sei man weniger dem Zufall des Winterwetters ausgesetzt, sagen Sandra und Philipp Thoma. Die Plätze dort seien aber oft komplett ausgebucht. Das berichten auch die Camperinnen und Camper aus Obwalden. «Das Geschäftsmodell des Wintercampings haben erst wenige entdeckt», sagen sie. Am Bodensee habe es etwa keine offenen Campingplätze. Deshalb seien sie umso glücklicher, in Jakobsbad doch noch ein Campingangebot gefunden zu haben. Die beiden bleiben hier bis kurz nach Silvester.

Ihnen tun es einige Camper gleich. Vor allem in den Weihnachtsferien seien viele Gäste da, sagen Sandra und Philipp Thoma. Die Ferien im gemütlichen Wohnwagenstübli mitten in der Natur zu verbringen, werde zunehmend beliebter. Hier rutsche man unaufgeregt und naturverbunden ins neue Jahr. Hinter so manchen Wohnwagenscheiben flackern dabei Lichter. Auf Raclette im Freien setzen hingegen nur wenige. Doch dank milder Temperaturen dauert das Käseschmelzen heuer auch nicht so lange.

