Freizeit Auf der Suche nach Natur und Glamour: 2021 war für die Thurgauer Campingplätze eines der besten Jahre Das nasskühle Wetter tat der Nachfrage nach Zelt- und Wohnwagenplätzen keinen Abbruch. Manche Betreiber sprechen gar von der «besten Saison ever». Dabei werden die Fahrzeuge der Camper immer grösser und Glamping ist gefragt. Judith Schuck Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.30 Uhr

Auf den Campingplatz Amriswil in Uttwil kommen sie von weit her: Skandinavien, Italien, Türkei und sogar den USA.



Bild: Benjamin Manser

Auch wenn einige nicht müde wurden zu betonen, dass wir 2021 gar keinen richtigen Sommer hatten, freuen sich die Campingplatzbetreiber im Thurgau über eine Rekordsaison. Diese endet nun am 31. Oktober endgültig. Für die zahlreichen Dauercamper heisst es dann bis zum Frühjahr Abschiednehmen vom kleinen Eigenheim im Grünen.



Auf dem Campingplatz Amriswil in Uttwil stehen 120 Plätze für Dauercamper 55 Plätzen für Touristen gegenüber. «Trotz schlechtem Wetter waren wir recht ausgebucht», sagt Platzwart Sabino Ciarla, der von einem «sehr, sehr guten Jahr» spricht. Viele hätten reserviert, aber auch für spontane Gäste gab es immer mal wieder eine Chance auf eine Übernachtungsmöglichkeit direkt am See.

Den Velofahrern stehen eine Art Hobbithöhlen zur Verfügung

Die Anlage öffnete am 15. März. Mit dem Zelten ging es aber erst Mitte Juli richtig los. Generell gebe es «seit Corona weniger Zelte und mehr Wohnmobile oder Busse», so Ciarla. Mit diesem Trend könnten sie aber gut umgehen. «Einzig die richtig grossen Gefährte mit über 7,5 Metern Länge sind bei uns ein Problem.» Die müssten auf den oberen Stellplätzen bleiben, schliesst der Platzwart. Für Veloreisende, die aufs Zelt im Gepäck verzichten wollen, stehen zwei sogenannte «Pods» zur Verfügung, kleine Holzhütten, die an eine Hobbithöhle erinnern. Für das kommende Jahr erwartet er gleichviel oder gar noch mehr Besucherinnen und Besucher.

Für schweres Gefährt gewappnet

Ruedi Wolfender vom Kreuzlinger Departement Gesellschaft und Liegenschaften. (19.02.2021) Bild: Andrea Stalder

«2021 war unsere beste Saison ever». Neben der Pandemie, welche die Ferien auf dem Campingplatz prosperieren lässt, sieht Ruedi Wolfender von der Stadt Kreuzlingen den Erfolg dafür ausserdem in der «sehr guten Infrastruktur» des Camping Fischerhaus in Kreuzlingen. Seit rund zehn Jahren betreibt die Stadt den Platz gemeinsam mit dem Ehepaar Christina und Walter Lerch. Die Modernisierung kostete 3,5 Millionen. «Wir können unseren Gästen auch bei starkem Regen Plätze bieten, die gut abtrocknen», sagt Wolfender, Leiter der Abteilung Gesellschaft und Liegenschaften. «Wir haben viel investiert in die Qualität.»

Bodensee-Sommer auf dem Campingplatz Amriswil in Uttwil.

Bild: Benjamin Manser

Einer Zunahme an immer grösseren und schwereren Gefährten sieht er gelassen entgegen. Dass diese künftig mehr werden und dafür weniger Leute zum Zelten kommen, stimme absolut. Doch dafür sei der Platz gerüstet. Seit vergangenem Jahr gibt es weitere Neuerungen bezüglich «Glamping», glamourös campen ohne Ausrüstung. Wolfender schwärmt:

«Unsere fünf Fischerhüsli sind natürlich Bijou hoch vier.»

In den bunten Holzhütten könnten bis zu vier Personen in modernen Betten übernachten. Nasszellen habe man bewusst nicht installiert. Nicht alles solle sich in der Hütte abspielen. «Die spannenden Begegnungen sind ja die Essenz vom Camping.» Vielleicht sei auch das der Reiz am Campen nach langem Social Distancing.



In Zahlen ausgedrückt gab es 38'000 Übernachtungen von Touristinnen und Touristen. «Bisher hatten wir in sehr, sehr guten Jahren um die 30'000.»

Richtige Camper scheuen keinen Matsch

Ähnlich verlief der Sommer am Untersee. Auf dem Campingplatz Wagenhausen bei Stein am Rhein spricht der Inhaber von einer ausgezeichneten Saison, was die Zahlen betrifft. Und dies, obwohl es nicht immer Campingwetter war. Teilweise sei es richtig matschig geworden, wenn es lange stark regnete. «Aber wir haben dann entsprechende Massnahmen getroffen und Camper wissen auch, wie damit umgehen», sagt Harry Müller, Inhaber des Camping Wagenhausen.

2021 sind die Übernachtungszahlen hier also ebenfalls gestiegen, um 15 bis 20 Prozent verglichen mit 2019 und 2020. «Das hängt auch damit zusammen, dass wir im Gegensatz zum ersten Coronajahr bereits im April und nicht erst im Juni öffnen konnten.» Den Boom um die naturnahen Ferien sieht Müller bestätigt: «Wir haben in den letzten Jahren viel mehr Leute auf dem Platz.» Wer Glamping bevorzugt, kann in Wagenhausen in einem der ausgebauten Zirkuswagen nächtigen. Dieses Angebot werde gerne angenommen, so der Inhaber.

Dekoriertes Wohnwagenfenster auf dem Campingplatz in Uttwil.

Bild: Benjamin Manser

Der Drang zur Freiheit wurde durch Corona noch verstärkt

Dass es immer mehr Wohnwägen und mobile oder ausgebaute Busse gebe, sei ein Trend, den er schon vor Corona beobachtete, der aber nun noch zunehme. «Hier müssen wir in Zukunft mehr Platz schaffen.» Müller möchte aber auch die klassischen Zeltler nicht vernachlässigen.

Für Passanten soll es im Verhältnis zu den Dauercampern, die momentan noch 65 Prozent ausmachen, sogar mehr Platz geben. Denn gerade durch Corona sei bei den Menschen der Drang «raus in die Freiheit, raus in die Natur» noch verstärkt worden.