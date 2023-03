Experte ist nicht überrascht von den Bunkerfunden im Oberthurgau

Bunkerfunde im Thurgau «Mich wundert es nicht, dass man heute noch vergessene Bunker findet»: Kreuzlinger Bunkerverein hofft auf Interesse der Romanshorner Bürger Über 50 atomsichere Unterkünfte der Armee sollen sich in den Wäldern um Romanshorn befinden. Für den ehemaligen Berufsoffizier und heutigen Präsidenten des Vereins Festungsgürtel in Kreuzlingen, Urs Ehrbar, eine Chance, den Menschen die Militärgeschichte wieder näherzubringen. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Urs Ehrbar ist Vizepräsident des Vereins Festungsgürtel in Kreuzlingen. Bild: Raphael Rohner

Rund um den Bodensee gibt es zahlreiche verlassene militärische Bauten. In Romanshorn kamen während einer Recherche dieser Zeitung über 50 Bunker und atomsichere Unterstände zum Vorschein. In Kreuzlingen kümmert sich seit 20 Jahren der Verein Festungsgürtel um den Erhalt ehemaliger militärischer Bauten. Urs Ehrbar, ehemaliger Oberst der Armee, ist heute Vizepräsident des Vereins Festungsgürtel . In einem unscheinbaren Haus in Bottighofen, das sich als schwer bewaffneter Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg entpuppt, spricht er über die militärischen Kampfbauten im Oberthurgau. Es riecht nach Gewehrfett und an der Wand hängt ein goldgerahmtes Bild von General Henri Guisan.

Herr Ehrbar, warum gibt es so viele verlassene Bunker und atomsichere Unterstände der Armee in den Wäldern um Romanshorn?

Also ehrlich gesagt, überrascht mich das nicht, dass man heute noch solche militärische Bauten entdecken kann. In der ganzen Schweiz waren überall solche Unterstände vergraben, damit Soldaten im Ernstfall Schutz finden konnten. Sie stammen aus der Zeit des Kalten Krieges und dienten als Gefechtsunterkünfte für die Infanterie.

Wie sicher waren denn diese Unterstände gegen einen Atomangriff?

Die atomsicheren Unterstände der Armee waren nur für den Ernstfall gedacht. Sie boten für 12 bis 16 Soldaten Unterschlupf. Es war eine Filteranlage eingebaut, die jedoch von einem Soldaten von Hand bedient werden musste.

Die atomsicheren Unterstände dienten als Unterkunft und als Beobachtungsposten.

Haben Sie auch solche atomsichere Unterstände, die Sie mit Ihrem Verein museal aufbereiten und pflegen?

Auch wir haben schon solche atomsichere Unterstände in der Nähe unserer Weltkriegsbunker gefunden. Sogar eine ganze Menge davon. Die Unterstände wurden in den 70er-Jahren aus vorfabrizierten Betonelementen gebaut und konnten so relativ rasch überall vergraben und einsatzbereit gemacht werden. Einige wenige haben wir wieder so eingerichtet, wie sie einst waren: mit Schlafplätzen, Tischen, Filteranlagen und der üblichen Ausrüstung. Da bieten wir auch Führungen an.

So waren die Atombunker einst eingerichtet. Bild: PD

Kann sich ihr Verein vorstellen, die Bunker in Romanshorn zu übernehmen und diese dereinst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen?

Das wäre ein zu grosser Aufwand für uns. Wir haben bereits baugleiche solche Bunker hier in Kreuzlingen, um die wir uns kümmern. Auch in Kreuzlingen ist eine grosse Zahl dieser Unterstände in den Wäldern vergraben. Wir haben einzelne dieser Bunker übernommen und pflegen diese für den musealen Betrieb.

In den Wäldern um Romanshorn finden sich viele vergessene Bunkereingänge. Bild: Raphael Rohner

Sie waren während Ihrer Militärzeit im Romanshorner Wald in ebendiesen Bunkern und atomsicheren Unterständen, wie war das?

Die Unterstände dienten in Übungen als Schlafräume für die Infanterierekrutenschule. Die Soldaten übten in diesem Raum einen typischen Infanteriekampf mit Waffenstellungen und Sperren in den Wäldern. Ich war damals als Berufsoffizier für diese Übung verantwortlich und machte mir Sorgen wegen der Nutzung der atomsicheren Unterstände.

Warum?

Man muss sich das so vorstellen, dass diese Unterstände im Normalfall gut belüftet werden konnten: Man machte oben das Türmchen auf und vorne die Bunkertüre. Dann ging immer ein leichter Windzug. Wenn aber alle Türen geschlossen waren, musste ein Soldat von Hand die Ventilation bedienen, die die Luft durch das Filtersystem in die Schlafräume saugt. Mit einer sogenannten Kerzenwache musste jeweils ein Soldat sicherstellen, dass jederzeit genügend Sauerstoff vorhanden war. Ich hatte einfach Angst, dass eine Kerzenwache einschläft.

Die Innentüre eines Atombunkers. Bild: Raphael Rohner

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Bunker in den Wäldern von Romanshorn?

Ich fände es schön, wenn man einzelne Unterstände erhalten könnte. Das Interesse der Gesellschaft an diesen alten Kampfbauten ist gross und ungebrochen. Das sieht man ja bei unserem Verein: Früher kam eher die ältere Generation mit dem Motto «Weisch no?» – heute kommen auch viel mehr jüngere Menschen, die sich für diese Bauten und die Geschichte dahinter interessieren. Das freut uns natürlich, und irgendwie wollen wir die Geschichte ja erhalten und unseren Nachkommen einmal erzählen können, wie sich die Schweiz gegen eine militärische Bedrohung vorbereitet hat.

