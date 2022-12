"Nicht ideal": Ostschweizer Stimmen vor der Bundesratswahl

Bundesratswahl «Nicht ideal»: Droht im Bundesrat ein Diktat der Westschweiz? Das sagen Ostschweizer Parlamentsmitglieder vor der Wahl Die FDP warnt vor einer Übervertretung der lateinischen Kantone im Bundesrat. Auch die Deutschschweizer Kandidierenden stammen aus der westlichen Landeshälfte. Was sagen die Ostschweizer Mitglieder des Bundesparlaments dazu? Adrian Vögele Jetzt kommentieren 05.12.2022, 18.00 Uhr

Die Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider (rechts) und die Baslerin Eva Herzog kämpfen um den frei werdenden SP-Sitz im Bundesrat. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Ist Karin Keller-Sutter im Bundesrat künftig die einzige Vertreterin der gesamten Deutschschweiz östlich von Bern? Wenn am Mittwoch bei der Ersatzwahl für Ueli Maurer (SVP) keine Überraschung passiert und sich Albert Rösti gegen Hans-Ueli Vogt durchsetzt, verliert Zürich seinen Sitz in der Regierung an Bern. Die offiziellen Kandidatinnen für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga (SP) stammen ebenfalls aus der westlichen Landeshälfte: Eva Herzog (Basel-Stadt) und Elisabeth Baume-Schneider (Jura).

Etwa 70 Prozent der Schweizer Bevölkerung leben in der Deutschschweiz. Sollte jedoch Baume-Schneider gegen Favoritin Herzog gewinnen, wäre die Deutschschweiz im Bundesrat gar in der Unterzahl gegenüber den lateinischen Kantonen. Der FDP fiel das bei der Bekanntgabe des SP-Tickets negativ auf: Eine solche Übervertretung verstosse gegen die Verfassung, kritisierte die Parteispitze der Liberalen. «Unsere Anforderung ans SP-Ticket ist nicht erfüllt», sagte der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni in der «Sonntags-Zeitung».

Stirnrunzeln bei FDP und SVP

Manuel Strupler, Thurgauer SVP-Nationalrat. Bild: Alessandro della Valle / Keystone

Jetzt steht die Wahl kurz bevor. Was sagen andere Ostschweizer Parlamentsmitglieder zu diesem Thema? Die meisten sind der Meinung, die regionale Herkunft der Kandidatinnen und Kandidaten sei zwar nicht zentral, aber eben auch nicht egal. Manuel Strupler (SVP/TG) sagt:

«Ich finde es eher fragwürdig, dass die SP ein Zweierticket mit einer Frau aus der lateinischen Schweiz stellt. Ich hätte lieber eine Auswahl aus zwei Deutschschweizerinnen.»

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Und auch wenn Herzog gewählt würde: Eine einzige Vertretung für die Schweiz östlich von Bern sei «sicherlich nicht ideal», sagt Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP/SG) – das werde der verfassungsrechtlichen Vorgabe der angemessenen Vertretung der Landesgegenden nicht gerecht. Die Übervertretung einer Landesgegend oder Sprachregion sei akzeptabel, wenn sie zeitlich absehbar, also vorübergehend sei.

Die unausgesprochene Erwartung lautet: Wird Baume-Schneider gewählt, steht insbesondere die SP unter Zugzwang, später bei einer Ersatzwahl für Alain Berset eine Deutschschweizer Kandidatur zu bringen.

Marcel Dobler (FDP/SG) sagt dazu:

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

«Ich bedaure, dass die SP die Geschlechterfrage über alles andere stellt und Daniel Jositsch, aus meiner Sicht von der Kompetenz her und für die Schweiz der beste der Bewerber, nicht auf das Ticket nahm.»

Resultiere bei der Wahl eine Untervertretung eines Landesteils, stehe das Parlament in der Pflicht, dies bei der nächsten Vakanz zu korrigieren.

Ein späteres Plus für den Osten

Franziska Ryser, St.Galler Grünen-Nationalrätin. Bild: Marcel Bieri / Keystone

Weniger streng beurteilt dies Franziska Ryser (Grüne/SG): «Die Jurassierin Baume-Schneider würde der lateinischen Schweiz zwar ein stärkeres Gewicht geben, aber eine Vierervertretung wäre noch im Rahmen einer «angemessenen Vertretung» der Landesteile. Bei einem nächsten Wechsel könnte dann die Deutschschweiz und insbesondere die Region östlich von Zürich wieder stärker berücksichtigt werden.»

Roland Rino Büchel, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Ähnlich äussert sich Roland Rino Büchel (SVP/SG). Eine vorübergehende Übervertretung der lateinischen Schweiz sei kein Problem.

«Es darf dann zu einem späteren Zeitpunkt auch kein Problem sein, wenn die Ostschweiz für einmal übervertreten sein sollte.»

Kurt Egger (Grüne/TG) erinnert daran, dass die Region östlich von Bern ab 1999 und ab 2008 vier Bundesräte gehabt habe. «Da darf es auch sein, dass diese Region einmal untervertreten ist.»

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / Keystone

Claudia Friedl (SP/SG) sagt: «Weil ein Bundesrat sich um das Wohl des ganzen Landes kümmern muss, darf die Herkunft nicht überbewertet werden.» Es sei gut, wenn verschiedene Regionen und Sprachen im Bundesrat vertreten seien, dasselbe gelte aber für städtische oder ländliche Gebiete sowie die Geschlechter.

«Amt hat nicht mehr denselben Reiz»

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Bild: Marcel Bieri / Keystone

Verena Herzog (SVP/TG) findet, die regionale Herkunft der Kandidierenden sei «in der heutigen Zeit und den aktuellen Herausforderungen drittrangig». Viel wichtiger seien Leistungsausweis, intellektuelle Leistungsfähigkeit, Führungsqualität, Belastbarkeit – und Ehrlichkeit, denn «Wölfe im Schafspelz sind gefährlich».

Markus Ritter (Die Mitte/SG) sagt, wegen der zunehmenden Mobilität und Vernetzung sei der Aspekt der regionalen Vertretung im Bundesrat heute wohl nicht mehr gleich bedeutend wie vor hundert Jahren.

Markus Ritter, St.Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / Keystone

«Wir stellen aber auch fest, dass sich viele fähige Persönlichkeiten nicht mehr für eine Wahl in den Bundesrat zur Verfügung stellen, und zwar parteiübergreifend. Der Reiz dieses Amtes scheint nicht mehr der gleiche zu sein wie früher.»

Das liege unter anderem an der hohen Arbeitslast und Exponiertheit in der Öffentlichkeit.

Christian Lohr, Thurgauer Mitte-Nationalrat. Bild: Alessandro della Valle / Keystone

Die Ostschweiz selber kann sich aktuell aber nicht beklagen, wie Christian Lohr (Die Mitte/TG) sagt: «Die Ostschweiz ist mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter sehr gut in unserer Landesregierung vertreten.» Auch Ritter und Vincenz heben Keller-Sutters Leistung hervor.

Strupler sagt mit Blick auf die Zukunft: «Etwas mehr Ostschweiz – und damit verbunden unsere sparsamere Haltung und Eigenverantwortung – würde dem Bundesrat sicher nicht schaden.»

