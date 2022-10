Esther Friedli: "Ja, ich will", darauf hofft die St.Galler SVP

Bundesratskarussell Warten auf Esther Friedlis Bundesratskandidatur: Die St.Galler SVP hofft auf ein «Ja, ich will» Wie wird sich Esther Friedli entscheiden? Zieht die Toggenburgerin eine allfällige Bundesratskandidatur einer Ständeratskandidatur vor? Oder umgekehrt? Die Antwort kennt eine Person – und diese schweigt. Regula Weik Jetzt kommentieren 10.10.2022, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald Bundesratskandidatin? Esther Friedli am Freitagabend an der Jubiläumsfeier «30 Jahre SVP Kanton St.Gallen». Bild: Reto Martin (Rapperswil-Jona, 7. Oktober 2022)

Erst war es einer, nun sind es zwei: Zwei Berner haben als Erste das Schweigen gebrochen. Werner Salzmann und Albert Rösti wollen Nachfolger von Bundesrat Ueli Maurer werden. Bern ist weit weg. Aus Ostschweizer Perspektive. Das Toggenburg ist nah. Und dorthin schaut derzeit die halbe Ostschweiz. Denn auf einem der unzähligen Toggenburger Hügel ist Esther Friedli zu Hause. Die St.Galler Nationalrätin steht landauf, landab auf jeder Topliste allfälliger Kandidatinnen und Kandidaten für die Maurer-Nachfolge.

Wer Friedli dieser Tage zu erreichen versucht, könnte den Eindruck gewinnen, das Tal sei komplett abgelegen, ohne Telefon- und Natelnetz. Das trifft natürlich nicht zu. Zutreffend dagegen ist: Friedli weiss, wann sie reden mag und wann nicht. Und so schweigt die Politologin und Gastronomin – vorerst.

Steigt oder sinkt Esther Friedlis Chance?

Mike Egger, Nationalrat und Strategiechef der St.Galler SVP. Bild: Anthony Anex/Keystone

Wird Röstis Entscheid jenen der Toggenburgerin beschleunigen? Kaum. Friedli dürfte sich durch andere Interessentinnen und Interessenten kaum drängen lassen. Mike Egger, Nationalrat und Strategiechef der St.Galler SVP, sagt auf Anfrage denn auch:

«Röstis Entscheid beeinflusst unsere Planung nicht.»

Bekanntlich trifft sich St.Galler Parteileitung diese Woche zu einer ausserordentlich Sitzung.

Sinkt oder steigt die Chance Friedlis mit Röstis Entscheid, in den Ring zu steigen? Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Für Egger ist es zum jetzigen Zeitpunkt die falsche Frage:

«Erst muss sie entscheiden.»

Das Karussell drehe sich derzeit munter weiter. Plötzlich gebe es in Bern «wilde Gerüchte», sagt er. Auch von allfälligen Kandidaturen aus Kantonen, von denen bislang nicht die Rede gewesen sei, etwa aus dem Wallis. Egger hatte am Montagvormittag eine Sitzung der nationalrätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie – mit am Tisch: Partei- und Kommissionskollege Rösti.

Dass es – wie in Bern – mehrere St.Galler Interessierte für den Bundesrat geben wird, schliesst Egger nicht gänzlich aus: «Möglich ist alles.» Doch dann fügt er rasch an:

«Es dürfte ein Einervorschlag sein.»

Noch bleibt etwas Zeit. Die Kantonalparteien müssen ihre Vorschläge bis 21. Oktober der Findungskommission unter dem Präsidium des Baselbieter alt Nationalrats und ehemaligen Fraktionspräsidenten Caspar Baader melden. Am Ende entscheidet die Bundeshausfraktion, wer aufs offizielle Bundesratsticket kommt.

Doppelspurig fahren?

Silvano Moeckli, St.Galler Politologe und emeritierter HSG-Professor, hat vergangene Woche auf Twitter spekuliert: «Für Esther Friedli könnte sich ein Szenario nach KKS ergeben: Sie kommt auf das Ticket der SVP, wird aber nicht gewählt. Im Frühling wird sie im Kanton St.Gallen mit einem Glanzresultat in den Ständerat gewählt. Die Medienpräsenz als Bundesratskandidatin ist unschlagbar.»

Teilt Egger diese Einschätzung? Der Strategiechef dreht Moecklis Nichtwahlansage der Toggenburgerin um und antwortet: «Sollte Esther Friedli gewählt werden, bliebe wenig Zeit, eine Ständeratskandidatur aufzubauen.» Die Partei wird demnach zügig entscheiden, mit wem sie in den Ständeratswahlkampf steigt? Egger sagt:

«Wer uns kennt, der weiss, dass wir für klare Verhältnisse sind.»

Vor wenigen Tagen hatte der Strategiechef angekündigt, die nationalen und kantonalen Wahlen würden an der nächsten Delegiertenversammlung das Hauptthema sein. Diese findet Ende Oktober statt – derzeit ohne Gewähr. Denn der Termin war vor Monaten festgelegt worden, als ein Rücktritt von SP-Ständerat Paul Rechsteiner noch reine Spekulation war. Heute ist die Ausgangslage eine andere. Die Versammlung werde allenfalls in den November verschoben, sagt denn auch Egger. Und so könnte es passieren, dass der SP-Doyen zum Abschluss seiner Karriere gar noch der SVP den Terminkalender diktiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen