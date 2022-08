Ueli Maurer sprach im Bühler Gemeindesaal über den Ukraine-Krieg

Bundesratsbesuch «Wir sitzen auf einem Pulverfass»: Ueli Maurer warnt vor den Auswirkungen des Ukrainekriegs Wie lange dauert dieser Krieg? Bleibt die Schweiz neutral? Und wie viel wird sie von der Ukrainekrise noch zu spüren bekommen? Bundesrat Ueli Maurer mutmasste während seines Auftritts bei der SVP Bühler – und zeichnete dabei ein düsteres Bild. Sicher sei: Die Schweiz werde in den kommenden Monaten lernen müssen, zu verzichten. Seraina Hess Jetzt kommentieren 13.08.2022, 03.40 Uhr

Bundesrat Ueli Maurer im Bühler Gemeindesaal: «Wir können nur hoffen, dass die Situation nicht noch weiter eskaliert» Bild: Michel Canonica

Der Freitagabend im Gemeindesaal Bühler, der sich rund um den Ukrainekrieg drehte, war zumindest zeitweise ein Schreckensszenario, dessen Bedrohlichkeit auch das zweite Bier nach der Pause nicht wegzuspülen vermochte. Dazu eingeladen hatte die SVP Bühler zusammen mit der Kantonalpartei.

Zu einem sanften Einstieg verhalf Diakon Stefan Staub mit seiner Erfolgsgeschichte von rund 120 nach Teufen überführten Ukrainerinnen und Ukrainern. Zwei von der katholischen und evangelischen Kirchgemeinde gecharterte Cars brachten Mitte März vorwiegend Frauen und Kinder vom ukrainischen Lwiw in die Schweiz – noch bevor der Bund überhaupt entschieden hatte, wie mit ukrainischen Flüchtlingen zu verfahren war.

Geflüchteter Pastor bedankt sich

Staub liess sich am Freitag von einem Berufskollegen vor das Publikum begleiten: Pastor Andrei Monkow aus Kiew, selbst mit der Familie in Teufen untergebracht, war es ein Bedürfnis, dem Publikum – «stellvertretend für alle anderen Flüchtlinge aus der Ukraine» – zu danken, bevor er in die Heimat zurückreist.

«Viele von uns haben einen Teil ihrer Familie zurückgelassen. Doch hier haben wir neue Familien gefunden, die ihre Häuser, Taschen und ihr Herz für uns geöffnet haben. Der Krieg wird irgendwann enden, doch unsere Wertschätzung für die Schweizerinnen und Schweizer bleibt für immer.»

Diakon Stefan Staub (l.) und Pastor Pastor Andrei Monkow aus Kiew. Bild: Michel Canonica

Wann der Krieg enden und wie lange dessen Auswirkungen in der Schweiz und der Welt noch spürbar sein dürften, waren die beiden grossen Fragen des Abends. Nachdem der Ausserrhoder Regierungsrat Hansueli Reutegger über sicherheitspolitische Herausforderungen des Kantons referiert hatte, machte sich der prominenteste Gast auf, sie zu beantworten: Bundesrat Ueli Maurer.

Der Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements ist sich sicher: Versiegen werden die Flüchtlingsströme vorerst nicht. Und weil ukrainische Flüchtlinge aufgrund des Schutzstatus S besser gestellt sind als andere Flüchtlinge, seien verstärkte Spannungen programmiert. Hinzu komme, dass der Bund für die nächsten beiden Jahre mit Aufwendungen von je rund zwei Milliarden Franken rechnet - zusätzlich zu den zwei Milliarden, die bereits für die Flüchtlingshilfe budgetiert sind.

Es drohe die Spaltung der Welt

Maurer bezeichnet den Ukrainekonflikt als einen Stellvertreterkrieg zwischen Westen und Osten. Die Nato-Staaten gegen Russland: Ein Kampf um Machtanspruch, der auf dem Buckel der Ukraine ausgetragen werde. Was drohe, sei eine Spaltung der Welt, wie es sie zuletzt vor dem Mauerfall gab. Noch nie sei so viel Geld für Aufrüstung ausgegeben worden wie jetzt: «Wir sitzen aktuell auf einem Pulverfass.»

Unbeantwortet liess Ueli Maurer die Frage nach der Neutralität, die diese Woche an Aktualität gewonnen hat: Weil die Schweiz die Sanktionen gegen den Kreml mitträgt, will Russland die Eidgenossenschaft nicht als Verhandlungspartnerin, obschon sie als Schutzmacht Tradition hat. Die Schweiz – vor allem aber die Welt – sei im Laufe der Geschichte mit den schweizerischen Schutzmandaten gut gefahren, sagte Maurer:

«Die Neutralität ist eine der wichtigsten Säulen unseres Landes, doch die Diskussion, ob wir an ihr festhalten oder Russland doch den Finger zeigen, wird uns weiter umtreiben.»

Der Krieg befeuert die AHV-Diskussion

Sorgen bereitet dem Bundesrat die Inflation, die sich auch in der Schweiz bemerkbar mache, wenn auch nicht so stark wie in den baltischen Staaten (über 20 Prozent) oder im Euroraum (10 Prozent). Doch gerade die AHV-Rente dürfte bereits Ende Jahr rund vier Prozent weniger wert sein. Die AHV-Diskussion mit der einhergehenden Erhöhung des Rentenalters dürfte durch den Krieg somit befeuert werden, prognostiziert Maurer.

Der Einladung der SVP Bühler und der Kantonalpartei folgten viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Bild: Michel Canonica

Drei Lehren aus dem Krieg

Für die Schweiz zieht der Bundesrat letztlich drei Lehren aus der Krise. Die erste: Die Energiestrategie 2050 und der damit einhergehende schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie offenbare sich gerade jetzt als grosse Schwachstelle, zumal es noch nicht zureichend Alternativen an erneuerbaren Energiequellen gebe und man sich zu rund einem Drittel auf importierten Strom aus Frankreich verlassen müsse. Maurer gab zu bedenken: «Niemand in Europa weiss, ob wir im Winter genug Strom haben werden oder aber die Raumtemperatur massregeln und aufs Tumblern verzichten müssen.» Die Schweizer Bevölkerung müsse sich schon bald in Verzicht üben.

Die zweite Lehre betrifft die Sicherheit. Nachdem Maurer in seiner Zeit als VBS-Vorsteher für sein Bestreben, die Armee von 80'000 auf 100'000 Angehörige aufzustocken, belächelt wurde, sehe sich die Schweiz in Anbetracht der weltweiten Aufrüstung nun gezwungen, mehr ins Militär zu investieren. Woran es aber letztlich fehle, seien nicht Geld und Waffen, sondern der Wille, das Land zu verteidigen. Maurer bemängelt, dass rund ein Drittel der Schweizer Männer den Zivildienst vorziehe. Zum Vergleich: In Inner- und Ausserrhoden leisten acht von zehn Wehrpflichtigen Militärdienst. Maurer sagt:

«Im besten Fall sind wir so stark, dass es sich gar nicht lohnt, uns anzugreifen. Ohne Armee werden wir aber zum Opfer.»

In seiner dritten und letzten Lehre propagiert Maurer eine starke Landwirtschaft, die in der Lage ist, das Land selbst zu versorgen. Derzeit gelinge es gerade einmal die Hälfte des Lebensmittelbedarfs selbst zu decken. «Wir sind uns also nicht sicher, ob wir im Winter genug zu Essen haben», malte Maurer den Teufel an die Wand. Eine gesteigerte Produktion in der Schweiz und weniger Importprodukte gehe aber auch mit einem Kostenanstieg einher, den die Konsumentinnen und Konsumenten hinnehmen müssten.

Ein Gespräch mit dem Bundesrat über die aktuellen Ereignisse. Bild: Michel Canonica

Maurer macht keinen Hehl aus der Bedrohung

Entlassen wurde das Publikum schliesslich mit einem faden Nachgeschmack – oder dem Bedürfnis, sich sofort einen Notvorrat zuzulegen, wenn er denn noch nicht im Keller auf den Ernstfall wartet.

«Ich hoffe wirklich, dass die Situation in der Ukraine nicht weiter eskaliert», schloss Ueli Maurer, «aber es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in ein paar Wochen ein Atomkrieg in Europa herrscht.»

