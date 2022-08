So war das Pfadi-Bundeslager für die Goldacher Seebuebe-Wölfli

Bundeslager Ein eingestürztes Küchenzelt, Highlight Hallenbad und Nutella zum Frühstück: Wie die Goldacher Pfadi-Wölfli das Bula erlebt haben Bis am 6. August befindet sich das Goms wegen des Pfadi-Bundeslagers im Ausnahmezustand. Die Nachwuchs-Pfaderinnen und -Pfader der Goldacher Seebuebe, die Wölfli, haben eine Woche im Wallis verbracht. Im Tagebuch berichten sie von ihren Erlebnissen. Aufgezeichnet von Rossella «Viva» Blattmann Jetzt kommentieren 02.08.2022, 18.53 Uhr

Vom 23. Juli bis zum 6. August bevölkern über 30'000 Kinder und Jugendliche das Goms im Wallis. Es ist das erste Bula seit 14 Jahren. Bild: Belinda Schmid

30'000 Kinder und Jugendliche sowie 5000 Freiwillige bevölkern noch bis Ende Woche das Goms. Gut die Hälfte des Pfadi-Bundeslagers – auch Bula oder Mova, eine Anspielung auf das Motto Bewegung, genannt – ist vorbei.

Auch die Mädchen und Buben der Pfadi-Wölfli der Goldacher Seebuebe waren am Riesenpfadilager dabei.

Laurine (10) und Valeria (9). Bild: PD

Laurine (10) und Valeria (9): Heute um 6.30 Uhr fuhren wir mit dem Zug in Goldach los. Wir kamen am Mittag in Ulrichen an und räumten das Gepäck in unseren Zelten aus. Danach bekamen wir von den Leitungspersonen sieben Knöpfe. Jeder Kontinent im Bula hat seine Knöpfe: Sie haben verschiedene Farben und die Tiere des Mova-Mottos sind darauf. Später durften wir die Bula-Stadt erkunden. Dort konnten wir die Knöpfe mit anderen Pfadis tauschen.

Laurine:

Ich habe alle Knöpfe getauscht! Jetzt habe ich sieben verschiedene Knöpfe! Es war super, das Tauschen und die Bula-Stadt zu erleben.

Laurine und Valeria: Am Abend schauten wir die Mova-Eröffnungsfeier. Auf der grossen Bühne traten Männer mit Trommeln und ein Mann mit Leuchtanzug auf. Es waren auch Übersetzerinnen und Übersetzer dort, die die Ansage in verschiedenen Sprachen gemacht haben.

Danach gingen wir schlafen.

Jan (8) und Maurice (11). Bild: PD

Jan (8) und Maurice (11): Heute Morgen wurden wir mit Musik geweckt. Nach dem «Zmorge» um 7 Uhr mussten wir im Esszelt Specksteine bearbeiten. Wir waren aber noch sehr müde, weil wir um viertel nach elf ins Bett gegangen waren, aber trotzdem schon so früh geweckt wurden.

Danach bekamen wir die Aufgabe, die Geschirrsäcke mit Safaritieren zu bemalen.

«Später mussten alle Seebuebe leider fätzeln.»

Es kam noch ein lustiger Pöstler vorbei, der eine Seifenblasenmaschine auf dem Motorrad hatte.

Zum Mittagessen gab es Bratkartoffeln mit Bohnen und Fleisch. Zum Abendessen Tortellini mit Tomatensauce. Wir hatten Besuch von einer Pfadi aus Freiburg, die bei uns gegessen hat.

Es war wieder ein megacooler Tag.

Melina (9), Lena (9) und Noelia (8). Bild: PD

Melina (9), Lena (9) und Noelia (8): Am Morgen haben wir vier verschiedene afrikanische Ballspiele gespielt.

Zum Mittagessen gab es Fotzel- und Käseschnitten. Das war sehr lecker.

Am Nachmittag sind die einen im Mova-Shop einkaufen gegangen. Wir haben uns fürs Klettern eingetragen. Jemand hatte Höhenangst, aber die anderen fanden den Hochseilpark sehr cool. Am Abend haben wir einen Postenlauf gemacht. Bei einem Posten haben wir eine afrikanische Geschichtenmassage genossen, ein anderer war zum Thema «Klatsch und Tratsch», beim dritten spielten wir Wikingerschach und beim vierten falteten wir Tiere.

Und dann war es Zeit zum Zähneputzen, Pyjamaanziehen und Schlafen.

Niklas (8). Bild: PD

Niklas (8) und Christoph (9): Wir wurden heute früh geweckt, damit wir ins Hallenbad konnten.

Das Hallenbad war sehr klein, doch es war unser Highlight, weil es ein kleines Sprungbrett hatte und eine kleine Rutschbahn.

Christoph (9). Bild: PD

Vor dem Hallenbad spielten wir Minigolf. Später stürzte das Küchenzelt ein. Zum Glück ging alles gut und niemand hat sich verletzt. Zum Nachtessen gab es Rösti mit Würsten.

Wir fanden den Tag sehr toll.

Alyssa (9) und Leticia (10). Bild: PD

Leticia (10): Donnerstag ist einer der Tage in den Ferien, wo ich gerne ausschlafe. Aber heute konnte ich das nicht. Um 6 Uhr mussten wir aufstehen. Die meisten wollten, wie ich, ausschlafen, aber es wurde besser, als wir erfuhren, was wir machen würden. Wasserspiele! Das ging so: verschiedene Posten machen, Wasser verdienen, Reden vorbereiten, etwas über das Wasser erfahren. Danach konnten wir die Pfader unserer Abteilung besuchen. Es war lustig und es gab Burger. Aber vor allem das Wiedersehen mit den ehemaligen Kameradinnen war super.

Alyssa (9): Am Morgen nach dem frühen Aufstehen gab es Brötli mit Nutella. Dann mussten wir loslaufen. Zuerst über die Strasse, dann zur Spielwiese. Es hatte bei den Wasserspielen auch noch andere Pfadis. Das Wasserspiel hat Spass gemacht. Am Abend war die Abschlussfeier, die sehr toll war.

Liya (7) und Reisah (8). Bild: PD

Reisah (8): Heute mussten wir alles aufräumen und dann mit dem Zug wieder nach Hause fahren. Es hat mir sehr Spass gemacht, aber im Zug wurde mir langweilig, weil die Fahrt so lange war. Aber ich habe auch im Zug gegessen und die schöne Aussicht genossen.

Ich freue mich auf mein Zuhause und auf meine Eltern.

Liya (7): Ich fand es cool. Das Lager war zwar ein wenig lang, aber sehr toll. Mir gefiel es sehr, meinen grossen Bruder bei den «Pfader» zu besuchen.

