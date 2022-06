Bundeslager 2022 Die St.Gallerin Seraina Schwizer leitet das grösste Pfadilager der Schweiz: «Es ist eine Chance, die man nur einmal im Leben bekommt» Sie koordiniert rund 30’000 Pfadis, über 500 ehrenamtliche Mitarbeitende und mehrere tausend Besucherinnen und Besucher: Die gebürtige Uzwilerin Seraina Schwizer leitet das nationale Bundeslager der Pfadis in Goms. Sie erzählt, wie sie mit der grossen Verantwortung umgeht, was sie dazu motiviert und wie sie ihre eigene Pfadizeit erlebt hat. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Heute lebt die 33-jährige St.Gallerin in Winterthur, der grösste Teil ihrer Familie wohnt aber nach wie vor in Uzwil. Bild: Tobias Garcia

30'000 Pfadis, eine 120 Hektare grosse Fläche und ein Budget von 25 Millionen Franken: Ende Juli verwandelt sich die 1000-Einwohner-Gemeinde Goms im Kanton Wallis in das grösste Zeltlager der Schweiz. Über 800 Schweizer Pfadigruppen sowie 300 Jugendliche aus dem Ausland schlagen auf einer Fläche von 170 Fussballfeldern ihre Zelte auf. Zwei Wochen lang wird gewandert, gebastelt und klassische Lagerfeuerlieder gesungen. Nur alle 14 Jahre findet das nationale Pfadibundeslager (Bula) statt, und dieses Jahr nehmen 3230 Ostschweizerinnen und Ostschweizer daran teil. Damit alles nach Plan läuft, sind über 500 Organisatorinnen und Organisatoren daran beteiligt. Doch nur drei Personen haben die Lagerleitung inne – eine davon ist Seraina Schwizer.

Schon früh kam die gebürtige Uzwilerin in Kontakt mit der Pfadi. Mit gerade einmal sieben Jahren stattete sie der Pfadi Oberuzwil mit ein paar Schulkameraden einen Besuch ab, nachdem die Abteilung sich in ihrer Primarschule vorgestellt hatte. Das Fieber habe sie sogleich gepackt. Die 33-Jährige sagt:

«Ich bin aber die Einzige der damaligen Freundesgruppe, die nach wie vor in der Pfadiwelt Wurzeln schlägt.»

Seraina Schwizer hat die ganze Pfadilaufbahn durchgemacht: Zuerst war sie Leiterin der kleinsten Mitglieder, der «Wölfli», engagierte sich als Redaktorin in der Pfadizeitung, gab kantonale Kursleitungen, bis sie schliesslich Kantonsleiterin der Pfadi St.Gallen-Appenzell wurde. «Dann ist man in diesem Kuchen mit drin», sagt Schwizer. Sie erinnert sich noch gerne an ihre aktive Zeit zurück. Freundschaften schliessen und Quatsch machen gehörten mit dazu. Zudem sei sie durch die vielen Lager in der ganzen Schweiz rumgekommen. «Ich weiss bei manchen Orten sogar, wo der Volg ist, wo die Arztpraxis ist oder wie der Wald aussieht.»

Koordination von über 500 ehrenamtlichen Mitarbeitenden

Es erstaunt nicht, dass die studierte Stadtplanerin und Architektin in der Pfadiwelt blieb. Anfangs zögerte sie jedoch, als sie das erste Mal die Stellenausschreibung als Bundeslagerleiterin gesehen hat. «Im Jahr 2017 fing man bereits operativ mit der Planung des Events an», erklärt Schwizer. Da sie zu diesem Zeitpunkt aber gerade einen neuen Job als Stadtplanerin in einem Privatbüro in Zürich angefangen hatte, schien ihr der Zeitpunkt unpassend. Zwei Jahre später trat aber ihre Vorgängerin zurück und da packte sie die Gelegenheit: «Das hat dann auch beruflich für mich gepasst.» Nach Absprache mit ihrem Chef und familiären Umfeld ist sie seit Sommer 2019 im Teilzeitpensum als Lagerleiterin tätig.

Viel Zeit verbringt sie im Zug, weil sie in der ganzen Schweiz verteilt Sitzungen hat und einmal pro Woche sicher in Goms. Während der Coronapandemie habe man auch relativ schnell auf die Homeoffice-Variante gesetzt und Besprechungen online durchgeführt, so Schwizer. Die beiden Jahre seien für die Planung dieses Grossevents alles andere als einfach gewesen. Geplant war die Durchführung des Bula eigentlich bereits im Jahr 2021. Entgegen der traditionsgemässen 14 Jahre langen Pause – das letzte Bundeslager fand 2008 in der Linthebene statt. Zu Beginn der Pandemie kam es zur schwierigen Abwägung, erklärt Schwizer. Dabei stellte sie sich etwa Fragen wie:

«Lohnt es sich, das Bula überhaupt zu verschieben? Sollen wir das damit verbundene Risiko eingehen?»

Ein Projekt unter Freunden

Nun findet das Bula im Juli statt und Schwizer ist mit zwei weiteren Co-Lagerleitern für die Koordination des ganzen Teams zuständig. Sie muss Informationen verarbeiten und wieder «am richtigen Ort platzieren». Schwizer vertritt den Anlass in der Öffentlichkeit, gegenüber den Medien, Sponsoren und dem Vorstand. Man könne ihre Rolle im Geschäftsleben mit der Position eines CEOs vergleichen, erklärt sie. «Wir haben über 500 Mitarbeitende im Team, welche alle ehrenamtlich arbeiten. Sie sind zwar motiviert, haben aber meistens begrenzt Zeit und Ressourcen, was man bei der Organisation ebenfalls berücksichtigen muss», sagt Schwizer und fügt hinzu:

«Wir haben ein Budget von 25 Millionen Franken, für das wir verantwortlich sind, und 30'000 Kundinnen und Kunden plus mehrere Tausende Besuchende und Partnerschaften. Rein operativ ist es eine Riesenverantwortung, aber auch eine schöne.»

Die Verantwortung mache aber nur Angst, wenn man die beachtlichen Zahlen sehe, so Schwizer. Ihre Motivation:

«Es ist eine Chance, die man nur einmal im Leben bekommt.»

Die Aufgabe als Lagerleiterin sei zeitintensiv, seit drei Jahren drehe sich alles in ihrem Leben um das Bundeslager. «Geburtstage, die jetzt anstehen, sind vielleicht nicht gerade erste Priorität», sagt sie. Doch man sieht ihr an, dass ihr die Aufgabe und Verantwortung als Lagerleiterin gefallen. Es fühle sich nicht an wie Arbeiten, sondern mehr wie ein gemeinsames Projekt unter Freunden. «Darum stehe ich auch am Sonntagmorgen um acht Uhr auf und gehe an Sitzungen. Das würde ich sonst nicht freiwillig machen», sagt Schwizer und lacht.

Offene Baustellen in der Vorbereitung

Die Vorbereitungen für das Bula gehen in den Schlussspurt. Da und dort gibt es noch die eine oder andere offene Baustelle. «Wir müssen die Stadt innerhalb von zwei Wochen aufbauen, das braucht enorm viel Zeit und Material», sagt die Lagerleiterin. Es fehlen noch Helfende, Anmeldungen werden nach wie vor entgegengenommen. Das Wetter könne bei der Durchführung ebenfalls zum Verhängnis werden. «Da müssen wir auf alles gefasst sein», so die 33-Jährige. Bei schönem Wetter hätte es zwar keinen Schlamm, Hitze bedeute aber Wasserknappheit und Waldbrandgefahr.

Noch ist die Wiese in Goms grün – und leer. Schwer vorstellbar, dass dort die grösste Zeltstadt der Schweiz stehen wird. Doch das ändert sich in wenigen Wochen. Die Lagerleiterin freut sich vor allem auf die Stimmung am Lagerplatz:

«Ich stelle mir vor, am Morgen über den Platz zu laufen, und alle kriechen aus ihren Zeltern. Einzelne Kinder haben vielleicht das Shirt verkehrt rum an und einzelne Leiter sind noch verschlafen.»

Nach den zwei Lagerwochen ist ihre Arbeit aber längst nicht vorbei. Die ganze Zeltstadt muss abgebaut werden, Abschlussprodukte wie etwa ein Fotobuch müssen gestaltet und letzte Rechnungen bezahlt werden. Das alles muss Schwizer koordinieren. «Ganz wichtig ist auch der mentale Abschluss», sagt sie. Und fügt lächelnd hinzu:

«Wir müssen dann versuchen, wieder in den geregelten Alltag zu kommen und das Lagerloch zu überstehen.»

Ein Monat vor dem Startschuss: So bereiten sich zwei Ostschweizer Pfadis auf das Bundeslager vor «Die ersten Vorbereitungen starteten bereits vor fünf Jahren», erklärt Diego Müggler, Kommunikationsverantwortlicher der Pfadi Arbor Felix aus Arbon. Mit Finanzaktionen sammelte die Pfadi Geld, um in neue Zelte, Seiltechnikmaterialien und Unterstände zu investieren. Gemäss Müggler laufen seit einem halben Jahr die Lagervorbereitungen – unter anderem geplant wird mit anderen zehn benachbarten Pfadiabteilungen ein «Traditionen-Nachmittag». Insgesamt nehmen knapp 50 Pfadis der Pfadi Arbor Felix teil, Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 16 Jahren. Auch die Pfadi Frauenfeld ist mitten in den Vorbereitungen: Nebst dem Zusammenstellen einer Küchencrew, die sich neben dem Kochen um den Bau und die Ausstattung der Lagerküchen kümmert, wurde das Hauptlagerleitungsteam ausgewählt. «Die Überprüfung der Zelte auf Mängel und Vollständigkeit hatte nach den Pfingstlagern oberste Priorität», erklärt Corina Breitler, Lagerleiterin der Wolfsstufeneinheit der Pfadi Frauenfeld. Ebenfalls brauche die Pfadi Fahrräder mit Anhängern, um täglich die vorbestellten Lebensmittel abzuholen. Zudem werde ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt, sofern das von der Bula organisierte Programm verändert werde. Es werde ein aussergewöhnliches Lager, meint Breitler und sagt: «Das Bundeslager ist der Höhepunkt jeder Pfadikarriere.»

