Bürgerversammlung Untereggen: Schulhausausbau für 6,4 Millionen

Bürgerversammlung Gemeinde Untereggen plant Schulhausanbau für 6,4 Millionen Die Finanzlage sei nicht so rosig, bedauert der Unteregger Gemeindepräsident Norbert Rüttimann. Und doch muss kräftig investiert werden: Eine Schulhauserweiterung steht an. Melissa Müller 29.03.2022, 14.58 Uhr

Die Untereggerinnen und Unteregger genehmigen das Budget einhellig. Bild: Melissa Müller

129 Untereggerinnen und Unteregger haben am Montagabend in der Mehrzweckhalle Spielbüel Platz genommen, was einem Bevölkerungsanteil von 16,8 Prozent entspricht. Sie genehmigen das Budget 2021 an der Bürgerversammlung einstimmig - obschon die Finanzen nicht rosig sind. Das Budget 2021 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 134 698 Franken. Das hat mehrere Gründe. Einen Mehraufwand hatte die Gemeinde etwa, weil sie Pausenaufsichten für Kindergärtnerinnen rückwirkend auf fünf Jahre bezahlen musste. Der Winterdienst fiel im schneereichen 2021 um 35 Prozent teurer aus als budgetiert. Auch Alimentenbevorschussungen musste die Gemeinde berappen. «Noch haben wir 3,2 Millionen Eigenkapital, um Defizite zu decken», sagt Gemeindepräsident Norbert Rüttimann. «Es stehen uns anforderungsreiche Zeiten bevor.» Personell ergänze die neue Bauamtsmitarbeiterin Bianca Sutter die Verwaltung seit Kurzem. Sie ersetzt Paul Frischknecht.

Sowohl Wasserversorgung als auch Elektra schliessen laut Gemeinderat Roland Graf mit einem satten Ertragsüberschuss ab. Leider lege Wasserrat Michi Nauer sein Amt ab, das er zielstrebig und effizient ausgeübt hatte.

Junge interessieren sich wenig für Lehre auf der Gemeinde

Im nächsten Jahr werde man nur noch eine statt zwei Lehrstellen auf der Verwaltung anbieten - das Interesse der jungen Leute an einer Lehre auf der Gemeinde fehle. Anscheinend sei eine solche Ausbildung nicht mehr «in». Da die Kinderzahl gesunken ist, musste man schweren Herzens einer beliebten Kindergärtnerin kündigen, wie Schulpräsident André Habermacher bedauert. Die Schule sei finanziell gefordert. «Die fetten Jahre sind vorbei, aber wir schaffen das.»

Mehrere Bewohner stehen an der Bürgerversammlung auf und ergreifen das Wort. Bild: Melissa Müller

Das nächste grosse Projekt steht an: Für 6,4 Millionen Franken sollen auf der Turnhalle neben der Kirche zwei Geschosse aufgebaut werden, für zwei weitere Klassenzimmer, Gruppen- und Werkräume. Der 18 Jahre alte Pavillon sollen abgerissen werden, zugunsten eines attraktiven Pausen­platzes. Man komme nicht darum heraum, die Infrastruktur zu erneuern. Das Schulhaus brauche in den nächsten Jahren ohnehin eine Renovation. Zudem rücken junge Familien nach in den Einfamilienhäusern im Dorf. Darum sagt Rüttimann: «Es ist gut, wenn wir die Erweiterung anpeilen.» Im Herbst will er eine ausserordentliche Bürgerversammlung einberufen, um die Genehmigung für den Planungskredit einzuholen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die Schulhauserweiterung 2026 gefeiert werden.

Der Gemeindepräsident schliesst die Versammlung mit dem Appell, zusammen zu halten: «Macht mit, beteiligt euch am Dorfleben. Auch als kleines Untereggen kann man einiges erreichen.»