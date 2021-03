Bürgerrecht «Krasse Hindernisse bei der Einbürgerung»: Der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner fordert, dass alle in der Schweiz geborenen Kinder den roten Pass erhalten Auch für gut integrierte junge Ausländer seien die Hürden bei der Einbürgerung immer noch massiv, kritisiert der St.Galler SP-Ständerat und Anwalt Paul Rechsteiner. Er verlangt einen radikalen Systemwechsel, im Minimum aber eine erleichterte Einbürgerung für die zweite Generation. Auf welche Allianzen hofft er, um das zu erreichen? Adrian Vögele 12.03.2021, 17.16 Uhr

Hat als Anwalt immer wieder mit Einbürgerungsverfahren zu tun: Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Paul Rechsteiner reicht im Bundeshaus höchst selten persönliche Vorstösse ein. Noch seltener solche, die ein Gesetz völlig umkrempeln wollen. Der St.Galler SP-Ständerat wirkt lieber im Hintergrund, bevorzugt die Arbeit in den Kommissionen. Jetzt aber macht er eine Ausnahme – und startet einen frontalen Angriff auf das Bürgerrechtsgesetz, im Doppel mit Lisa Mazzone (Grüne/GE). Das Ziel: Die Hürden bei der Einbürgerung sollen deutlich sinken. «Als Anwalt erlebe ich immer wieder, wie jungen Menschen, die hier geboren wurden, trotz Lehre und beruflicher Integration krasse Hindernisse in den Weg gelegt werden», sagt Rechsteiner auf Anfrage.

Er verlangt nun mit einer Motion, dass sämtliche Kinder, die in der Schweiz geboren werden, automatisch das Schweizer Bürgerrecht erhalten. Dieses «Ius Soli» – Recht des Bodens – kennen beispielsweise die USA und Kanada, für die Schweiz würde es einen radikalen Systemwechsel bedeuten. Die beiden Ständeratsmitglieder bieten darum auch eine moderate Variante: Mazzones Vorstoss zielt darauf, dass die Einbürgerung für die zweite Ausländergeneration zumindest stark erleichtert wird. Ähnliche Vorschläge hatte der Bundesrat seit den 1980er-Jahren mehrmals vorgebracht. Sie scheiterten an der Urne, teils knapp – 1994 fehlte es nur am Ständemehr. In der letzten Abstimmung 2004 sagten 57 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Nein.

Gespräche mit anderen Parteien noch nicht begonnen

Lisa Mazzone, Ständerätin (Grüne/GE). Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Mazzone und Rechsteiner haben ihre Forderung in der linken «Wochenzeitung» (WoZ) lanciert. Klar ist indes: Ohne eine Allianz mit politischen Kräften in der Mitte wird das Anliegen keinen Erfolg haben. Die Gespräche mit Vertretern anderer Parteien hätten noch nicht begonnen, sagt Rechsteiner. «Dafür ist es zu früh.» Zuerst müsse sich nun der Bundesrat zu den Motionen äussern.

Rechsteiner setzt darauf, dass die Regierung ihrer Linie aus den vergangenen Jahrzehnten treu bleibt und zumindest Mazzones Motion zustimmt. Im Hinblick auf einen weiteren Abstimmungskampf ist er guter Hoffnung: Ein starker gesellschaftlicher Wandel finde statt. «In vielen Bereichen ist die Integration in der Schweiz weit fortgeschritten, auch im internationalen Vergleich übrigens. Denken wir nur an die Wirtschaft oder den Sport – Fussballvereine zum Beispiel. Politisch hinken wir aber stark hinterher.» Zugleich sei die SVP mit der Durchsetzungsinitiative und der Initiative gegen «fremde Richter» gescheitert. «Ich denke, dass 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts der Zeitpunkt dafür gekommen ist, einen grösseren Schritt nach vorne zu machen. Wer in der Schweiz geboren wurde und wer hier aufgewachsen ist, soll als vollwertiger Bürger anerkannt werden, mit allen Rechten und Pflichten.»

Sinkende Zahlen: «Trend geht in die falsche Richtung»

Der St.Galler Ständerat betont auch, dass die Zahl der Einbürgerungen seit Einführung des neuen Bürgerrechtsgesetzes 2017 deutlich gesunken sei – von 44'173 auf 33'873. «Der Trend geht in die falsche Richtung.» Dies, obwohl sich das Volk klar dafür ausgesprochen habe, die Einbürgerungsregeln für die dritte Generation zu lockern. Die Umsetzung durch das Parlament sei aber streng ausgefallen: «Beispielsweise muss das Gesuch vor dem 25. Altersjahr gestellt werden – ausnahmsweise bis 34. Alle Älteren gehen leer aus, obwohl sie in der dritten Generation noch viel länger hier sind.»

Einbürgerungspraxis in der Ostschweiz: «Die Unterschiede sind gross»

Nicht alle Kantone sind gleich streng bei den Einbürgerungen, in Genf etwa ist die Praxis laut Mazzone «sehr liberal». Wie schätzt Rechsteiner St.Gallen und die Ostschweiz im nationalen Vergleich ein? «Ich will kein pauschales Urteil fällen», sagt er. «Es gibt bei uns grosse Unterschiede. In den Städten und manchen Gemeinden sind die Verfahren fair.» Immer wieder vertrete er als Anwalt aber junge Leute, denen die Einbürgerung verweigert werde, obwohl sie hier geboren seien, hier arbeiten und Steuern zahlen würden. Die Betroffenen müssten sehr viel Kraft aufbringen, um ein langes Beschwerdeverfahren durchzustehen. «Es herrscht das Gegenteil einer Willkommenskultur.»