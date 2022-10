Hortet der Kanton St.Gallen zu viel Eigenkapital?

BUDGET 2023 Das Eigenkapital des Kantons St.Gallen steigt weiter, der Steuerfuss bleibt gleich – ist das vernünftig? Mit dem Abschluss des Rechnungsjahrs 2022 steht der Kanton St.Gallen finanziell gut da. Bei einem Eigenkapital von 1,5 Milliarden Franken verfügt er über einen stattlichen Notgroschen. Ist eine Steuersenkung gerechtfertigt, wie es die bürgerlichen Parteien diese Woche forderten? Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Die bürgerlichen Parteien in St.Gallen fordern die Senkung des Steuerfusses. Als Grund wird das hohe Eigenkapital des Kantons genannt. Bild: Keystone

Überraschung! Eine solche hatte die St.Galler Regierung am Mittwoch per Medienmitteilung zu verkünden. Einmal mehr hat man sich verschätzt, als man das Budget für das Jahr 2022 aufgestellt hat. Statt mit einem Defizit, schliesst der Kanton St.Gallen das Rechnungsjahr 2022 nun nämlich mit einem Überschuss von 11,2 Millionen Franken ab.

Damit steigt das Eigenkapital auf 1,5 Milliarden Franken. Man verfüge nun über ein «komfortables Polster», sagt Regierungsrat Mächler, der dem Finanzdepartement vorsteht. Aufgrund aktueller Unsicherheiten, wie der Energiemangellage und Inflation sei mit diesen Mitteln aktuell aber haushälterisch umzugehen. Dies sei einer der Gründe, weshalb Steuersenkungen, wie sie von bürgerlichen Parteien gefordert werden, für ihn nicht in Frage kämen.

Klug oder fahrlässig?

Christian Keuschnigg, Nationalökonom an der Hochschule St.Gallen (HSG). Bild: Foto Wilke

Dass die Bildung von Eigenkapital wichtig sei, habe man vor allem in den letzten Jahren und Monaten beobachten können, sagt Nationalökonom Christian Keuschnigg von der Universität St.Gallen (HSG). Die Coronapandemie und die aktuell drohende Energiemangellage zeigen laut Keuschnigg, dass es jederzeit zu unvorhersehbaren Ausgaben kommen kann.

Auch wenn eine gute Ausstattung an Eigenkapital wichtig ist, sollte dieses in einem vernünftigen Verhältnis zum Haushalt stehen. «Wenn es weit darüber hinauswächst, dann muss man sich fragen, ob man diesen Zustand noch weiter aufrechterhalten sollte», sagt der HSG-Dozent.

«Dann sind Investitionsprogramme nötig oder das Geld sollte den Bürgern in Form von Steuersenkungen zurückgegeben werden.»

Mit den Steuerfussanpassungen sollte man es laut Keuschnigg aber nicht übertreiben. Ändert sich der Steuerfuss zu oft, sei die Planungssicherheit von Unternehmen nicht mehr gegeben. «Die Steuerpolitik sollte keine erratischen Züge annehmen.»

Pokern? Lieber nicht

Der gute Rechnungsabschluss des Kantons St.Gallen ist gemäss Regierungsrat Mächler höheren Erträgen aus der Gewinnausschüttung der Schweizer Nationalbank (SNB) und höheren Steuereinnahmen zu verdanken. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die Finanzkommission die Erträge in der Staatsrechnung bei der Budgetierung deutlich unterschätzt hat. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Kantonsregierung um eine Milliarde Franken verrechnet.

Sollte die St.Galler Kantonsregierung beim Planen ihrer Finanzen deshalb nicht optimistischer vorgehen? Lieber nicht, meint Keuschnigg. Auf solche ungeplanten Zusatzerträge könne man nämlich nicht jedes Jahr hoffen:

«Da folge ich lieber dem Prinzip des vorsichtigen Kaufmanns.»

Es könne schliesslich jederzeit in die andere Richtung gehen. «Es ist empfehlenswert, Eigenkapital über eine längere Zeit abzubauen», sagt er. «So hat man genügend Zeit, um negativen Entwicklungen gegenzusteuern.»

Hat der Kanton St.Gallen zu viel Eigenkapital?

Doch ist der Abbau von Eigenkapital überhaupt nötig oder sollte man es für schlechte Zeiten aufheben? Im Fall des Kantons Thurgau hat sich Letzteres gelohnt. Der Regierungsrat Urs Martin vermeldete am Donnerstagmorgen ein Defizit von 43,3 Millionen Franken für das kommende Jahr. Dieses sei «dank der guten Rechnungsabschlüsse in den vergangenen Jahren verkraftbar».

Der Kanton Thurgau verfügt nämlich über ein hohes Eigenkapital von 817 Millionen Franken. Das entspricht 2865 Franken pro Kopf. Im Fall von St.Gallen sind es mit 2889 Franken pro Kopf nur minimal mehr. Zum Vergleich: Der Kanton Zürich weist ein Eigenkapital von rund 11 Milliarden auf, was zirka 7034 Franken pro Kopf entspricht. 10'040 Franken sind es im Kanton Luzern.

Steuersenkung laut SVP trotzdem gerechtfertigt

Kurz nachdem das Budget 2023 vom Regierungsrat vorgestellt wurde, veröffentlichten die drei Parteien SVP, Mitte und FDP jeweils eine Medienmitteilung, in der sie eine Steuersenkung von fünf Prozentpunkten forderten. Als Begründung nennen die Parteien unter anderem das hohe Eigenkapital des Kantons St.Gallen.

Christoph Gull, Präsident der St.Galler SVP-Kantonsratsfraktion. Bild: Ralph Ribi

Angesprochen auf die Tatsache, dass dieses im Vergleich zu anderen Kantonen nicht exorbitant hoch ist, antwortet Christoph Gull, Präsident der SVP-Kantonsratsfraktion:

«Das hohe Eigenkapital ist nur ein Kriterium, das zeigt: Die Steuersenkung ist verkraftbar.»

Der SVP gehe es in der Frage vor allem um die steuerliche Attraktivität des Kantons St.Gallen. «Wir stehen im Vergleich zum Rest der Schweiz, insbesondere unseren direkten Nachbarkantonen nicht gut da», sagt Gull.

«Unser Kanton ist ressourcenschwach.»

Die Steuersenkung von fünf Prozentpunkten Anfang dieses Jahres habe dem keine Abhilfe geschaffen. «Dieser Effekt ist relativ schnell verpufft, weil unsere Nachbarkantone sofort nachgezogen sind.» Nachholbedarf sei immer noch da.

Zudem würde eine Steuersenkung für die St.Galler Bevölkerung jetzt zu einem günstigen Zeitpunkt kommen. «Es gibt Verteuerungen in diversen Lebensbereichen, wodurch eine geringere Steuerlast definitiv willkommen wäre.»

Drohende Herausforderungen

Angesprochen auf ein drohendes Haushaltsloch, vor dem Regierungsrat Mächler angesichts der Inflation und Energiekrise warnt, sagt Gull: «Auch wir sind für einen gesunden Finanzhaushalt. Die Voraussetzungen für einen niedrigeren Steuersatz sind aber gegeben.» Zudem gebe es auch bei der Kantonsverwaltung genügend Potenzial, den Gürtel enger zu schnallen und Kosten zu sparen.

Auch er könne nicht in die Glaskugel schauen, allerdings habe man in den letzten Jahren trotz erschwerter Rahmenbedingung regelmässig die Erwartungen des Budgets übertroffen. «Als Finanzdirektor gibt es immer einen Grund zu warnen und Vorsicht walten zu lassen», sagt Gull. «Wir sehen in einer Steuersenkung aber kein Risiko.»

Boris Tschirky, Präsident der St.Galler Mitte-Kantonsratsfraktion. Bild: Jil Lohse

Ähnlicher Ansicht ist Mitte-Fraktionspräsident Boris Tschirky. Bei einer Verbesserung von 200 Millionen und einem Eigenkapital von 1,5 Milliarden Franken könne man von einem soliden Haushalt sprechen. Doch gebe es zwischen der Forderung seiner Partei und jener der SVP einen kleinen Unterschied: «Wir wollen den Steuerfuss nicht wie die SVP um mindestens, sondern genau fünf Prozentpunkte senken», sagt er. Steuerfussanpassungen sollten laut Tschirky immer wohlbedacht vorgenommen werden. «In dem Fall ist eine Steuersenkung aber gerechtfertigt.»

