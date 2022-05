Buchs: Spezialitäten am Frühlingsmarkt

Buchs Die 16. Auflage des Frühlingsmarktes bot ein besonderes Einkaufserlebnis An Marktständen wurden am Samstag an der Buchser Bahnhofstrasse allerlei Spezialitäten angeboten. Hansruedi Rohrer 02.05.2022, 05.00 Uhr

Die Strasse belebte sich vor allem am Nachmittag. Bild: Hansruedi Rohrer

Mit dem 16. Frühlingsmarkt von 9 bis 17 Uhr organisierte der Verkehrsverein Buchs ein weiteres Mal ein gesellschaftliches Einkaufserlebnis im Zentrum.

Während am Vor­mittag noch keine besonderen Frühlingsgefühle zu spüren waren, änderte sich dies am Nachmittag mit dem Auftritt der Sonne. So besuchte recht viel Volk den Anlass, besah sich das Angebot oder besuchte die Frühlingsbeiz des Verkehrsvereins.

Blumengestecke, Taschen, Spezialitäten aus Italien

An den Verkaufsständen wurde eine bunte Mischung präsentiert: Blumengestecke, Blechfiguren, Taschen, Holzspielzeug, Dekors, Handarbeiten, Tonwaren, allerlei Geschenkartikel, aber auch kulinarische Spezialitäten aus der Region und aus anderen Gegenden. Zum Beispiel Käse oder Salami aus Italien, selbst hergestelltes, feines Gebäck und auch Kaffeespezialitäten.

Eingerichtet war ebenfalls eine Kinderschminkecke, die Ludothek offerierte für die Kleinen einen Fahr- und Spielparcours, und am unteren Ende der autofreien Bahnhofstrasse drehte sich ein Kinderkarussell. Diesmal wurden die Marktstände zwar an den Strassenrand gestellt, neu verkauften die Anbieter aber in Richtung Einkaufsgeschäfte. Damit waren auch die Aktionen und Angebote der Geschäfte an der Bahnhofstrasse besser präsent.