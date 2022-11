Stadt St.Gallen Brisanter Auftrag: Das Dach für die neue Olma-Halle kommt aus China Die Olma-Messen kaufen in Fernost ein. Drei bis sechs Millionen Franken günstiger ist die Offerte aus China für die Dachkonstruktion der neuen Halle 1 gegenüber der europäischen Konkurrenz. Dies auch, weil Putins Angriffskrieg in der Ukraine zu Lieferschwierigkeiten beim Stahl führt. Weshalb die krisengebeutelten Olma-Messen trotz moralischer Bedenken tonnenweise Stahl von China nach St.Gallen schiffen. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Die Wände der neuen Olma-Halle 1 sind grösstenteils fertig betoniert. Im Februar soll die Dachkonstruktion für die stützenlose Halle montiert werden. Wenn die Stahlelemente rechtzeitig aus China geliefert werden. Bild: Benjamin Manser (25.11.2022)

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein heisses Eisen, zu dem sich Christine Bolt und Thomas Scheitlin äussern. Die Direktorin und der Verwaltungsratspräsident der Olma-Messen sprechen über die gewaltige, stützenlose Dachkonstruktion, die kommendes Jahr die Olma-Halle 1 vollenden wird. Heiss ist das Bauwerk deshalb, weil die für das Dach notwendigen Stahlelemente aktuell in China produziert werden. «Es ist korrekt, dass wir für unser spezielles Dach eine chinesische Firma beauftragt haben», bestätigt Bolt Recherchen dieser Zeitung.

Der Zeitplan der Bauherrin ist minutiös geplant: Von der Fertigungsfabrik in der ostchinesischen Millionenstadt Xuzhou werden die Einzelteile für das Olma-Dach auf dem Landweg in die Küstenmetropole Schanghai gebracht und dort voraussichtlich Mitte Dezember verschifft. Fünf bis sechs Wochen später soll das Schiff mit den Stahlträgern im Hafen von Genua einlaufen. Von dort werden sie mit Lastwagen nach St.Gallen transportiert. «Läuft alles nach Plan, können wir Ende Februar mit der Montage beginnen», sagt Bolt. Gesamthaft sind es rund 810 Tonnen Stahl, die in 40 Containern von Asien in die Ostschweiz reisen. Doch nicht nur das Baumaterial stammt aus China: Für die Montage in St.Gallen werden rund 20 Spezialisten der chinesischen Fertigungsfirma eingeflogen.

Chinesischer Anbieter ist drei bis sechs Millionen günstiger

Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Die Vergabe nach China ist aber auch deshalb brisant, weil der Kantonsrat am Montag und das St.Galler Stadtparlament am Dienstag über einen Rettungsschirm für die krisengebeutelten Olma-Messen befinden. Je 8,4 Millionen Franken hatten Stadt und Kanton als Darlehen gewährt, damit die Messe die Ausfälle aufgrund der ersten Pandemiewelle 2020 übersteht. Jetzt sollen die Darlehen statt zurückgezahlt zu Eigenkapital umgewandelt werden. Da sorgt das China-Geschäft für zusätzlichen Zündstoff.

Es geht auch beim Olma-Dach um viel Geld. Denn die spektakuläre Dachkonstruktion – ein sogenanntes Merosystem – können weltweit nur rund zehn Anbieter produzieren.

Einzigartige Dachkonstruktion Das Dach der neuen Olma-Halle 1 wird mit dem sogenannten Merosystem gebaut. Während gewöhnliche Konstruktionen mit Stahlbalken auskommen, entsteht mit dem Merosystem eine wabenförmige Struktur aus Stab- und Knotenelementen. In der Schweiz wurde etwa das Dach der Zürcher Markthalle mit dem System gebaut, in Deutschland sind die Glashalle der Leipziger Messe und das Dach des Berliner Hauptbahnhofs Beispiele. Auch für Tribünendächer, Hallenbäder oder bei Zollstationen, etwa in Chiasso, wurde die Bauweise bereits verwendet. Olma-Direktorin Christine Bolt freut sich über das besonders konstruierte Dach. Während Hallen mit herkömmlichen Dachbauten nur die Trägerbalken in Frage kommen, können beim künftigen Dach der Halle 1 überall Lasten aufgehängt werden. «Das macht den Raum sehr flexibel in der Nutzung.» Dies sei auch statisch von Nutzen, denn es erlaubt eine stützenfreie Halle. «Das ist ein grosser Marktvorteil», sagt Bolt. «Und es sieht auch von der Atmosphäre her cool aus.» (sab)

Diese haben die Olma-Messen eingeladen, zu offerieren. Zusätzlich wurden 19 Stahlbauunternehmen aus der Schweiz angefragt, die mit den Systemanbietern hätten zusammenarbeiten können. «Es hat kein Schweizer Unternehmen offeriert», sagt Scheitlin, der frühere Stadtpräsident. Drei Offerten gingen ein – aus Spanien, aus Deutschland und aus China. Das war im April dieses Jahres.

Thomas Scheitlin, Präsident des Verwaltungsrats der Olma-Messen St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Aber erst Ende Oktober setzten die Olma-Verantwortlichen die Unterschrift unter den Vertrag mit dem chinesischen Unternehmen Tover Space Structure Co. Ltd. Das halbe Jahr zuvor beschreibt Scheitlin als Prozess – «mit intensiven Diskussionen». Als die Offerten im Frühjahr auf dem Tisch liegen, wird klar: Der chinesische Anbieter ist drei bis sechs Millionen Franken günstiger als die beiden europäischen Produzenten. «Und sie sind die einzigen, die auf Zeit und mit einem fixen Stahlpreis liefern können», sagt Scheitlin.

Im Interview: Christine Bolt erklärt die Hintergründe zum China-Dach. Video: Sandro Büchler / Benjamin Manser

Denn die europäischen Anbieter beziehen ihren Rohstahl meist aus Belarus, der Ukraine oder Russland. Somit wäre eine Auftragsvergabe innerhalb der EU aktuell mit grossen Risiken verbunden. Und wegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine schoss der Stahlpreis im Frühjahr auf Rekordwerte. Seither sinkt der Preis wieder langsam.

Zu Beginn sind die Vorbehalte und Bedenken gross

«Wir können es uns in der heutigen Situation nicht leisten, drei bis sechs Millionen mehr zu zahlen – das liegt einfach nicht drin», sagt Direktorin Bolt. Die Verantwortlichen der Olma-Messen wägen ab. Auf der einen Seite China. «Nebst moralischen Bedenken hatten wir auch ökologische Vorbehalte. Auf der anderen Seite hätten wir höhere Kosten und mögliche Bauverzögerungen riskiert, wenn wir einen der beiden europäischen Anbieter wählen.» Eine Zwickmühle.

«Wir können uns keine Verzögerungen und Mehrkosten erlauben. Wir drehen jetzt schon jeden Franken um.»

Die Bauherrin überlegt. Gibt es einen anderen Weg? «Wir wollten zwischenzeitlich ein anderes Dach bauen.» Doch eine andere Bauweise bedeutet eine Projektänderung, bedingt eine neue Baueingabe und führt zu grossen Verzögerungen. «Betriebliche Nachteile kämen hinzu», sagt Scheitlin. Direktion und Verwaltungsrat wollen es mit den Chinesen machen. «Aber alle Bedingungen müssen eingehalten werden. Und wenn nur etwas nicht gegeigt hätte, wäre der chinesische Anbieter draussen gewesen.»

Die Bauarbeiter sind stolz, ihren Teil zum Olma-Grossprojekt beitragen zu können. Das sagt Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin. Bild: Tobias Garcia (23.06.2022)

Es folgen ausgedehnte Abklärungen. Referenzen werden eingeholt, Anwälte in China beigezogen, Schweizer Qualitätsprüferinnen prüfen alles auf Herz und Nieren. Gesetzliche Vorgaben, Schweizer Normen, alles muss eingehalten werden. Müssen auch die 20 chinesischen Spezialisten sein? «Ja, weil es sich um ein Systemdach handelt, müssen sie wegen Garantievorgaben vor Ort sein.» Die Olma-Verantwortlichen involvieren das Amt für Wirtschaft und Arbeit. Die Arbeitsbedingungen in der Schweiz müssen stimmen und werden später im Vertrag festgehalten. Scheitlin sagt:

«Wir wollten sicher sein, dass das so funktioniert, wie wir es uns vorstellen.»

Dass die Olma-Messen in Fernost auf Einkaufstour gehen, ist eine Ausnahme. «Grundsätzlich werden Aufträge so regional wie möglich vergeben», sagt die Direktorin. Vom Bauvolumen von rund 175 Millionen Franken für die neue Halle seien 8,5 Prozent der Aufträge ins Ausland vergeben worden: Das Dach aus China, und die Betonelemente für die Überdeckung der Autobahn aus Süddeutschland. Der Rest kommt von Schweizer Zulieferern. «65 Prozent der Aufträge konnten wir sogar in der Stadt vergeben.»

Appell: «Der Schweiz zeigen, dass St.Gallen etwas kann»

Im Hinblick auf die Parlamentsdebatten am Montag und Dienstag sitzen Christine Bolt und Thomas Scheitlin auf Nadeln. Sie erinnern an die Geschehnisse der vergangenen Monate und Jahre. «Als die Bagger 2019 auffuhren, wusste noch niemand, was Corona ist und dass Russland die Ukraine überfallen wird», sagt Bolt. Dass die Welt aus den Fugen geraten und welche Auswirkungen dies auf die Olma-Messen haben würde, hätte niemand voraussehen können. Unternehmerische Entscheide seien immer ein Risiko, so die Direktorin.

«Vielleicht würde man heute die Halle kleiner bauen.»

Der Entscheid fiel aber 2017. Die Parlamente von Stadt und Kanton sagten geschlossen Ja zur Autobahnüberdeckung, die Bevölkerung stimmte damals mit 72 Prozent Ja zu. Ändern lasse sich die Situation heute nicht mehr. «Jetzt wollen wir vorangehen und das Beste aus der Zukunft machen, stolz sein auf die Halle und die Hütte füllen.» Bolt sendet einen Appell aus: «Die Halle ist doch eine Riesenchance. Anstatt Trübsal zu blasen sollten wir zusammenstehen – Wirtschaft, Politik, von links bis rechts – und sagen, ‹Hey grossartig, jetzt haben wir so eine grosse Halle für St.Gallen›.»

Verwaltungsratspräsident Scheitlin stimmt ein in den Appell: «Jetzt zeigen wir der Schweiz, dass die vereinte Ostschweiz etwas kann – wie schon bei der ersten Olma 1953.» Nach der Pandemie und einer schwierigen Zeit für die Messeveranstalter will er vorwärts schauen. Es sei eine Vorfreude zu spüren. Dies zeige beispielsweise das grosse Interesse an den Führungen über die Baustelle. Für die Bevölkerung sei die neue Halle eine Riesengeschichte, betont Scheitlin.

«Auch die Bauarbeiter sind stolz darauf, an diesem Bauwerk mitzuwirken.»

Doch bis die Dachkonstruktion im Februar ankommt, gibt es für Bolt und Scheitlin nebst den politischen Entscheidungen kommende Woche noch eine grosse Hürde. «Wir hoffen, dass uns Corona in China keinen Strich durch die Rechnung macht.» Die beiden können erst aufatmen, wenn das Schiff aus Shanghai angekommen ist.

