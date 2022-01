Briefmarkenmarkt Reines Spekulationsobjekt? Über die erste Schweizer «Krypto-Briefmarke» Die A-Post kostet seit dem 1. Januar 2022 neu 1.10 Franken, die B-Post 90 Rappen. Diese Preisänderungen sind wohl wegen zahlreicher Negativschlagzeilen gegen die Post an keinem Schweizer und keiner Schweizerin vorbeigegangen. In diesem Tumult konnte leicht untergehen, dass die Post erst gerade eine Weltneuheit auf den Briefmarkenmarkt brachte: die erste Schweizer «Krypto-Briefmarke». Aylin Erol Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die ‹Swiss Crypto Stamp› sieht auf den ersten Blick aus wie eine herkömmliche Briefmarke. Sie ist selbstklebend, zeigt das Matterhorn und den Mond auf blauem Hintergrund und sie hat einen Taxwert von 8.90 Franken», erklärt Denise Birchler, Mediensprecherin der Post. Neben dem für eine neue Briefmarke relativ hohen Preis unterscheidet sich die Krypto-Briefmarke auch noch in einem weiteren entscheidenden Punkt: Sie besitzt einen digitalen Zwilling, sozusagen ein Bild, das nur im Internet angeschaut werden kann und mittels der physischen Briefmarke zunächst im Internet aufgedeckt werden muss.

So sieht die physische Version der «Swiss Crypto Stamp» aus. Der QR-Code kann gescannt werden und auf das digitale Sujet der Briefmarke mit dem Code, den man auf der rechten Seite freirubbelt, zugegriffen werden. Bild: Post AG

«Das klappt via QR-Code, der neben der physischen Briefmarke aufgedruckt ist. Scannt jemand diesen Code, kann er seine digitale Krypto-Briefmarke online anschauen», sagt Birchler. Gespeichert sei dieses Bild in einer Blockchain, einem Online-Speicherort, der aus einer Kette an Informationsblöcken besteht. Wer das Online-Bildli besitzt, ist sozusagen im exklusiven Besitzer eines nicht ersetzbaren, digital geschützten Objekts. Im Fachjargon werden solche Bilder auch NFTs (Non-Fungible Tokens) genannt. Gerade auf dem Kunstmarkt werden NFTs bereits hoch gehandelt. Auf dem Briefmarkenmarkt gelten sie jedoch noch als Neuheit. Die Schweizerische Post ist nach Österreich erst das zweite Unternehmen, das eine digitale Briefmarke lanciert hat. Die Österreichische Krypto-Briefmarke kostete direkt von der Post 9.90 Euro.

Briefmarken für die «Kryptowelt»

«Ich verstehe den Sinn dahinter immer noch nicht so ganz. Auf mich wirkt die Krypto-Briefmarke wie ein reines Spekulationsobjekt, Bitcoins etwa», sagt Ruedi Strasser, Präsident des Philatelistenvereins Arbor Felix in Arbon. Diese These scheint nicht ganz abwegig. Innerhalb weniger Stunden war die «Swiss Crypto Stamp» ausverkauft. Nun wird sie online gehandelt. 37’500 Franken hat Anfang Dezember bereits jemand auf Ricardo für ein Exemplar hingeblättert, wie eine Ricardo-Sprecherin gegenüber der «Sonntags-Zeitung» bestätigte.

Diese Krypto-Briefmarke ist am seltensten: «Pilatus mit Drachen». Bild: Post AG

Wie auf dem klassischen Briefmarkenmarkt gilt auch hier: Nicht jede Krypto-Briefmarke ist gleich wertvoll. So gibt es insgesamt 13 verschiedene Sujets, wobei es vom häufigsten Sujet, dem Matterhorn, 65’000 Exemplare gibt, vom seltensten hingegen gerade einmal 50. Dieses zeigt aufgrund einer regionalen Sage den Pilatus, über dem in glitzerigen, weissen Punkten ein Drache schwebt. Die Käuferinnen und Käufer finden erst nach dem Kauf, beim Scannen des QR-Codes, heraus, ob sie im Besitz einer seltenen oder häufigen Krypto-Briefmarke sind. Die Begründung der Post zur Lancierung dieses Geschäfts lautet wie folgt:

«Dank der Krypto-Briefmarke kann auch die Schweizer Philatelie an eine neue digitale Welt des Sammelns anknüpfen.»

Ob wirklich Philatelistinnen und Philatelisten mit dieser Aktion angesprochen werden, ist aber fraglich, das gibt auch Mediensprecherin Birchler zu: «Fakt ist, dass die ‹Swiss Crypto Stamp› in erster Linie nicht eine herkömmliche Briefmarke ist, sondern ein Sammlerstück, bei welchem wir zusätzlich auch eine spezielle Zielgruppe mitberücksichtigt haben, die in der Kryptowelt zu Hause ist.» Und in dieser Kryptowelt zu Hause sind nun mal eher weniger Menschen, die in den 40er-, 50er- und 60er-Jahren auf dem Pausenhof mit dem Briefmarkensammeln angefangen haben. Dafür aber internationale Spekulantinnen und Spekulanten. So bestätigt die Post auch, dass das internationale Interesse hoch sei, «was vorher bei herkömmlichen Schweizer Briefmarken eher seltener der Fall war».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen