Bregenz Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: Auto erfasst Fussgängerin und schleudert sie mehrere Meter durch die Luft Am Samstagabend ist eine 57-jährige Fussgängerin bei einem Verkehrsunfall in Bregenz verstorben. Ein Auto erfasste sie auf dem Fussgängerstreifen. Der Lenker und sein Beifahrer waren fahruntauglich. 26.03.2023, 10.20 Uhr

Die beiden Unfallverursacher haben Fahrerflucht begangen. Bild: Severin Bigler

Am Samstagabend kam es in Bregenz zu einem tödlichen Verkehrsunfall, wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt. Gemäss Polizeimeldung wollte eine 57-jährige Frau um 20 Uhr eine Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren, als sie von dem Auto eines mutmasslichen 28-jährigen Lenkers erfasst wurde. «Die Fussgängerin wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb regungslos am Boden liegen», schreibt die Polizei. Der Fahrer und sein 48-jähriger Beifahrer hätten ihre Fahrt in Richtung Hard fortgesetzt, ohne dem Opfer zu helfen. Zeugen begannen sofort mit der Reanimation der Frau. Sie verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.