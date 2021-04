Breaking News Arboner Stadtpräsident kocht seine berühmten Spaghetti Carbonara bald in der «Wunderbar» Die Stadt Arbon kauft die «Wunderbar» und will so den anhaltenden Zwist begraben. Für Dominik Diezi erfüllt sich damit ein Bubentraum. Er gesteht: «Ich wollte schon immer Wirt werden.» Ida Sandl & Annina Flaig 01.04.2021, 05.00 Uhr

Dominik Diezi freut sich auf seine Zukunft als Wirt in der «Wunderbar». Ralph Ribi

Er zählt zu den beliebtesten Stadtpräsidenten im Thurgau und er ist Jurist. Dominik Diezi, ehemals Richter am Bezirksgericht, steht seit bald zwei Jahren an der Spitze der Arboner Stadtverwaltung. Diezi ist ein Macher und als solcher sind ihm Endlos-Baustellen ein Dorn im Auge: so etwa die «Wunderbar», einst ein Aushängeschild der Arboner Gastronomie, mittlerweile festgezurrt in juristischen Seilen. Doch das hat nun ein Ende.

Es ist seit längerem bekannt, dass die ZIK Immo AG als Besitzerin die alte Saurerkantine für einen Franken abgeben will. Nun konnte sich der Stadtrat endlich dazu durchringen, die Ausgabe zu tätigen. Ein gut gelaunter Dominik Diezi verrät dieser Zeitung exklusiv:

«Der Arboner Stadtrat hat die ‹Wunderbar› für einen Franken gekauft.»

Ein Spottpreis für eine Location, die zu den schönsten Hotels der Schweiz gehört. «Wir hätten das längst tun sollen.» Doch bisher sei sich das Gremium einfach nicht einig geworden. Es sei weniger um den Einfränkler als vielmehr um die anderen drei Millionen gegangen, welche die angedachte Verschiebung bekanntlich kosten würde. Die finanzielle Lage der Stadt lasse solche Ausgaben noch immer nicht zu. Deshalb geht der Stadtrat einen unkonventionellen Weg:

«Wir legen unsere eigenen Ersparnisse zusammen. Ein Stadtrat ist schliesslich eine Kollegialitätsbehörde.»

Beim ZIK seien es ja auch drei Männer, die Millionen in den Umbau des Saurer Werk 1 stecken. «Da muss es doch möglich sein, dass wir fünf das auch schaffen», sagt Diezi. Ausserdem ist Diezi ehemaliger Richter. Die Juristerei sei immer noch eine Leidenschaft von ihm:

«Dann kann ich die juristischen Streitereien gleich mit aus dem Weg räumen.»

Und was nur wenige wissen: In Dominik Diezi schlägt das Herz eines Gastronomen. «Schon als Bub wollte ich Wirt werden.» Dieser Traum geht jetzt in Erfüllung. Natürlich wird Dominik Diezi die «Wunderbar» nicht in Vollzeit führen können. Sein Platz ist nach wie vor im Stadthaus des aufstrebenden Bodenseestädtchens. Ausserdem habe die «Wunderbar» in Simone Siegmann ja eine äusserst engagierte Wirtin.

Es sei nicht ganz einfach, ab und zu könne er sich aber schon einen Abend freischaufeln, schätzt Diezi. Peter Gubser habe schliesslich auch jahrelang im «Löwen» in Sommeri gekellnert, neben seinem Job als Lehrer. «Das liegt drin.» Diezi könnte sich sogar vorstellen, seiner Kochleidenschaft zu frönen. Seine Spaghetti Carbonara sind weit über die Familie hinaus zum Begriff geworden. «Die kann ich in- und auswendig.»

Dominik Diezi hat den DD-Treff erfunden. Hier können die Arboner ihren Stadtpräsidenten ungezwungen zum Kaffee treffen und Themen einbringen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Bild: (PD)

Dann ist da auch noch der beliebte «DD Treff», der jetzt zwar wegen Corona kurzzeitig ausgesetzt wurde, aber jederzeit wieder reaktiviert werden kann. Dort können die Arboner dem Stadtpräsidenten ihre Sorgen und Nöte klagen. Diezi sucht schon seit längerem nach einem passenden Rahmen für dieses «Bürgerkafi». Die «Wunderbar» wäre dafür die ideale Lösung. Sollte der Andrang mit der neuen Location steigen, könne man sich überlegen, eine Art Wintergarten mit einer Pergola anzubauen, selbstverständlich mit der erforderlichen Baubewilligung.

Der ehemalige Arboner Kirchenpräsident Dominik Diezi will einen After-Church-Stammtisch ins Leben rufen. Bild: Donato Caspari (22. Januar 2019)

Diezi wäre nicht Diezi, hätte er nicht ein paar extra Pfeile im Köcher. Gerade die krisengebeutelte Gastronomie müsse neue Wege gehen und sich auch für andere Zielgruppen öffnen, lautet sein Credo: So könnte sich Diezi einen After-Church-Stammtisch vorstellen, am Sonntagvormittag. Dabei könnte man gut den übrig gebliebenen Messwein der Arboner Kirchen ausschenken.