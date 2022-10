Brauerei Schützengarten «Ich fühlte mich gemobbt»: Chef onaniert vor Sekretärin – er darf bleiben, sie nicht Der Vorgesetzte einer 59-jährigen Sekretärin, die bei der Brauerei Schützengarten tätig ist, konsumiert im Büro Pornos und onaniert vor seiner Mitarbeiterin. Er gibt sein Fehlverhalten zu, darf seinen Job aber behalten. Ihr wird gekündigt. FM1Today 13.10.2022, 10.37 Uhr

Trotz seines Fehlverhaltens darf der Chef bleiben, bestätigt die Chefetage von Schützengarten. Bild: Hannes Thalmann

Er schaute im Büro Pornos, hatte seine Hand zwischen den Beinen, als seine Sekretärin ins Büro kam, stöhnte deutlich hörbar. Seine 59-jährige Sekretärin hat dieses Fehlverhalten jahrelang ausgehalten – aus Angst um ihren Job, wie sie gegenüber «Blick» sagt. «Ich gehe auf die 60 zu, da muss man sich eine Kündigung gut überlegen.»

Schliesslich kommt es doch noch zur Eskalation: Die Sekretärin spricht das Fehlverhalten direkt bei ihrem Chef an. Danach, sagt sie, begann er, sie ständig zu kritisieren. «Es war für mich klar, dass es dabei nicht um meine Leistungen ging», so die 59-Jährige. Kurz darauf folgt die Kündigung. Die Begründung: mangelhafte Leistungen. Die Sekretärin nimmt sich einen Anwalt, die oberste Chefetage der Brauerei nimmt sich des Falles an.

Chef gibt Vorfälle zu – kaum Konsequenzen

Obwohl der Vorgesetzte sein Fehlverhalten zugegeben hat – er unterschrieb eine Dokumentation über die Vorfälle - erhält er lediglich eine Verwarnung. Die Begründung: Die Sekretärin habe «erst nach Jahren eine Beschwerde vorgetragen und arbeitet auch heute noch jeden Tag mit ihm zusammen», so die Schützengarten-Chefetage.

Dabei, dass die Kündigung wegen mangelhafter Leistungen erfolgt sei, bleiben die Chefs. Trotzdem wird die Entlassung zurückgezogen. Sowohl Chef als auch Sekretärin werden wieder an ihren Arbeitsplatz geschickt. «Wir sind der optimistischen Auffassung, dass mit der jüngsten Eskalation beide Beteiligten an ihre Pflichten erinnert und aufgerüttelt worden sind», so die Chefetage.

Verhältnis zerrüttet – sie muss gehen

Daraufhin hören die Porno-Zwischenfälle auf. Das Verhältnis des Chefs und seiner Sekretärin ist aber so zerrüttet, dass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Die Sekretärin wird innerhalb von Schützengarten umplatziert, allerdings an eine Stelle, für die sie nicht ausgebildet ist. Die 59-Jährige sagt:

«Ich fühlte mich gemobbt, auch von der Schützengarten-Personalabteilung, die pingelig immer wieder Fehler suchte.»

Die Sekretärin hält die Situation nicht aus, wird krankgeschrieben, per Sommer 2022 wird das Arbeitsverhältnis aufgelöst. Einvernehmlich, wie es heisst.

In der Einigung wird das Verhalten des Chefs zum Geschäftsgeheimnis erklärt, der Sekretärin droht eine Zahlung über 5000 Franken an Schützengarten, sollte sie darüber sprechen. Sie tut es trotzdem, weil sie keinen Frieden finde mit der Situation, wie sie sagt.

In einer Medienmitteilung schreibt Schützengarten am Donnerstag, dass das Unternehmen das Verhalten des Chefs verurteile und solches Verhalten nicht geduldet werde. Jedes weitere Fehlverhalten vonseiten des betreffenden Chefs habe die Kündigung zur Folge.

Was der Mitarbeiterin passiert sei, tue Schützengarten «ausserordentlich leid». Die Kündigung sei im Nachhinein betrachtet falsch. Der Verwaltungsrat habe zum Zeitpunkt der Kündigung keine Kenntnis von der Sache gehabt. Mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses sei die Mitarbeiterin schliesslich einverstanden gewesen, sagt Schützengarten.

Weitere Fragen beantwortete Schützengarten auf Nachfrage von «FM1today» nicht. (red.)