Besuchende dürfen wieder an die Alpaufzüge in der Ostschweiz

Brauchtum Laute Schellenklänge und melancholische Zäuerli: Die Alpaufzüge in der Ostschweiz sind wieder für die breite Öffentlichkeit zugänglich Zwei Jahre lang waren die Alpaufzüge in der Umgebung für Schaulustige kaum zu sehen – im Appenzellerland etwa wurden die Durchführungsdaten gar nicht erst publiziert. Dies, um grosse Menschenansammlungen zu vermeiden. Doch dieses Jahr können neugierige Besucherinnen und Besucher die Tradition wieder mitverfolgen. Viviana Troccoli 01.06.2022, 12.15 Uhr

Sennen und Kühe beim Alpaufzug auf die Alp Stoffleren. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Das Läuten der Schellen erklingen durch die Hügel und Täler des Appenzellerlandes und des Toggenburgs. Schon am frühen Morgen, bevor der Hahn kräht, setzt sich der Zug in Bewegung. Angeführt vom Geissbub und den weissen Appenzeller Ziegen, dem Geissmeitli und den in Tracht gekleideten Sennen. Die Kuhherde bildet die Mitte des Zuges, der Bauer schaut, dass kein Tier den Weg verlässt und der «Bläss» hilft ihm dabei. Den Schluss des Zuges bildet der Ledi, ein Holzwagen.

Nach Corona bekommen die Besucherinnen und Besucher die Alpaufzüge in der Ostschweiz wieder zu Gesicht. Zwei Jahre lang war dies nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Während einige Bauern ihre Herden schon auf die Alp gebracht haben, stehen andere kurz davor. Olivia Hug, Medienverantwortliche von Toggenburg Tourismus, gibt Auskunft über die baldigen Alpaufzüge im Toggenburg.

Wo und wann finden wieder Alpaufzüge statt?

Olivia Hug: Im Obertoggenburg ist das «Öberefahre» auf den Alpen Selun und Sellamatt vor den Churfirsten zu sehen. Die Alp Sellamatt ist die grösse Alp der Ostschweiz. Zu diesem Anlass sind die Bergbahnen Starkenbach-Selun und Alt St.Johann-Sellamatt frühmorgens in Betrieb. Die beiden Alpaufzüge finden voraussichtlich Mitte Juni statt. Die genauen Daten der Durchführung sind noch nicht bekannt, zumal dies recht kurzfristig von den Alpkorporationen und deren Mitgliedern beschlossen wird und sie abhängig von der vegetativen Situation auf den Alpen sind.

Welche Alpaufzüge sind schon vorbei?

Das «Öberefahre» hat schon in gewissen Voralpen und tiefer gelegenen Gebieten im unteren Toggenburg stattgefunden. Weil es sich dabei oft um Privatpersonen oder in kleineren, familiären Kreisen organisierte Alpfahrten handelt, werden die Termine selten öffentlich kommuniziert.

Wer organisiert die Alpfahrten und wie wird der Zeitpunkt der Durchführung bestimmt?

Die Alpfahrten werden von den Alpkorporationen Sellamatt und Selun organisiert. Der passende Zeitpunkt wird mit den Mitgliedern und Bauern beschlossen. Eine Rolle spielt dabei die Vegetation, vor allem die Höhe des Grases. Erst wenn ausreichend beweidete Alpflächen für das Vieh vorhanden sind, wird die Alp bestossen. Im vergangenen Jahr etwa sind die Alpaufzüge erst Anfang Juli erfolgt. Das ist von Jahr zu Jahr anders, ein bestimmter Tag für den Alpaufzug kann nicht weit im Voraus festgelegt werden.

Während der letzten beiden Jahre konnte aufgrund der Coronakrise kein oder nur wenig Publikum dabei sein. Die Daten vieler Alpaufzüge – etwa im Appenzellerland – wurden gar nicht erst der breiten Öffentlichkeit mitgeteilt. Wie sah die Situation im Toggenburg aus?

Die Alpaufzüge geschehen in den frühen Morgenstunden, wo naturgemäss nicht viele Menschen unterwegs sind. Der Besucherandrang ist im Vergleich zum Appenzellerland eher klein und das Gebiet, in welchem die Bauernfamilien ankommen, ist ein weitläufiges Weidegelände unter freiem Himmel mit viel Platz. In den Bergbahnen haben stets die gesamtschweizerischen Vorschriften für die Seilbahnen gegolten. Während der Coronapandemie mussten keine weiteren Massnahmen ergriffen werden. Die Daten der Alpaufzüge im Toggenburg wurden in den vergangenen Jahren weder verheimlicht noch anders kommuniziert als üblich. Das «Öberefahre» im Toggenburg bedarf keinerlei Inszenierung zum Zwecke des Tourismus, weshalb ein grosser Besucherandrang nach wie vor nicht zu erwarten ist.

Zuschauerinnen und Zuschauer wieder erwünscht Um einen grossen Besucherandrang zu verhindern, wurden die Zeitpunkte der Alpaufzüge etwa im Appenzellerland während der letzten zwei Jahre nicht der breiten Öffentlichkeit kommuniziert. Dieses Jahr können Schaulustige aber vielerorts in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Innerrhoden und St.Gallen das Brauchtum mitverfolgen – ohne Coronaeinschränkungen. Aber auch hier gilt: Da die Alpaufzüge frühmorgens stattfinden und abhängig von der vegetativen Situation auf den Alpen sind, werden diese meist kurzfristig den Tourismusorganisationen mitgeteilt. Diese wiederum veröffentlichen die Daten auf ihren Websites. Grundsätzlich finden die Alpaufzüge zwischen Mitte Mai bis Ende Juni statt.