Brauchtum 45'000 Besucher, 30'000 Grillwürste, 20'000 Liter Bier: Appenzell bereitet sich auf das bevorstehende Jodlerfest vor Schon in zwei Wochen ertönen laute Jodelgesänge und Alphornklänge durch die Gassen Appenzells. Nach 40 Jahren ist Appenzell wieder Austragungsort des Nordostschweizer Jodlerfests. Nach drei Jahren Vorbereitung kommt nun der Schlussspurt. Viviana Troccoli 14.06.2022, 18.16 Uhr

Corinne Speck spielt ihr Alphorn vor dem Rathaus in Appenzell. Bild: Benjamin Manser

Tiefe Alphorntöne erklingen vor den beiden roten Rathausbögen in Appenzell. Neugierige Passantinnen und Passanten halten an, um dem Klangspiel der Alphornbläserin Corinne Speck zu lauschen. Sie holen Handys hervor, um das traditionelle Brauchtum festzuhalten. Im Publikum befinden sich auch sechs Organisatoren des Jodlerfests, darunter Medienverantwortlicher Nicolas Senn und OK-Präsident Philipp Haas. Sie haben zur Pressekonferenz geladen, um über das bevorstehende Nordostschweizer Jodelfest in Appenzell zu sprechen.

Seit drei Jahren in Planung, nun kommt der Endspurt

Das Fest findet vom 1. bis 3. Juli statt, doch die Planung hat bereits im Jahr 2019 begonnen. Zwei Wochen verbleiben noch bis zur Eröffnung des Jodlerfestes. «Wir befinden uns im Schlussspurt», sagt Haas. Er freue sich, dass «die ganze Jodlerfamilie hier in Appenzell zusammenkommt». Denn insgesamt messen sich 3'200 Teilnehmer, welche hauptsächlich aus der Nordostschweiz kommen, in den Kategorien Jodel, Alphorn und Fahnenschwingen. Über 40 OK-Mitglieder sind für die Planung zuständig und 2'000 Helferinnen und Helfer arbeiten freiwillig mit. Ein beachtlicher Aufwand stecke hinter diesem Event, so Haas.

Die Coronapandemie habe die Planung zusätzlich erschwert, sagt Albert Sutter, der für die Finanzen zuständig ist. Es sei anfangs schwierig gewesen, Sponsoren für das Fest zu motivieren. Doch mit der Zeit hat sich gezeigt:

Albert Sutter, OK-Mitglied des Jodlerfestes in Appenzell. Bild: Viviana Troccoli

«Das Fest ist den Leuten nahe.»

Das Budget für den Anlass beträgt rund 1,7 Millionen Franken. Auch sonst sind die Zahlen hoch, wie Walter Inauen, zuständig für die Gastronomie und Festwirtschaft, aufzeigt: Etwa 30'000 Grillwürste stehen für das Fest bereit, dazu kommen 15'000 Menus und etwa 20'000 Liter Bier. Inauen sagt:

Walter Inauen, OK-Mitglied des Jodlerfestes in Appenzell. Bild: Viviana Troccoli

«Wir wollen genug Nachschub haben aber trotzdem keinen Food-Waste produzieren.»

Denn insgesamt erwartet Appenzell an diesen drei Tagen rund 45'000 Gäste – am Freitag seien es gemäss dem OK-Präsidenten 5'000 Besucherinnen und Besucher und am Samstag und Sonntag steige die Zahl je auf etwa 20'000 an.

Ganz Appenzell wird zur Brauchtumsarena

Das Fest wird am Freitagnachmittag um 16 Uhr auf der Festbühne am Landsgemeindeplatz eröffnet. Es beginnt mit den ersten Präsentationen im Fahnenschwingen und Jodel-Wettvorträgen, am nächsten Tag folgen die Alphornspiele. Eine Fachjury aus drei Mitgliedern bewertet die Darbietungen anhand ihrer Harmonie, Tongebung und Aussprache, Rhythmik und Dynamik. Möchte sich jemand für das eidgenössische Jodlerfest 2023 in Zug qualifizieren, braucht es von der Jury eine «sehr gute» oder «gute» Bewertung.

Insgesamt müssen 570 Wettvorträge auf die drei Tage aufgeteilt werden, 350 davon sind der Sparte Jodel zugeteilt. «Es war eine Herausforderung», sagt der für die Organisation der Wettvorträge zuständige Johann Inauen. Der Aufbaue des Geländes beginnt am Montag, 27. Juni.

Die Organisatoren sind sich allesamt einig: Der Aufwand lohnt sich. Philipp Haas sagt:

Philipp Haas, OK-Präsident des Jodlerfestes in Appenzell. Bild: Viviana Troccoli

«Das Jodlerfest ist hier in Appenzell am richtigen Ort.»