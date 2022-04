Brand «Wind hat leider den Rest erledigt»: Wohnhaus in Müllheim-Hasli ist nach Grossbrand unbewohnbar – Experten ermitteln Ursache Nach einem Brand am Donnerstagabend in Müllheim steht eine Wohnung in Schutt und Asche. Dank der Feuerwehr Müllheim-Pfyn mit Unterstützung der Feuerwehr Frauenfeld konnte das Überspringen der Flammen auf das benachbarte Haus verhindert werden. Samuel Koch Aktualisiert 08.04.2022, 12.38 Uhr

Das vom Brand zerstörte Wohnhaus mit der darunterliegenden Garage. Bild: Samuel Koch

Die Unglück hätte noch viel schlimmer ausgehen können mit noch viel verheerenderen Folgen. Es ist aber ein schwacher Trost für Bewohner und Eigentümer, dass am Donnerstagabend in Müllheim-Hasli nur ein Wohnhaus den Flammen zum Opfer gefallen ist.

Nur dank dem raschen Eintreffen von rund 90 Einsatzkräften der Feuerwehren Müllheim-Pfyn und Frauenfeld konnte eine noch grössere Katastrophe abgewendet werden, nämlich dass die Flammen aufs westlich liegende Haus übergesprungen wären.

Dank der Feuerwehr konnte die Flammen nicht vom Haus rechts aufs Haus links überspringen. Bild: Samuel Koch

Trotzdem bleibt für den Eigentümer die grosse Ernüchterung, denn das Wohnhaus ist durch den Grossbrand unbewohnbar. Obwohl der Eigentümer zunächst blockt und nichts sagen will, meint er anschliessend:

«Der Wind hat leider den Rest erledigt. Aber wir hatten auch Glück. Wäre der Wind von Osten her gekommen, wäre es noch viel schlimmer gekommen.»

Auf dem Schadenplatz an der Müllheimerstrasse 63, wo zerstörte, vom Dach gefallene Eternitplatten am Boden liegen, riecht es am Freitagmorgen immer noch verbrannt. Dragan Milovanovic putzt mit einem Mitarbeitenden seine Garage Grüneck, die er seit sechs Jahren im Mietverhältnis betreibt. Kaputtgegangen sei in seiner Autowerkstatt zum Glück nicht viel. «Aber das Löschwasser hat alles geflutet», meint er. Mit einem Gummischaber wischt er die letzten Pfützen nach draussen.

Dragan Milovanovic, Inhaber der Garage Grüneck, putzt seine Werkstatt. Auf dem Vorplatz liegen noch zerstörte Eternitplatten vom Dach. Bild: Samuel Koch

Derweil ist ein Team des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Thurgau daran, die Ursache für den Grossbrand herauszufinden. Das passiere nach dem Ausschlussverfahren. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es aber noch zu früh, um den Grund für den Brand zu nennen. Dasselbe heisst es auch bei der Medienstelle der Kantonspolizei Thurgau.

Das Team der Brandermittler während ihres Einsatzes. Bild: Samuel Koch

Glücklicherweise hat sich beim Brand niemand verletzt. Als die Feuerwehr Müllheim-Pfyn nach dem Alarm um zirka 17.25 Uhr wenige Minuten später bei der Brandstelle ankommt, befinden sich bereits alle Bewohner draussen, wie Feuerwehrkommandant Marcel Meier sagt. Er ergänzt:

«Nur ein Hund und eine Katze mussten noch gerettet werden.»

Aber auch das sei alles erfolgreich verlaufen. Wegen der Gefahr, dass das Feuer aufs Nebenhaus hätte überspringen können, löschten die Einsatzkräfte sowohl von vorne als auch von Westen her mit einer sogenannten Haltelinie. Zudem öffneten die Feuerwehrleute das Dach, um den Brand unter den erschwerten Wetterbedingungen möglichst rasch in den Griff zu bekommen. «Um etwa 21 Uhr hatten wir den Brand unter Kontrolle», sagt Meier stolz auf sein vor kurzem verjüngtes Team, das trotz aussergewöhnlichem Einsatz richtig reagiert habe.

Bis in die frühen Morgenstunden hielten die Feuerwehrleute noch Nachtwache, bis die Brandermittler am Morgen ihre Arbeit aufgenommen haben. Der Grossbrand in Müllheim Hasli hinterlässt ein unbewohnbares Wohnhaus und einen Sachschaden von einigen hunderttausend Franken.

Das Wohnhaus steht in Vollbrand. Bild: PD/Kapo TG