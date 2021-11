Booster-Impfung ab 16: So reagiert die Ostschweiz

Booster-Impfung Nach Freigabe für Booster ab 16: So reagieren die Ostschweizer Kantone Swissmedic hat am Dienstag den Weg freigemacht für die Corona-Auffrischimpfung ab 16 Jahren mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech. Wann die ersten Booster für die gesunden Unter-65-Jährigen in der Ostschweiz verabreicht werden, ist noch nicht überall klar. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 23.11.2021, 17.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab dem 1. Dezember starten in Appenzell Ausserrhoden die ersten Impfungen für Personen unter 65 Jahren. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Jetzt kommt der dritte Piks für alle Jugendlichen und Erwachsenen: Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat am Dienstag die Booster-Impfung von Pfizer/Biontech für alle Personen ab 16 Jahren zugelassen. Bereits seit Ende Oktober ist die Auffrischimpfung für über 65-Jährige und besonders gefährdete Personen möglich.

Wann, wo und wie können Ostschweizerinnen und Ostschweizer nun die Auffrischimpfung erhalten?

Karin Faisst, Präventivmedizinerin und Leiterin des St.Galler Amtes für Gesundheitsvorsorge. Bild: Benjamin Manser

Grundsätzlich seien für den weiteren Verlauf der Pandemie die Erstimpfungen entscheidend, hält die St.Galler Impfchefin Karin Faisst fest. Da Swissmedic heute die Auffrischimpfung ab 16 Jahren mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech genehmigt habe, sei in Kürze mit einer Impfempfehlung durch Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) des Bundes zu rechnen. Die Präventivmedizinerin und Leiterin des St.Galler Amtes für Gesundheitsvorsorge sagt:

«Der Kanton St.Gallen wartet auf die offiziellen Impf-Empfehlungen.»

Sobald diese da sind, können sich laut Faisst alle, deren Impfung sechs Monate zurückliegt, für die Auffrischimpfung anmelden. Faisst sagt:

«Wir sind darauf vorbereitet.»

Die Booster-Impfung werde im Rahmen der bestehenden und aktuell ausgebauten Impf-Infrastruktur – Impfzentren, Hausarztpraxen, Pop-Up-Impfstellen – verabreicht werden. Weiter weist Faisst darauf hin, dass aktuell Personen über 65 die Möglichkeit hätten, sich boostern zu lassen. «Das ist die Gruppe, die am meisten vom Booster profitiert.»

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor, Regierungsrat Urs Martin (SVP). Bild: Andrea Tina Stalder

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin zeigt sich erleichtert. Er sagt:

«Wir begrüssen den Entscheid. Wir hoffen auf einen baldigen gleichen Entscheid für Moderna.»

Der Thurgau werde die Booster-Impfung mit Pfizer für Personen unter 65 Jahren «sobald als möglich» im Impfzentrum Weinfelden anbieten. «Dort bestehen Kapazitäten für rund 2000 Impfungen pro Tag.» Sobald Moderna ebenfalls zugelassen sei, werde der Thurgau die Arztpraxen und Apotheken an Bord holen, damit die Impfungen auch dezentral erfolgen könnten, hält der Thurgauer Gesundheitsdirektor weiter fest.

Vorrang hätten im Moment noch die über 65-Jährigen. «Wann die Auffrischimpfung für welche Personengruppen möglich sein wird, hängt davon ab, wann die Impfempfehlung der Eidgenössischen Impfkommission eintrifft, und wie sie ausgestaltet ist», sagt Martin. Voraussetzung für eine Auffrischimpfung sei zudem, dass die vorgängige Impfung mindestens sechs Monate zurückliege. Bei der Terminvergabe sei eine Staffelung nach Alter und Risikogruppen möglich.

Eine Anmeldung für den Booster sei bereits jetzt im Weinfelder Impfzentrum sowie in Hausarztpraxen oder Apotheken, die dafür direkt kontaktiert werden müssten, möglich. Auch für Moderna-Geimpfte. «Termine werden für diese Personengruppen aber noch nicht vergeben», betont Martin. Anmeldungen würden im Wartebereich landen.

Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Und das Appenzellerland? «Wir begrüssen dies», sagt Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes Appenzell Ausserrhoden, zur Swissmedic-Genehmigung zum Booster für alle ab 16 Jahren. Nun könne auch unter 65-Jährigen die Auffrischimpfung mit Pfizer-Impfstoff verabreicht werden, obschon dafür noch keine Empfehlung der Eidgenössischen Impfkommission vorliege,

Die Booster-Anmeldung ist seit vergangenem Freitag für alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder offen. Amstutz sagt:

«Ab dem 1. Dezember starten die ersten Impfungen für Personen unter 65 Jahren.»

Nach den Personen über 65 und den Höchstrisikopatienten wird laut Amstutz nach Anmeldedatum geimpft. Die beiden Impfzentren in Heiden und Herisau seien weiterhin in Betrieb. «Die Kapazitäten werden der Nachfrage entsprechend angepasst», sagt Amstutz. «Ebenfalls möglich sind Auffrischimpfungen in den hausärztlichen Praxen. Die Auffrischimpfungen in den Alters- und Pflegeheimen werden voraussichtlich Anfang Dezember abgeschlossen sein. Erstimpfungen sind sowohl in den Impfzentren als auch den hausärztlichen Praxen möglich», hält er weiter fest.

Wie sieht der weitere Fahrplan in Appenzell Ausserrhoden aus? «Das hängt nicht zuletzt von der Nachfrage und der Zulassung für die Auffrischimpfung des Moderna-Impfstoffs ab», sagt Amstutz. Ein Grossteil der vollständig geimpften Personen werde sich in den kommenden zwei Monaten mit der Auffrischimpfung impfen lassen. «Da die Zweit-Impfung sechs Monate zurückliegen muss, wird sich das Prozedere in den Frühling hineinziehen», fügt er hinzu. Und was ist mit den Moderna-Geimpften? Die Registration für den Booster sei für Moderna-Geimpfte bereits jetzt möglich. «Sobald Swissmedic die Auffrischimpfung für Moderna zugelassen hat, werden Termine vergeben.»

Mathias Cajochen, Departementssekretär des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartement

Bild: PD

Ob Pfizer oder Moderna: Bereits seit Mittwoch können sich alle Innerrhoderinnen und Innerrhoder für den dritten Piks anmelden. Jene, deren zweite Impfung jünger ist als sechs Monate, kommen in Innerrhoden auf eine Warteliste. Er könne noch nicht sagen, ob sie für den dritten Impftermin kontaktiert werden oder direkt ein Datum bekommen, ab welchem sie für den Booster qualifiziert sind, sagte der stellvertretende Innerrhoder Kantonsarzt Markus Schmidli vergangenen Mittwoch in der «Appenzeller Zeitung».

Diese Angaben seien weiterhin aktuell, teilt Mathias Cajochen, Departementssekretär des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartements, am Dienstag auf Anfrage dieser Zeitung mit. Cajochen sagt weiter:

«Das Aufgebot zur Impfung erfolgt risikobasiert.»