EcoOst St.Gallen Symposium diskutiert Zukunftsraum Bodensee

Bodenseeraum «Unter dem Strich kommt zu wenig raus»: Das St.Galler Symposium EcoOst debattiert über einen klimaneutralen Bodensee und unsexy Strassenprojekte Alt Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold für die Schweiz, Hilti-CEO Christoph Loos für Liechtenstein, Industrievertreter Christian Zoll für Vorarlberg und Unternehmerin Dorothee Buhmann für das Allgäu: Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter suchten am «EcoOst St.Gallen Symposium» nach Ideen für eine verstärkte Zusammenarbeit im Bodenseeraum. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 18.05.2022, 21.13 Uhr

Von links nach rechts: Christian Zoll, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Vorarlberg, alt Bundesrätin und Präsidentin von Switzerland Global Enterprise Ruth Metzler-Arnold, «Tagblatt»-Chefredaktor und Moderator Stefan Schmid, Hilti-CEO Christoph Loos und Dorothee Buhmann, Geschäftsführerin der Buhmann Systeme GmbH. Bild: Stefan Marolf

Die kritischste Frage des gesamten «EcoOst St.Gallen Symposium» am Mittwochabend in der St.Galler Lokremise kam nicht von Moderator Stefan Schmid, sondern aus dem Publikum. Was eigentlich bei den Treffen der internationalen Gremien rund um den Bodensee ausser Apéros jeweils herausschaue, wollte eine junge Frau ganz zum Ende der Veranstaltung mit dem Titel «Zukunftsraum Bodensee – Wandel gemeinsam gestalten» wissen.