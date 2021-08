Warum ein 11-Jähriger süddeutscher Bub im Bodensee taucht

Bodensee-Sommer Unter Wasser ist er daheim: Warum ein Elfjähriger aus Süddeutschland schon über 70-mal im Bodensee tauchte Ein Schnupperkurs in der Türkei brachte Fynn Gosse aus Blumberg (D) auf den Geschmack. Seither taucht er regelmässig im Bodensee. Für einen Bub seines Alters sei das sehr selten, sagt seine Thurgauer Tauchlehrerin Sandra Büchi. Rossella Blattmann 23.08.2021, 12.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fynn Gosse (l.) aus dem süddeutschen Blumberg taucht mit seiner Thurgauer Tauchlehrerin Sandra Büchi regelmässig im Bodensee. Bild: Reto Martin

Fynn Gosse kann es kaum erwarten. Der feingliedrige Elfjährige mit den kurzen, blonden Haaren sitzt unruhig an einem weissen Klapptisch hinter dem Seeschulhausplatz in Steckborn. Es ist ein sommerlich-warmer Augustmorgen. Ein lauer Wind weht durch die Bäume, und ein paar Meter weiter vorne lädt der Bodensee zum Baden. Oder im Fall von Fynn Gosse zum Tauchen.

Fynn Gosse. Bild: Reto Martin

Trotz seines jungen Alters hat Fynn Gosse schon über 70 Tauchgänge absolviert. Fast alle davon im Bodensee. Heute stehen die Tauchgänge Nummer 78 und 79 auf dem Programm. Der Nachwuchstaucher ist nicht der Einzige in der Familie, den das Tauchervirus gepackt hat.

Alle Taucheranzüge sind zu gross

Dirk Gosse, Vater von Fynn. Bild: Reto Martin

Dirk (44) und Anja Gosse (41), Fynns Eltern, sitzen neben ihrem Sohn. Auf dem Tisch stehen PET-Flaschen mit Apfelschorle, in weissen Plastikbechern dampft frischgebrühter Kaffee. Wegen des Hobbys ihres Sohnes haben auch sie mit dem Tauchen angefangen und bis heute nicht aufgehört. Während der Sommermonate fährt Familie Gosse regelmässig von ihrer Heimatstadt Blumberg in Baden-Württemberg, wenige Kilometer von Schaffhausen entfernt, in die Ostschweiz an den Bodensee zum Tauchen.

Anja Gosse, Mutter von Fynn. Bild: Reto Martin

An den Bodensee zieht es die süddeutsche Taucherfamilie wegen Fynns Thurgauer Tauchlehrerin, der 37-jährigen Sandra Büchi. «Wir haben Sandra gefunden, und es hat von Anfang an gepasst», sagt Dirk Gosse. «Sandra gehört zu unserer Familie», sagt Anja Gosse.

Fynn rutscht ungeduldig auf seinem Plastikstuhl herum und schaut sehnsüchtig in Richtung See. Sandra Büchi blickt ihren Schüler an. «Dass so junge Kinder wie Fynn so regelmässig tauchen, ist sehr, sehr selten», sagt sie. Und Dirk Gosse ergänzt:

«Wir konnten kaum einen Taucheranzug in Fynns Grösse finden.»

«Fynn ist echt unglaublich – in seinem Alter in einem Trockentauchanzug im See tauchen und das regelmässig – das beeindruckt mich sehr. Die meisten Taucherinnen und Taucher, die ich ausbilde, sind definitiv älter», sagt Sandra Büchi.

Tauchlehrerin Sandra Büchi. Bild: Reto Martin

Momentan dürfe Fynn wegen seines Alters maximal zwölf Meter tief tauchen, sagt Büchi. «Junge Kinder dürfen nicht zu tief tauchen, weil es noch nicht erforscht ist, wie sich der Druck auf das Wachstum auswirkt.» Zudem sei von der Anatomie her der Druckunterschied grösser, was Einfluss auf die Lunge habe, so die Tauchlehrerin. Zudem dürfe nicht vergessen werden, dass Kinder viel schneller frieren, da ihre Hautoberfläche im Verhältnis zum Körpervolumen grösser sei.

Im Mai des kommenden Jahres feiert Fynn Gosse seinen zwölften Geburtstag. Ab dann darf er 18 Meter, mit einer Zusatzausbildung 21 Meter tief tauchen. «Mai, och, das geht noch so lange», sagt der Tauchfan. «Im Kopf wäre er jetzt schon so weit», sagt Büchi. Doch Regeln seien Regeln, da dürfe sie keine Ausnahmen machen, auch wenn ihr Schüler noch so talentiert sei.

Fynn Gosse (l.) und Sandra Büchi (r.) erforschen die Unterwasserwelt des Untersees. Bild: Dirk Gosse

Egli, Welse, Hechte

Das erste Mal tauchte Fynn Gosse nicht im Steckborner Untersee, sondern vor drei Jahren in einem Pool. Während der Ferien in der Türkei wurde der achtjährige Bub zum Schnuppertauchen eingeladen. Alles lief gut, bald folge der erste Tauchgang im Meer. Da war's um Fynn geschehen. «Das klare Wasser, die bunten Fische, das war so cool», erinnert er sich.

Auch wenn die Lebewesen im Bodensee eher grau statt bunt sind, sagt der Elfjährige begeistert:

«Egli, Welse oder Hechte – Fische beobachten ist für mich das Schönste.»

Ebenso liebe er das Gefühl, das man hat, wenn man unter Wasser ist, sagt Fynn mit leuchtenden Augen:

«Die Schwerelosigkeit, dieses Schweben – das ist das beste Gefühl, das es gibt.»

Unter dem See: Dort ist Fynns Zuhause. Schwimmen, an der Wasseroberfläche? Das mache er nicht so gerne, sagt der Elfjährige.

Mit Ruhe und Gemütlichkeit

Ein letzter Gang zur Toilette, mehrere Schichten unter dem Trockentaucheranzug anziehen, Pressluftflaschen, Atemregler und Taucherbrillen montieren, Bleielemente verstauen: Wer taucht, der braucht Geduld. Doch das scheint die Gosses nicht zu stören. Dirk Gosse sagt: «Wir Taucher sind ein gemütliches Volk. Wir geniessen, und haben es nicht eilig.»

Dirk Gosse (r.) hilft seinem Sohn Fynn beim Montieren der Taucherausrüstung. Bild: Reto Martin

Ist die Materialschlacht vorbei und die Ausrüstung montiert, geht es endlich hinein ins Wasser. Nach einer Stunde erscheinen Fynn, seine Eltern und Sandra Büchi wieder an der Oberfläche. Eine Stunde – für Tauchfan Fynn zu wenig. Ein Tauchgang sei jeweils viel zu schnell vorbei, sagt der junge Sportler, der in seiner Freizeit auch leidenschaftlich gerne Fussball spielt, und entweder Fussballer bei seinem Lieblingsverein FC Bayern München oder Tauchlehrer auf den Malediven werden will. «Wenn ich könnte, würde ich jeden Tag mit Sandra im Bodensee tauchen», sagt er, und schaut mit erwartungsvollem Blick aufs Wasser hinaus.