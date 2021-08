Bodensee-Sommer «Schalten Sie einen Gang runter und ziehen Sie sich aus»: Warum Ostschweizer Senioren in Österreich nackt auf der Wiese liegen Bilder: Benjamin Manser Am Schweizer Bodenseeufer sucht man vergeblich nach einer FKK-Badi. Fündig wird man in Hard. Mitten in einem Naturjuwel wird hier die Freikörperkultur zelebriert. Viele der Stammgäste sind über 70 Jahre alt und kommen aus der Schweiz – ein Besuch bei den Naturisten. Annina Flaig 19.08.2021, 11.59 Uhr Drucken Teilen

Eine Handvoll nackter Senioren steht im Sand und spielt Boule. Der Älteste ist 94. Faltige Pobacken, Speckröllchen und erschlaffte Brüste wabbeln mit bei jedem Wurf. Ohne Scham bücken sie sich, um ihre Kugeln aufzuheben.

Senioren spielen Boule am FKK-Strand in Hard.

Bild: Benjamin Manser

Wer dieses offizielle FKK-Seebad in Hard zum ersten Mal betritt, empfindet nach dem ersten Schock wohl auch Bewunderung: Es ist erstaunlich, wie gut diese gealterten Menschen abseits der Instagram-Gesellschaft die Realität ihrer Körper ungefiltert aushalten.

«Die Freikörperkultur stärkt das Selbstbewusstsein», sagt die Kassierin Anita Regensburger. Sie hat ein Gespür für ihre Gäste. Wenn jemand unsicher herumzappelt oder Schamgefühle zeigt, nimmt sie ihn zur Seite und sagt:

«Schalten Sie einen Gang runter, ziehen Sie sich aus und lassen Sie Ihren Körper frei atmen.»

Die Freikörperkultur sei heilsam für Körper und Seele, sagt sie. Tatsächlich strahlen diese Nackten eine bemerkenswerte Ruhe aus.

Zwei Männer sonnen sich auf einem Floss. Einer krault seine Runden im Bodensee, der sich hier wie ein stiller Fluss durchs Dickicht schlängelt. Über ihm gurrt eine Horde Kormorane wenig melodisch auf einem toten Baum.

Die FKK-Badi im österreichischen Hard ist eingebettet ins Rheindelta. Anders als an einem typischen mediterranen FKK-Strand räkelt man sich hier nicht Badetuch an Badetuch auf dem Sand. Vielmehr ruhen diese Nudisten verteilt in der Natur, waten durchs Schilf und verschwinden hinter herabhängenden Birken- und Weidenästen oder in den Auenwäldern.

Schäferstündchen im Zauberwald

Hin und wieder erwischt Bademeister Roland Höck dort einige beim Schäferstündchen. Dann lässt er sich nicht lange bitten. «Zämpacken und hom goan», schimpft er auf Vorarlbergisch. Denn das ist nicht der Sinn der Sache. Den Naturisten geht es um das Erleben der Natur, das gemeinschaftliche Nacktsein und das erlebbare Gefühl von Freiheit.

Zwei Männer waten in der FKK-Badi in Hard durchs Wasser zum See. Normalerweise ist hier eine Wiese. Durch die starken Regenfälle wurde sie überschwemmt.

Die 40'000 Quadratmeter grosse Fläche gehört zu den von der EU geschützten Natura-2000-Gebieten. Es ist ein «Zauberwald», schreibt jemand in einem Internet-Forum, wo sich FKK-Anhänger Tipps fürs ungestörte Nacktbaden geben.

Der FKK-Strand im österreichischen Hard liegt im Rheindelta.

An schönen Tagen lassen sich hier rund 1000 Menschen nahtlos bräunen. Rund ein Drittel kommt laut Geschäftsführer Erich Lindner aus der Schweiz. Dies wohl, weil es am Bodensee bis nach Konstanz kein weiteres offizielles FKK-Bad gibt. Seine Gäste sind ihm sympathisch:

Erich Lindner, Geschäftsführer der Harder Sport- und Freizeitanlagen. Bild: Annina Flaig

«FKKler sind ganz gemütliche Leute. Sie sind familiär, unkompliziert und lässig drauf.»

Dieses Jahr haben die starken Regenfälle weite Teile des Gebietes überschwemmt. Deshalb mussten die Stammgäste auf den Hartplatz zwischen den Pingpongtischen dislozieren.

Die meisten sprechen Schweizerdeutsch und kommen seit Jahren hierher. Als erste dieser Clique hat die 72-jährige St.Gallerin Dolores Sersen vor fast 40 Jahren das Naturjuwel für sich entdeckt. Bei vielen sei das nicht gut angekommen:

Dolores Sersen, 72, FKKlerin aus St.Gallen.



«In der Schweiz wurde ich als ‹Sau› beschimpft, wenn ich von der Freikörperkultur schwärmte.»

Davon liess sie sich nicht beirren. Wenn sie heute mit Gleichgesinnten einen Jass klopft, lächelt sie glücklich. Eigentlich sitze sie genauso hier, wie sie auf die Welt gekommen sei – bis auf den vielen Schmuck und ihre rot geschminkten Lippen. «Die prüden Schweizer können einem nur leidtun», ruft einer mit Strohhut.

Mit dem Rollator zum FKK-Strand

Viele begegnen sich hier seit 20 Jahren nackt – mit Schamhaaren oder ohne, mit kleinen oder grossen Bäuchen, Brüsten, Penissen.

Petra Hehli, 68, FKKlerin und gebürtige Appenzellerin.

«Beim einen hängt der Lümmel bis zum Knie. Beim anderen versteckt er sich hinter dem Bierbauch.»

So sei das nun mal auf dieser Welt, sagt Petra Hehli. Die meisten hätten andere Sorgen.

Eine ältere Nudistin schiebt ihren Rollator vor sich her. Ein Badegast wird im Rollstuhl zum See gefahren. Und im Fenster neben dem Eingang hängen die Todesanzeigen der verstorbenen Stammgäste. «Sie fehlen in unserer Runde», sagt Hehli traurig. Sie, die gebürtig aus Appenzell Innerhoden kommt, hat im Zauberwald die Liebe ihres Lebens getroffen. Die beiden haben sich in der vorarlbergischen Gemeinde Höchst, unweit des FKK-Strandes, niedergelassen. «Jetzt bin ich in fünf Minuten hier.»

Der heilige Geist schaut zum Rechten

Tätowierungen zieren den Körper von Petra Hehli.

Nacksein bedeutet für sie nicht nur Freiheit. Es hat auch ganz praktische Vorteile: Das Sonnenbaden sei entspannter ohne Badehose, die zwickt und kneift und dauernd zurechtgerückt werden müsse. Und: «Im Sommer haben wir fast keine Wäsche zu waschen.» Die 68-Jährige ist auch zu Hause textilfrei anzutreffen, sei es beim Schlafen, Kochen oder Fernsehschauen. «Etwas Schöneres, als nackt zu sein, gibt es nicht.» Auf ihre Brüste hat sie sich zwei Tiger tätowieren lassen. Über dem Intimbereich schaut der Heilige Geist zum Rechten.

Ausserhalb des harten Kerns kann man auch Jüngere beobachten, die nackt den Badespass geniessen. «Wir sind kein Outdoor-Seniorenheim», sagt Geschäftsführer Erich Lindner mit einem Lachen. Er betont, dass vor allem am Wochenende Besucher aller Altersschichten anzutreffen seien. «Gerade auch von Familien wird unser FKK-Strand sehr gut besucht». Der Trend zum FKK sei rückläufig. «Eine gewisse Verjüngung findet aber statt.»

Erklärte Lebensfreude auf dem Parkplatz vor dem FKK-Strand.

Die Schweizer Stammgäste kommen aus St.Gallen, dem Rheintal, Appenzell, dem Bündnerland, Winterthur und Zürich. Sie trinken das Vorarlberger Mohren-Bier und Prosecco.

«Wir sind ein fröhliches Völklein und mögen den lockeren Lebensstil.»

Das sagt Otto Blickisdorf. Der 83-jährige Goldacher hat sich nach dem Boulespiel ein Bier genehmigt. Er kommt seit zehn Jahren hierher, fühlt sich wohl in der Naturistenclique und fragt sich, worüber die Journalistin denn überhaupt berichten will. «Nacktsein ist doch normal», murmelt er und wendet sich wieder seiner Zeitung zu.

Die Freikörperkultur Die Anfänge der Freikörperkultur (FKK) liegen im ausgehenden 19. Jahrhundert in Deutschland. Vor allem in der DDR hatte sich das Nacktbaden stark verbreitet. Das entspannte deutsche Verhältnis zur Nacktheit wird auf den Aufstand der 68er- gegen die Heuchelei der 1950er-Jahre zurückgeführt. Unterdessen ist FKK auch unter den Begriffen Naturismus und Nudismus international verbreitet, mit Verbänden und offiziellen FKK-Stränden. Führende Reiseziele in diesem Segment sind derzeit Frankreich und Kroatien. Das Tourismusangebot reicht von Campingplätzen, Golfplätzen und Fitnesszentren bis hin zu Segeltörns, FKK-Kreuzfahrten und Safaritouren. (afl)