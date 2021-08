Bodensee-Sommer Kühles Grab: Um die 100 Leichen liegen auf dem Seegrund – warum manche auftauchen und andere nicht Die Anrainerstaaten des Bodensees führen eine gemeinsame Statistik über die auf oder im See verstorbenen Menschen. Nicht alle Leichen werden gefunden. Warum das so ist, erklären der Dienstchef der Seepolizei Thurgau und der Chefarzt des Instituts für Rechtsmedizin in St.Gallen. Ida Sandl 03.08.2021, 12.00 Uhr

Der Bodensee ist wunderschön, er kann aber auch gefährlich werden. Bild: Benjamin Manser

Tag für Tag stiegen die Taucher hinab, 20 Meter tief. Sie suchten rund um die Stelle, an der sich das Fischerboot im Kreis gedreht hatte. Ein leeres Boot auf dem Bodensee. Sie berechneten, wo Windböen und Strömung den Körper hingetragen haben könnten und suchten dort weiter.

Gut zwei Wochen ging das so. Es gab schon lange keine Hoffnung mehr, den Mann noch lebend zu finden. Warum also der Aufwand? «Wir tun es für die Angehörigen», sagt Marcel Kuhn, Dienstchef der Seepolizei Thurgau. Kuhn ist 45 Jahre alt, Polizeitaucher seit 20 Jahren, etwa tausend Tauchgänge hat er hinter sich.

Es war schwer für die Familie, aber auch wichtig

Endlich fanden sie den ertrunkenen Fischer und bargen ihn. Tot kehrte er zurück zu seiner Familie. Es war schwer für die Angehörigen, aber auch wichtig: Sie konnten anfangen, Abschied zu nehmen.

Das war vor acht Jahren. Marcel Kuhn hat in dieser Zeit viel aus dem Bodensee geholt. Vor etwa drei Jahren sogar die Trümmer eines Flugzeugs vor der Mainau. Doch die Suche nach dem toten Fischer bleibt ihm in Erinnerung.

Die genaue Zahl kennt niemand

Nicht alle Menschen, die im oder auf dem Bodensee ums Leben kommen, werden gefunden. Die Statistik aller drei Anrainerländer geht von 102 Toten aus, die auf dem Seegrund liegen müssen. Ganz genau weiss es niemand. Vielleicht ist jemand im Wasser ertrunken, der ganz woanders als vermisst gemeldet wurde. Oder jemand gilt als tot, ist in Wahrheit aber untergetaucht, um Strafbehörden oder Gläubigern zu entkommen. Kuhn zuckt mit den Schultern:

«Dann geniesst er jetzt vielleicht in der Karibik sein Leben.»

Marcel Kuhn ist Polizeitaucher und Dienstchef der Seepolizei Thurgau. Bild: Reto Martin

Marcel Kuhn ist ein sportlicher Typ in Jeans und Poloshirt. Ein Seebueb durch und durch. Aufgewachsen am Untersee, «wo es am schönsten ist». Schon als Kind hat er seine Freizeit auf dem Wasser verbracht, er schwimmt, surft, segelt und taucht. Er kennt den Bodensee zu jeder Jahres- und Tageszeit. Er weiss, wie gefährlich er werden kann, wie schnell ein Unwetter aufzieht oder Sturmböen die spiegelglatte Oberfläche in eine schäumende Masse verwandeln können.

Es gab Gerüchte über radioaktives Cäsium an Bord der Cessna

Verbrechen gibt es am Bodensee selten. Die meisten Menschen sterben bei Schiffsunfällen, ertrinken beim Baden, manche scheiden auch freiwillig aus dem Leben. Alle paar Jahre kommt es vor, dass ein Flugzeug in den Bodensee stürzt. So wie die Cessna Ende Januar 2004. Die Maschine befand sich auf dem Landeanflug vor Altenrhein, als es passierte. Drei Männer und zwei Frauen waren an Bord. Drei von ihnen wurden tot geborgen, ein Mann und eine Frau sind bis heute vermisst.

Die Ermittler fanden heraus, dass die Passagiere den Absturz wohl überlebt haben. Doch im eiskalten Wasser gelang es ihnen nicht, das Ufer zu erreichen. Die Maschine kam aus Prag, die Männer an Bord handelten angeblich mit radioaktivem Material. Das befeuerte die Gerüchteküche.

Schon bald nach dem Absturz tauchten Meldungen auf, in der Cessna habe sich radioaktives Cäsium befunden, das den See grossflächig verstrahlen könnte. Das entpuppte sich zwar als Märchen, machte die Bergung aber sehr viel schwieriger.

Warum tauchen Leichen auf, während andere für immer auf dem Seegrund verschwinden? Das liege an der Temperatur, erklärt Kuhn. Ab einer Tiefe von 20 Metern sei das Wasser das ganze Jahr 4 Grad kalt. Ist ein Körper so tief gesunken, verlangsame sich der Verwesungsprozess. «Das ist wie in einem Kühlschrank.» Es entstünden kaum Gase, die für den Auftrieb sorgen würden. Falls doch, werden sie durch den Umgebungsdruck ausgeglichen. Kuhn sagt:

«Sinkt ein Körper tiefer als 20 oder 25 Meter, ist die Chance, dass er wieder auftaucht, relativ gering.»

Trotzdem kommt es hin und wieder vor, dass ein Toter sich in einem Fischernetz verheddert, manchmal sind es auch nur Leichenteile oder menschliche Knochen. Der Auftrieb kann nur von kurzer Dauer sein. Ein Stoss reicht, und der Körper sinkt wieder ab.

Wurde der Tote auf Schweizer Gebiet gefunden, landet er meistens im Institut für Rechtsmedizin (IRM) am Kantonsspital St.Gallen. In den letzten zwei Jahren haben die St.Galler Rechtsmediziner 22 Wasserleichen untersucht. Drei davon waren im Bodensee ums Leben gekommen, die anderen in Rhein, Thur, Sitter oder einem anderen See.

Wasserleichen zählen zu den aussergewöhnlichen Todesfällen, die nach Schweizerischem Recht meldepflichtig sind. Das heisst, es wird im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht, warum der Mensch ums Leben gekommen ist. Ist er ertrunken, oder hat er zufällig im Wasser einen Herzinfarkt oder eine Hirnblutung erlitten?

Eine Obduktion sollte man sich ähnlich wie eine Operation vorstellen

Roland Hausmann, Chefarzt am IRM in St. Gallen. Bild: PD

Das ist die Aufgabe von Roland Hausmann und seinem Team. Hausmann ist Chefarzt am IRM. Eine Autopsie oder Obduktion müsse man sich wie eine Operation vorstellen, sagt er. Nur, dass der Patient bereits tot ist. Das laufe sehr professionell und ruhig ab. «Jeder Untersuchungsschritt muss gelernt sein, wir sind ein eingespieltes Team.» Hausmann sagt es auch an die Adresse der Angehörigen: Denn für die Familie sei die Vorstellung einer Obduktion oft schlimm.

«Manche haben schreckliche Bilder im Kopf, die mit der Realität wenig zu tun haben.»

Hausmann ist gebürtiger Bayer, seit 29 Jahren arbeitet er als Rechtsmediziner. Vieles hat er gesehen, das nicht schön war. Doch wie unkenntlich eine Leiche auch sein mag, für ihn gilt:

«Das war einmal ein Mensch, und er verdient, dass man ihn mit Würde behandelt.»

Jeder tote Körper verändert sich mit der Zeit, bei der Wasserleiche laufe die Verwesung langsamer ab. Dafür bewirke das Wasser selber Veränderungen. «Das kann jeder beobachten, wenn er längere Zeit in der Badewanne liegt», sagt Hausmann: Die Haut quillt auf. Vergeht noch mehr Zeit, löst sie sich ab. Irgendwann besiedeln auch Algen und Muscheln den Körper.

Rechtsmediziner sind die Spurensucher unter den Medizinern, die Aufklärer. Sie können feststellen, ob ein Mensch ertrunken ist oder ob ein Organ versagt hat. Damit die Diagnose Ertrinken gestellt werden kann, müssen allerdings mehrere Befunde zusammenkommen, erklärt Hausmann. Der Zustand der Lunge zum Beispiel oder die Beschaffenheit des Mageninhalts. Die Mediziner sehen auch, ob der Tote Alkohol oder andere Gifte in sich hatte, oder ob er Spuren von Gewalt aufweist.

Hausmann hat einmal einen Ertrunkenen untersucht, der die Hosentaschen mit Steinen gefüllt hatte. Wahrscheinlich ein Suizid. Für die Klärung der Umstände, die zum Tode geführt haben, kommen die Spezialdienste der Polizei wie die Kriminaltechnik ins Spiel. Die enge Zusammenarbeit sei sehr wichtig, sagt Hausmann. Vielleicht gibt es Augenzeugen, einen Abschiedsbrief oder eine andere wichtige Spur, die zur Lösung des Falls führt? Hausmann sagt:

«Die Rechtsmedizin hat die Ansprüche, Klarheit zu schaffen, Straftaten aufzudecken und den Hinterbliebenen Gewissheit zu geben.»

Im Unterschied zu ihrem berühmter Tatort-Kollegen Professor Boerne kommen die realen Rechtsmediziner meistens nicht in eineinhalb Stunden zu abschliessenden Ergebnissen. Sie fahren weder im schicken Sportwagen vor, noch sind sie an der Verhaftung der Täter direkt beteiligt. Dafür reiche ihr Aufgabenspektrum vom Vaterschaftstest bis zum Gewaltverbrechen.

Sein Beruf, sagt Hausmann, habe ihm gezeigt, dass der Tod in jedem Alter plötzlich in ein Leben treten kann. Dann spielt es keine Rolle mehr, wo man sich gerade befindet, ob an Land oder im Wasser.