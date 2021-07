Unwetter und Katastrophen am Bodensee

Bodensee-Sommer Kein Werk von Hexen, sondern Naturkatastrophen: Wie Ostschweizer im 19. Jahrhundert durch Überschwemmungen die Vorzüge der Zusammenarbeit entdeckten Lange sind die Menschen der Ostschweiz den periodisch auftretenden Überschwemmungen ausgeliefert. Dann entdecken sie die vielen Vorzüge der Zusammenarbeit. Rolf App 18.07.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Überschwemmung mit politischen Folgen: 1890 wird Lustenau überschwemmt.

Staatsarchiv St. Gallen

So richtig schlimm wird es wohl nicht werden mit dem Hochwasser. Diesmal zumindest nicht, und nicht bei uns. Der Romanshorner Pegel des Bodensees verzeichnet eine Wasserhöhe von 397,0 Metern über Meer, jener in Konstanz liegt auf 4,79 Metern über der dort festgelegten Pegelnull. Da hat es zu anderen Zeiten ganz anders ausgesehen. Auf 5,65 Metern stand das Wasser in Konstanz am 24. Mai 1999, als die Ostschweiz das letzte Mal die verheerenden Kräfte des Wassers zu spüren bekam. Die Marke von 5,38 erreichte der Wasserstand am 28. Juli 1987, 5,55 am 26. Juni 1926, und sogar 6,36 Meter am 7. Juli 1817.

Von einem anderen verheerenden Hochwasser-Ereignis erzählt das obenstehende Bild aus dem Jahr 1890. Gruppen von Menschen posieren in Booten vor dem Lustenauer Gasthof «Zum Engel»; mit vereinten Kräften haben sie gegen jene Flut gekämpft, die im September jenes Jahres einen Damm auf 300 Metern haben brechen lassen. «Nicht nur das Rheintal, auch grosse Teile von Vorarlberg wurden von Überschwemmungen und Erdrutschen schwer geschädigt», schreibt der Historiker Tobias Engelsing in seinem Buch «Der gefährliche See», der Begleitpublikation zu einer Ausstellung am Konstanzer Rosgartenmuseum.

Das Auf und Ab des Bodensees 50 Milliarden Kubikmeter Wasser In der Eiszeit haben Gletscher die Mulde des Bodensees geformt, den heute im Durchschnitt etwa 50 Milliarden Kubikmeter Wasser füllen. Mal sind es mehr, mal weniger, zu Jahresbeginn erreicht der Wasserpegel einen Tiefpunkt. Ausgelöst durch die Schneeschmelze in höheren Regionen und Niederschläge, steigt das Niveau des Sees an bis Ende Juni, und sinkt dann wieder. Elf Milliarden Kubikmeter fliessen über die Zuflüsse zu, siebzig Prozent davon über den Alpenrhein, ausserdem 450 Millionen Kubikmeter in Form von Regen, Hagel und Schnee. Durch den Seerhein bei Konstanz und den Ausfluss des Untersees bei Stein am Rhein fliesst dieses Wasser wieder ab, allerdings je nach Menge der herandrängenden Wassermassen mit zeitlicher Verzögerung. (R.A.)

«Ein grausiger Anblick bietet sich den Augen der Besucher dar», beschreibt die «Konstanzer Zeitung» die Katastrophe.

«Überall barfuss durchs feuchte Element watende Menschen, Gruppen von Leuten, die trüben Blicks auf das Zerstörungswerk schauen. Das ganze Rheintal bildet augenblicklich das Bett des Rheins.»

Die Katastrophe zieht Neugierige an, Engelsing konstatiert «Anfänge des heute verbreiteten Katastrophentourismus».

Die Not erst macht die Kartoffel attraktiv

Klimatische Veränderungen haben seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bis etwa 1860 verstärkt zu Hochwassern geführt. Europa wird in dieser «Kleinen Eiszeit» immer wieder von arktischen Luftmassen überflutet, auf kalte und trockene Winter folgen regenreiche Frühjahrsperioden. Die Schneeschmelze fällt oft zusammen mit ausgiebigen Regenperioden. Und weil der Rhein noch gänzlich unreguliert ist, fliesst dort im Juli 1762 so viel Wasser zusammen, dass der Appenzeller Pfarrer Gabriel Walser Menschen beobachtet, die auf die Dächer und Bäume geflüchtet sind «und erbärmlich um Hülfe schryen».

Ihre Ernte ist zerstört, deshalb folgt jetzt eine Hungersnot, die immerhin den Beginn des Kartoffelanbaus markiert. Gegen die von aufgeklärten Geistern schon einige Zeit propagierte «Krummbire» haben die Bauern bisher grosse Vorbehalte gehegt.

Im Sonntagsanzug über die Hochwasserstege: Strassenszene in Steckborn 1926. Archiv René Labhart, Steckborn

In der Not machen alle die Grenzen dicht

Es ist dies ein kleines Beispiel jener Lernprozesse, die Überschwemmungen auslösen können. Am Anfang allerdings steht oft der Konflikt oder das Versagen. Als sich nach verheerenden Überschwemmungen im August 1770 die Krise wiederholt und Brotgetreide unerschwinglich teuer wird, schwärmen Schweizer Abgesandte und Händler aus in die Nachbarschaft – und bekommen die Türe vor der Nase zugeschlagen. Die österreichische Regierung beschliesst, dass jeder Ort für sich selber sorgen soll. Auf dem See patrouillieren Schiffe, um jeden Handel zu unterbinden, Bergpässe und Handelswege werden mit Wachen besetzt. Nur Oberitalien liefert noch, und Fürstabt Beda Angehrn organisiert eine 460 Mann zählende Transportkolonne.

Das Prinzip Eigennutz regiert noch lange. Dann aber bahnt sich ein Wandel an. Aus zwei Gründen. Zum einen verbreitet sich an der Wende zum 19. Jahrhundert Schritt um Schritt die Auffassung, dass Hochwasser nicht Strafen Gottes sind – oder, noch schlimmer, das Werk von Hexen - , sondern Naturkatastrophen, gegen die man auch etwas unternehmen kann. Zum andern aber rütteln die Krisenjahre 1816 und 1817 die Menschen auf. Im fernen Indonesien ist der Vulkan Tambora ausgebrochen, seine riesige Aschewolke breitet sich rund um den Globus aus, trübt den Sonneneinfall und führt zu einer Abkühlung. An 122 Tagen regnet es über den Bodensee, 35 Tage lang fällt Schnee. Das Wasser steigt, die Ernte fällt aus, der Hunger grassiert ebenso wie der von Läusen übertragene Flecktyphus. So berichtet der Statthalter von Bischofszell

«Diese Unglücklichen bekamen ein aufgedunsenes, blasses Aussehen, magerten ab, verloren ihre Kräfte.»

Im Frühjahr 1817 ziehen rund 30'000 Hungerleider kreuz und quer durch die Ostschweiz, in Trogen werden noch drei Hinrichtungen wegen Diebstahls und Bettelei vollzogen.

Das ist die eine, die harte Seite. Die Thurgauer Regierung weigert sich, Zuschüsse zu den örtlichen Armenfonds zu leisten, doch zeigen sich reiche Familien und sogar der russische Zar grosszügig, letzterer aus Anhänglichkeit an die schöne Schweiz. Doch auf der andern Seite ist ein Umdenken im Gang, technisch, politisch, gesellschaftlich. 1807 veröffentlicht der Zürcher Staatsmann Hans Conrad Escher einen bewegenden «Aufruf an die schweizerische Nation», er will die Linth in den Walensee leiten und so die verheerenden Überschwemmungen der Linthebene beseitigen. Finanzieren will er das Ganze über Aktien, das Echo ist überwältigend.

Hier stand einmal eine Eisenbahnbrücke: Schäden des Hochwassers im Rheintal, 1927.



Gemeindearchiv Hard

Die Rheinkorrektion wird nationale Aufgabe

Die Linthkorrektion wird zum Schrittmacher für die Bestrebungen, in einer grossen Anstrengung das Flussbett des Rheins zu verengen, es mit Hochwasserdämmen zu schützen und mit zwei Durchstichen das Gefälle des Flusses zu erhöhen. Und zwar unter der Leitung des Kantons und nicht mehr der Gemeinden, deren Flussverbauungen allzu oft von Hochwassern hinweggespült worden sind. Dass es in der Mitte des Jahrhunderts immer wieder zu Überschwemmungen kommt, erhöht den Druck zuerst auf die St.Galler Regierung, dann auch auf den Bund, der 1853 die Rheinkorrektion als nationale Aufgabe anerkennt.

Dafür gewonnen werden muss allerdings noch Vorarlberg. Kompromisse sind fällig, aber sie brauchen Zeit. Zuerst, 1868, tragen verheerende Überschwemmungen im zentralen Alpenraum und im Rheintal dazu bei, dass St. Gallen in der Durchstichfrage nachgibt. Dann, 1890, machen die brechenden Vorarlberger Dämme, von denen bereits die Rede war, den Nachbarn klar, wie dringlich die Angelegenheit ist.

Allzu kühne Ideen für den Bodensee

Der Rhein ist damit ein Stück weit gebändigt, jetzt blüht von privater wie von amtlicher Seite die technische Fantasie auf. Sie entzündet sich an der Frage, wie es gelingen könnte, den Abfluss des Wassers aus dem See zu beschleunigen, ihn also wie andere Schweizer Seen zu regulieren. Pläne werden gewälzt, angefangen mit dem Vorhaben, den Rhein auszubaggern und bei Schaffhausen gewaltige Flussschleusen zu errichten, über einen Entlastungsstollen unter dem Rheinfall bis zum Grossprojekt, den Rhein bis zur Nordsee schiffbar zu machen und den Bodenseeraum einer massiven Industrialisierung zu öffnen, mit Chemiewerken, einem gigantischen Industriehafen und einem internationalen Grossflughafen. «Schon steht in greifbarer Zukunft der Weg zum Meere offen», verspricht 1912 eine Denkschrift.

«Bald werden die langen Rauchfahnen der Schleppzüge mit zum Bilde des Bodensees gehören.»

Dazu allerdings wird es nicht kommen. 1973 entscheidet das für die Belange der Umwelt sensibilisierte Thurgauer Stimmvolk: Es dürfen an Bodensee und Rhein weder Schleusen noch Kraftwerke noch Frachthäfen gebaut werden.

Tobias Engelsing: Der gefährliche See. Wetterextreme und Unglücksfälle an Bodensee und Alpenrhein, Südverlag Konstanz 2019