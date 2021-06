Schifffahrt: Einreiseregeln fürs deutsche Bodensee-Ufer

Noch brauchen Schweizer für deutsche Restaurants einen negativen Test: Das könnte sich aber schon am Montag ändern

Der Tourismus nimmt wieder Fahrt auf und der Dschungel an Coronavorschriften lichtet sich auch in Deutschland. Für die Landesgartenschau in Lindau und Überlingen braucht es keinen Test. Wer die Mainau besuchen möchte, muss zwingend online ein Ticket buchen.