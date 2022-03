Bodensee Giftskandal in Goldach schlägt Wellen über Landesgrenze hinaus: Österreichischer SPÖ-Politiker fordert gemeinsamen Umweltschutz Vom Gelände der Firma Amcor Flexibles Rorschach AG in Goldach sind knapp drei Tonnen giftiger Löschschaum in den Bodensee geflossen. Nun fordert der österreichische Nationalratsabgeordnete Reinhold Einwallner länderübergreifende Massnahmen zur Prävention derartiger Unfälle. 17.03.2022, 10.30 Uhr

Vom Gelände der Firma Amcor floss Feuerlöschmittel in den Bodensee, das eine längst verbotene und giftige Chemikalie enthielt. Bild: Raphael Rohner

Beim Aluriesen Amcor Flexibles Rorschach AG (Amcor), der auf Goldacher Boden eine Produktionsstätte betreibt, kam es im Dezember 2020 und Anfang vergangenen Jahres zu zwei Gewässerverschmutzungen. Dabei gelangten 2,7 Tonnen Löschschaum in den Bodensee. Das Heikle daran: Im Feuerlöschmittel war die giftige und längst verbotene Chemikalie Perfluoroctansulfonsäure, kurz PFOS, enthalten.

Gemäss neuestem Wissensstand schwäche PFOS bei erhöhter Aufnahme die immunologische Abwehr, sagte der St.Galler Kantonschemiker Pius Kölbener gegenüber unserer Zeitung. Andere Quellen stufen die Substanz als möglicherweise krebserregend ein.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat das Unternehmen wegen Vergehens gegen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer und wegen Vergehens gegen das Gesetz über den Umweltschutz schuldig gesprochen. Der internationale Konzern muss eine Busse von 5000 Franken bezahlen. Hinzu kommen 28’260 Franken Kosten für die eingesparte Entsorgung im Sinne einer Ersatzforderung, wie aus dem entsprechenden Strafbefehl hervorgeht. Dieser ist noch nicht rechtskräftig.

Massnahmen für länderübergreifenden Umweltschutz

Der Fall wurde durch die Einsichtnahme des «Tagblatts» in den entsprechenden Strafbefehl publik. Nun sorgt der Fall auch international für Schlagzeilen. So berichtet «Vorarlberg online», dass sich der Nationalratsabgeordnete Reinhold Einwallner (SPÖ) für länderübergreifende Massnahmen zur Prävention und zum Schutz vor derartigen Unfällen ausspricht. Zudem will er wissen, ob die Vorarlberger Regierung über den Vorfall informiert wurde.

Reinhold Einwallner, SPÖ. Bild: Imago Images

«Dieser Fall zeigt deutlich, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Verursacher derartiger Katastrophen sofort die Öffentlichkeit warnen. Darum stellt sich die Frage, in welchem Ausmass auch in Vorarlberg die Wasserqualität auf derartige Chemikalien kontrolliert wird», sagt er gegenüber dem österreichischen Nachrichtenportal. Die ausgesprochene Busse empfindet der 48-Jährige als zu tief:

«Die Abschreckungswirkung derartiger Strafen ist für Konzerne wohl überschaubar. Das kann ja beinahe schon aus der Portokassa bezahlt werden.»

Die gravierende Beeinträchtigung der grössten Süsswasserreserve in Mitteleuropa stehe in keinem Verhältnis zu den verhängten Sanktionen. Deshalb seien für solche länderübergreifenden Fälle auch gemeinsame Umweltgesetze wichtig. «Ohne starke Sanktionsmöglichkeiten gibt es keinen präventiven Schutz. Wenn Sanktionen günstig sind, kann man sich billig freikaufen, ohne die tatsächlichen Kosten begleichen zu müssen», so Einwallner weiter.

Österreich wolle nun gemeinsam mit der Schweiz und Deutschland Initiativen und Massnahmen planen, um den Umweltschutz zu verbessern. (nat)