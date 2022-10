Eine Bodenseefähre wartet auf Ersatzteile, die es so nicht gibt

Bodensee «Ein Damoklesschwert schwebt über uns»: Wieder wartet eine Bodenseefähre auf Ersatzteile, die es so nicht mehr gibt Wegen eines Defekts am Antrieb fällt die modernste Motorfähre Euregia vorerst aus. Ersatzteile zu bekommen, stellt die Schifffahrtsgesellschaft vor grosse Herausforderungen. Unter anderem, weil die Kosten aus dem Ruder zu laufen scheinen. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Fahren einer stürmischen Zukunft entgegen: Die Fähren am Bodensee. Bild: Raphael Rohner

Wegen eines technischen Defektes fährt derzeit nur jede zweite Stunde eine Autofähre zwischen Romanshorn und Friedrichshafen, heisst es auf der Website der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt am Dienstag. Dazwischen verkehrt das Motorschiff St.Gallen als Ersatz.

Grund dafür ist eine technische Betriebsstörung der Motorfähre Euregia. Das bestätigt auch der Technische Betriebsleiter und Leiter der Nautik und Werft, Silvan Paganini: «Der Ausfall der Fähre kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Wir haben am Freitag eine Fahrprüfung durch das Bundesamt für Verkehr für einen Kapitän, dann fehlt uns ein Schiff.»

Nun ticke die Uhr für die Gesellschaft, denn das Schwesternschiff der «Euregia», die «MF Friedrichshafen», muss bis zum Ende des Jahres in die Werft.

«Bis dahin muss die Euregia wieder laufen, was uns wirklich vor grosse Herausforderungen stellt. Es schwebt ein Damoklesschwert über uns.»

Das Problem der Bodenseefähren liegt in ihrem Alter und im Mangel an Ersatzteilen für die Schiffe. Im vergangenen Winter musste darum die Fähre Romanshorn rund fünf Monate auf Ersatzteile für ihren Antrieb warten. «Für das im Jahr 1958 in Betrieb genommene Schiff sind schlicht keine Teile mehr erhältlich und so mussten wir diese einzeln anfertigen lassen.» Ein Spiel auf Glück gegen die Zeit.

Die «MF Romanshorn» beim Autoverlad am Pfingstmontag 1960. Archivbild: SBB Historic

Antrieb schafft Belastung des Tagesbetriebs nicht mehr

Die «Euregia» hat laut Schifffahrtsgesellschaft Probleme bei der Synchronisation der vier dieselelektrischen Generatoren. Diese erzeugen im Schiff Strom, welcher die Energie für die Elektromotoren der Ruderpropeller unter dem Schiff liefert. Paganini relativiert: «Das Schiff hat im Moment einfach zu wenig Power, um in Kursgeschwindigkeit den täglichen rund fünfzehnstündigen Betrieb auf dem See leisten zu können.»

Doch könnte es unter Umständen mehrere Wochen dauern, bis die Motorfähre wieder fahrtüchtig ist und in See stechen kann. Denn für das 1996 in Betrieb genommene Schiff gebe es kaum mehr Ersatzteile beziehungsweise hat man die letzten vorhandenen bereits im Schiff verbaut. «Bei der Konstruktion der ‹Euregia› wurden altbewährte Teile aus der Schifffahrt verbaut, die teils noch aus der DDR-Zeit stammten und für den Betrieb von 25 Jahren ausgelegt waren – was uns heute vor besondere Herausforderungen beim Unterhalt stellt», sagt Paganini.

Die «Euregia» (rechts) steht bis auf weiteres still und wartet auf Ersatzteile. Bild: Raphael Rohner

Den Antrieb komplett zu erneuern, sei wegen der heutigen gesetzlichen Verordnungen und Vorschriften auch keine Möglichkeit für eine kurzfristige Reparatur: «Die Schiffe müssten baulich komplett umkonstruiert und angepasst werden. Wir sprechen hier von neuen Fahrmotoren, Antriebsträngen, Schalttafeln, Dieselgeneratoren und Russpartikelfiltern. Würde man beispielsweise einen neuen Motor in unsere Fähre einbauen wollen, müsste dieser den heutigen Standards entsprechen und wir müssten zusätzliche Tanks für die Abgasnachbehandlung verbauen», sagt Paganini.

Das sei jedoch nur eine der Herausforderungen, erklärt er. «Durch neue technische Einrichtungen würde auch die Gewichtsverteilung der Schiffe verändern – eine wirklich komplexe Aufgabe, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt.»

Nicht nur technisch, auch finanziell sei die anstehende Flottenerneuerung und Modernisierung der Schiffe eine enorme Herausforderung. In den nächsten Jahren müssen alle drei Fähren regelmässig in die Werft und überholt werden. Bis dahin wird nach Möglichkeiten gesucht, das Innenleben der Schiffe zu überdenken und sie nötigenfalls baulich anzupassen. Paganini, der auch Mitglied der Geschäftsleitung ist, sagt:

«Einfach ein neues Schiff bauen lassen, ist ausgeschlossen und jenseits der finanziellen Möglichkeiten.»

Zudem seien die Schiffe auf dem Bodensee, die im Süsswasser fahren, vom Stahlbau gesehen in einem sehr guten Zustand, der einen Betrieb für Jahrzehnte ermöglicht.

Die Fährlinie zwischen Romanshorn und Friedrichshafen existiert seit 153 Jahren und diente ursprünglich dem Transport von Eisenbahn-Rollmaterial über den Bodensee. Erst nach und nach wurde aus der Trajekt-Verbindung eine Möglichkeit, den See auch mit dem Auto via Fährbetrieb zu überqueren. 1996 verkauften die SBB die Fährlinie an die Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft. Im gleichen Jahr nahm die «Euregia» ihren Dienst auf.

