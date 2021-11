Der Genfer Jean-Pierre Wolf will vom Säntis den Himmel zähmen

Säntis «Wir sind die Einzigen, die mit Laserspaghetti experimentieren»: Das sagt der Genfer Blitzjäger Jean-Pierre Wolf im Interview Science-Fiction auf dem Säntis: Der Genfer Physiker Jean-Pierre Wolf will das Wetter steuern. Sein Fazit über die Verbesserung von Benjamin Franklins Erfindung, unerwarteten Nebel und die Feldexperimente auf dem elektrisierendsten Berg der Schweiz. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Der Laserstrahl entlädt die Gewitterwolken über dem Säntis. Bild: Trumpf GmbH + Co

Der Genfer Physikprofessor an der Université de Genève, Jean Pierre-Wolf, will den Himmel zähmen: Der 61-jährige Forscher schoss diesen Sommer mit seinem Team mit einer Laserkanone auf dem Säntis auf Gewitterwolken, um die Blitze kontrolliert abzuleiten. Inzwischen ist der Superlaser wieder abgebaut: Jetzt werden die Daten ausgewertet. Noch haben die Forscher das Wetter nicht im Griff. Im Mai 2022 kommt Wolf zurück auf den Säntis – für einen zweiten Feldversuch.

Jean-Pierre Wolf, Leiter Institut für angewandte Physik an der Université de Genève. Bild: PD

Für das Feldexperiment brauchten Sie dunkle Gewitterwolken auf dem Ostschweizer Hausberg – Donner, Blitz und Action. Anfang Sommer sah es allerdings gar nicht danach aus, als ob Sie Erfolg hätten.

Jean-Pierre Wolf: Ende Juni hatte es zwar schon zahlreiche Gewitter gegeben, aber der Laser war erst Anfang Juli scharf. Ende Juli hat es dann aber doch geklappt.

Per Helikopter wurde der Container mit dem Superlaser auf den Säntis gebracht. Bild: Universität Genf/V. Moreno

Auf dem Voralpenberg Säntis wird seit vielen Jahren Blitzforschung betrieben: Normalerweise knallt es hier rund 400-mal pro Jahr. Davon schlagen 100 Blitze im Sendeturm ein – war das auch 2021 so?

Noch sind die Daten nicht ausgewertet. Die Blitze waren aber häufig, verblüffenderweise vor allem an den Wochenenden. Dass Blitze aus den Wolken auf den Swisscom-Sendeturm treffen, kommt tatsächlich oft vor. Neu war, dass wir die Blitze zwar messen konnten, sie aber wegen des häufigen Nebels nicht gesehen haben. Es gibt also keine Bilder von Blitzeinschlägen.

Das hat etwas Gespenstisches: Man hört die Blitzeinschläge, sieht sie aber nicht?

Genau. Das macht auch ein wenig Angst. Man weiss nicht, ob der Blitz in den Sendeturm geschlagen hat oder nicht. Umso wichtiger sind die Messgeräte, die das aufzeichnen, etwa das 3D-Radiofrequenz-Interferometer.

Der Container steht, der Feldversuch kann beginnen. Bild: Universität Genf

Ist das Experiment nun vorbei?

Der Laser ist zwar abgebaut. Wir werden aber im Mai 2022 weitermachen.

Es gibt einen zweiten Feldversuch?

Ja, wir brauchen noch mehr Anwendungsdaten. Und wir haben dazugelernt.

Wo?

Als die ersten Gewitter kamen, ist der Strom – und damit auch der Laser – ausgefallen. Das zeigt, wie stark diese Blitzenergie ist.

Blitzeinschläge auf dem Säntis vom 18. Juni 2019, aufgezeichnet mit einer Hochgeschwindigkeitskamera. Video: ETH Lausanne, F. Rachidi

Wie haben Sie darauf reagiert?

Das Notstromaggregat der Swisscom lief ab sofort jedes Mal, wenn Gewitter angekündigt waren.

Was fasziniert Sie persönlich am Extremwetter?

Mit der Klimaerwärmung werden die neuen meteorologischen Bedingungen wie diesen Sommer häufiger. Es ist spannend zu erforschen, ob man als Wissenschafter etwas machen kann, um die Gesellschaft zu schützen.

Und was reizt Sie an Blitzen?

Sie faszinieren, weil wir zwar vieles über sie wissen, aber noch längst nicht alles. Zum zweiten: Hier sind Naturkräfte im Spiel, die man sich kaum vorstellen kann. Bei einem Blitzeinschlag fliessen in Sekundenbruchteilen bis zu hunderttausend Ampere. Dazu kommen elektromagnetische Ströme, die ganze Computersysteme abstürzen lassen.

Es geht Ihnen demnach darum, die 270 Jahre alte Erfindung von Benjamin Franklin zu verbessern?

Noch ist offen, wie sich die Wassertröpfchen im Nebel auf den Hochleistungslaser auf dem Säntis auswirkten. Bild: Universität Genf

Ja, Franklin hat das Prinzip des Blitzableiters mit stromleitendem Metall an einer Drachenspitze erfunden. Andere doppelten nach, in dem sie kleine Raketen, die mit einem elektrischen Kupferdraht bestückt sind, in die Wolken schossen. Beides hat funktioniert. Praktikabel ist das in der Praxis aber nicht.

Was ist Ihre Idee?

Wir wollten schon vor 20 Jahren das Kabel durch Licht ersetzen. Aber erst mit den neuen Superlasern ab der Jahrtausendwende war es möglich, ein virtuelles leitfähiges Kabel direkt in der Luft zu produzieren.

Warum haben Sie das Experiment auf dem Säntis durchgeführt?

Aus der Blitzforschung vom Säntis liegen bereits sehr viele wissenschaftliche Daten vor. Diese als Referenz zu haben, war sehr wichtig für uns. Und wir durften für das Experiment nicht zu nahe an einem Flugplatz oder an grösseren Städten sein, um keine Störungen zu verursachen.

Was machten Sie mit Ihrem «Laser Lightning Rod» anders als die frühere Blitzforschung?

Das Ziel war, die Blitzentladung direkt auf den 123 Meter hohen Sendeturm zu leiten. Pi mal Daumen schützt ein Blitzableiter von dieser Grösse einen Kreis mit einem Radius von 123 Metern.

Grosse Anlagen lassen sich also nicht effizient schützen?

Auf dem vorgelagerten Säntis wird seit vielen Jahren Blitzforschung betrieben. Auf diese Referenzdaten greift die Universität Genf nun auch zurück. Bild: Universität Genf

Die Effizienz von konventionellen Blitzableitern ist tatsächlich beschränkt. Um einen Flugplatz zu schützen, bräuchte es einen Wald von Blitzableitern. Im Flugverkehr werden daher die Flugzeuge bei Gewittern häufig umgeleitet, um kein Risiko einzugehen.

Ein effektiverer Blitzableiter müsste viel höher sein?

Viel höher, einen Kilometer oder noch mehr. Das geht nicht mit einem Turm. Daher die Idee des virtuellen Laserstrahls, dessen Energie die Moleküle in der Luft stark anregt. Dadurch werden Elektronen frei und es entsteht ein leitfähiger Kanal. Der Blitz schlägt gezielt entlang dieser Laserspaghetti ein, ohne Schaden anzurichten.

Sie sprechen von Laserspaghetti?

Ja, ich nenne den Laserstrahl als verlängerten Arm des Blitzableiters so.

Ist Ihr Forscherteam das erste, das diese virtuelle Blitzableitung im Feld erforscht?

Es gibt noch andere Forscherteams, die im Bereich der Blitze forschen. Im Feld sind wir die Einzigen, die das mit diesen Laserspaghetti tun.

Sie selber sind seit Ende der Neunzigerjahre am Thema dran – stehen Sie kurz vor dem Ziel?

Wir haben viele Daten aus diesem Jahr, die wir nun auswerten müssen. Diese sehen zwar gut aus, aber wir haben nur sehr wenige Bilder. Dadurch wird die Auswertung bezüglich Wirkung und Effizienz des Lasers komplizierter. Wir müssen den Zufall ausschliessen und den deutlichen Effekt beweisen können: Dafür waren die Bedingungen auf dem Säntis nicht schlecht. Ich denke, dass wir die Resultate Anfang 2022 publizieren können.

Was würde Sie überraschen?

Vielleicht zeigt sich, dass eine Verlängerung des Blitzableiters um zehn Meter genügt, um eine grosse Wirkung zu erzielen. Dann würden wir unsere Übungsanlage im Mai 2022 entsprechend anpassen. Für qualifizierte Aussagen ist es aber noch zu früh.

Können Sie denn schon sagen, ob in der Praxis funktioniert hat, was zuvor im Labor erprobt wurde?

Testsituation im Labor mit dem Superlaser. Bild: Universität Genf/V.Moreno

Die Erfahrung zeigt: Auf Papier funktioniert es immer, im Labor zu 20 Prozent und draussen im Feld noch viel weniger. Man kann sich vorbereiten, wie man will: Die echte Atmosphäre ist immer anders. Dieses Mal hatten wir viel Nebel auf dem Säntis …

… das heisst?

Der Laserstrahl wird in alle Richtungen gestreut, was nicht sehr gut ist. Aber es wäre auch möglich, dass diese Nebeltröpfchen sich mehr aufladen als die reine Luft, mit der wir gerechnet haben. Das wurde vorher im Labor nicht probiert – vielleicht war der Nebel also doch gut für unser Experiment.

Die Schweizer Medien, aber auch FAZ, CNN oder «La Liberté» haben über das Säntis-Experiment berichtet: Das Interesse ist weltweit gross. Wie rasch wird Ihre Erfindung kommerzialisiert?

Wir sind Forscher, die verstehen wollen, wie man besser mit Blitzen umgehen kann. Aber klar: Es gibt grosse Firmen wie Airbus oder die ArianeGroup, die an unseren Ergebnissen interessiert sind. Die eine will Schaden bei Flugzeugen abwenden, die andere die Ariane-Basis vor Blitzeinschlägen schützen.

Diese Firmen finanzieren die Forschung mit?

Nein. Das 4-Millionen-Euro-Projekt wird fast ausschliesslich mit EU-Geldern finanziert. Die beiden Firmen sagen uns nur, woran sie interessiert sind.

Wie setzt sich Ihr Forscherteam zusammen?

Laser-, Plasma-, Blitz- und Atmosphärespezialisten aus verschiedenen Ländern arbeiten da zusammen. Jeder lernt vom andern: Dieser gegenseitige Austausch ist sehr interessant.

Und die Universität Genf profitiert vom damit verbundenen internationalen Ruf.

Auf jeden Fall. Forschung muss immer wieder auch sichtbar sein – dann, wenn sie der Gesellschaft etwas bringt. Und das innert kurzer Zeit. Das ist wichtig für eine junge Generation von Studierenden. Es ist aber auch wichtig, dass man der Technologie und der Wissenschaft nicht alles zutraut.

Wer im Bereich der Blitze forscht, will also nicht die Welt retten?

Die Natur ist stärker als der Mensch, kein Zweifel. Die Effekte der Klimaerwärmung werden jeden Tag sichtbarer: Wir können das Klima nicht retten, aber vielleicht ein paar lokale Effekte reduzieren.

Der Franklin-Nachfolger Der Genfer Physiker Jean-Pierre Wolf (61) forscht seit Ende der 1990er-Jahre im Bereich der Lasertechnik in Sachen Blitze. Er ist weltweit der erste Forscher, der dies im Feld tut - https://llr-fet.eu/. Der gebürtige Franzose war von 1993 bis 2005 in Lyon tätig, seit 2005 ist er Physikprofessor an der Université de Genève, seit 2017 leitet er dort das Institut für angewandte Physik. Erst der vom deutschen Unternehmen Trumpf entwickelte Ultrakurzlaser, der zu den weltweit stärksten seiner Klasse gehört, hat diesen Sommer das Feldexperiment auf dem Säntis ermöglicht. Wolf ist verheiratet und Vater von Zwillingen. Er fotografiert und spielt Klavier. (cz)