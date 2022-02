Bistum St.Gallen: Katholiken fühlen sich nicht gehört

Bistum St.Gallen «Die Kirche muss daran arbeiten, Menschen nicht auszuschliessen»: Katholikinnen und Katholiken fühlen sich nicht gehört Papst Franziskus will mit seinen Schäfchen über die Zukunft sprechen. In diesem Zusammenhang haben rund 1000 St.Galler Katholikinnen und Katholiken an einer Umfrage teilgenommen. Nun liegen die Ergebnisse aus dem Bistum St.Gallen vor. Rossella Blattmann 2 Kommentare 15.02.2022, 05.00 Uhr

Über die Hälfte der Katholikinnen und Katholiken fühlt sich von Führungspersonen des Bistums St.Gallen nicht wahrgenommen. Bild: Michel Canonica

Zwischen der katholischen Kirche als Organisation und der Basis der Gläubigen ist «ein Graben» vorhanden. Zu diesem Schluss kommt das Markt- und Meinungsforschungsinstitut GFS Bern, welches eine Umfrage im Bistum St.Gallen ausgewertet hat. Letzteres umfasst insgesamt 245’000 Katholikinnen und Katholiken aus dem Kanton St.Gallen und den beiden Appenzell.

Die weltweite Befragung in Auftrag gegeben hat der Pontifex Maximus Papst Franziskus höchstpersönlich. Dies, um anlässlich der Synode 2023 mit den Gläubigen auf der ganzen Welt über die Zukunft der römisch-katholischen Kirche zu diskutieren. Jedes Bistum in der Schweiz ist angehalten, Antworten auf Fragen aus Rom zuhanden der Schweizerischen Bischofskonferenz einzureichen.

«Die Bistümer St.Gallen, Basel und Chur gestalteten diesen Dialogprozess offen und boten allen interessierten Personen die Möglichkeit zur Teilnahme im Rahmen von Dialoggruppen», schreibt GFS Bern, welches die drei Bistümer als unabhängiger Partner begleitete, in einem Communiqué.

Unverstanden und ungehört

Insgesamt nahmen in den drei Bistümern rund 5400 Personen, respektive 800 Dialoggruppen, an der Befragung teil. In St.Gallen beantworteten im Oktober und November des vergangenen Jahres 1090 Personen (146 Dialoggruppen) die 27 Fragen zu Kernthemen ihres Glaubens. 49 Prozent fühlen sich vom Pontifex häufig nicht verstanden und nicht gehört. Noch mehr, nämlich 53 Prozent, fühlen sich von den Führungspersonen des Bistums St.Gallen nicht wahrgenommen. Entscheidungen wurden als «intransparent und stark personenabhängig» beschrieben. «Die Struktur der Kirche wird zwar als Problem wahrgenommen, die Kritik, die geäussert wird, scheint aber etwas weniger dringlich zu sein als in anderen Bistümern», schreibt GFS Bern zur Lage in St.Gallen und den beiden Appenzell.

Die Teilnehmenden der Befragung brachten laut GFS Bern immer wieder «konkrete Inputs, Forderungen und Wünsche» hervor.

«Häufig handelt es sich dabei um Spannungsfelder mit Bezug zur Rolle der Frau in der Kirche, zum Umgang mit Minderheiten oder Lebensformen, die nicht einer traditionellen Vorstellung entsprechen.»

Eine Mehrheit ist der Meinung, dass Frauen (64 Prozent), gleichgeschlechtliche Paare (56 Prozent) und Geschiedene (55 Prozent) absichtlich oder ungewollt ausgeschlossen werden. «Die Dringlichkeit dieser Fragen, wie sie sich bereits grösstenteils im sonstigen deutschsprachigen Raum abzeichnet, ist also auch im Bistum St.Gallen gegeben», schreibt GFS Bern dazu.

«Unsägliche Äusserungen angeblich bibelfester Menschen»

Franz Kreissl, Leiter Pastoralamt Bistum St.Gallen. Bild: PD

Über die Hälfte der befragten Gruppen fühlt sich von den Führungspersonen des Bistums St.Gallen nicht gehört. Gehört werden und die eigene Meinung in Entscheidungen wiedererkennen seien zwei verschiedene Dinge, sagt dazu Franz Kreissl, Leiter des Pastoralamtes des Bistums St.Gallen, auf Anfrage. «Ich erkenne in den Antworten, dass sich viele Menschen einbringen, aber die Entscheidungen dann das, was ihnen wichtig ist, nicht widergeben.» So entstehe das Gefühl, nicht gehört zu werden. Kreissl sagt:

«An dieser Stelle glaube ich, dass wir in der Kirche tatsächlich noch viel lernen können.»

Das sei ja auch gerade der Sinn synodaler Prozesse. Aber auch in Zukunft werde es immer Entscheidungen geben, die den einen gefallen, den anderen nicht.

Hier gelte es zu differenzieren, sagt Kreissl weiter. Er verweist auf die Tatsache, dass Frauen in der katholischen Kirche keine Ämter wie etwa jenes des Dompfarrers übernehmen können. Er könne zwar keine Frauen zu Priesterinnen weihen, sagte dazu der St.Galler Bischof Markus Büchel am Wochenende gegenüber dem Onlineportal kath.ch. Doch er hielt auch fest: «Ich kann mir viele Frauen als Priesterinnen vorstellen.»

Bei gleichgeschlechtlichen Paaren gehe es um den Umgang und die Äusserungen zum Thema Homosexualität sowie die Frage der Segnung ihrer Partnerschaften, so Kreissl weiter.

«Da unterscheidet sich der Alltag in den Pfarreien und Bistümern oft von unsäglichen Äusserungen angeblich bibelfester Mitmenschen.»

Die Praxis sei oft weniger ausschliessend als die Theorie. Kreissl verweist darauf, dass sich das Bistum St.Gallen – im Gegensatz zum Vatikan – bereits im vergangenen Frühling für die Segnung homosexueller Paare einsetzte.

Kreissl ergänzt:

«Wir als Kirche müssen daran arbeiten, Menschen nicht auszuschliessen und Lehre und Praxis wieder näher zusammenzubringen.»

Zum Umgang mit wieder verheirateten Geschiedenen sagt Kreissl, dass die katholische Kirche «an der Vergesetzlichung eines Ideals, der Unauflöslichkeit der Ehe», leide. Auch in diesem Punkt seien Lehre und Praxis weit auseinander. Im Bistum St.Gallen gebe es sehr wohl Geistliche, welche die kirchliche Heirat von Geschiedenen zelebrieren würden.

Rückbesinnung auf traditionelle Werte

Doch nicht alle Teilnehmenden des Bistums St.Gallen fühlen sich unverstanden oder wünschen sich eine progressivere Kirche, kommt GFS Bern zum Schluss. Es gebe «ganz klar auch Stimmen, die sich wieder eine stärkere Rückbesinnung auf traditionelle Werte und Normen wünschen», heisst es im Bericht. Rund ein Drittel der Dialoggruppen sei der Meinung, dass traditionelle Wertvorstellungen oft nur am Rand Platz hätten. «Und für viele ist es zunehmend so, dass sie sich als Gläubige und bekennende Katholiken selber marginalisiert fühlen», hält das Meinungs- und Forschungsinstitut fest.

Die Antworten der St.Galler Katholiken zeigen laut Bericht die «zentrale Bedeutung des Glaubens und der Verbundenheit zu Gott» im Leben der Gläubigen auf. Der Zugang zum Glauben sei dabei sehr vielfältig und individuell gestaltet. «Gemeinschaft erzeugen dabei einerseits die christlichen Grundwerte und andererseits der grosse Stellenwert, den Rituale – wie die Feier der Sakramente und gemeinsame Gebetszeit – für viele im Leben haben.» Die Umfrage habe weiter gezeigt, dass für die Katholikinnen und Katholiken im Kanton St.Gallen und den beiden Appenzell die Freiwilligenarbeit in der Kirche einen hohen Stellenwert besitzt.

