Molkerei Biedermann plant neues Logistikgebäude in Bischofszell

BISCHOFSZELL Das Wachstum hat seinen Preis: Molkerei Biedermann braucht ein zentrales Logistikgebäude Das Unternehmen möchte an der Schützengütlistrasse einen Neubau errichten. Entstehen soll dieser auf der Parzelle 781, für die gemäss revidiertem Zonenplan eine Gestaltungsplanpflicht besteht. Georg Stelzner Jetzt kommentieren 12.02.2022, 04.10 Uhr

Der Neubau soll auf Parzelle 781 entstehen, in unmittelbarer Nähe der Produktionsanlagen der Molkerei Biedermann. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 3. Februar 2022)

Als Eugen Biedermann im Jahr 1936 die Milchhandlung Kradolfer im Schützengütli kaufte, war dieses Gebiet noch weitgehend unbebaut. Der einstige Familienbetrieb wuchs seither kontinuierlich und gehört mittlerweile zur Emmi-Gruppe. Ausgedehnt hat sich auch das Siedlungsgebiet, frei geblieben ist bis heute aber die 10’517 Quadratmeter grosse Parzelle 781.

Auch damit könnte es in absehbarer Zeit jedoch vorbei sein, denn die Molkerei Biedermann möchte auf diesem Gelände ein Logistikgebäude zur Lagerung und Bereitstellung gekühlter Fertigprodukte erstellen, wie Projektleiter Ruedi Hochstrasser am Mittwochabend anlässlich einer gutbesuchten Informationsveranstaltung in der Bitzihalle erklärte.

Bevölkerung kann mitreden

Interessiert am Bauvorhaben zeigten sich naturgemäss vor allem direkt betroffene Quartierbewohner. Sie sparten im Verlauf der Veranstaltung nicht mit kritischen Fragen, welche das Ortsbild, die Verkehrssicherheit und die Immissionen betrafen.

Der Stadtrat Bischofszell hatte zu diesem «Inforum» eingeladen, weil besagte Parzelle gemäss der revidierten Rahmennutzungsplanung der Gestaltungsplanpflicht unterliegt und die Bevölkerung somit eine Mitwirkung zusteht. Da zwei Rekurse hängig sind, ist die neue Rahmennutzungsplanung allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Stadtrat erwartet die Entscheidung des Kantons im Juli oder August dieses Jahres.

Status quo ist für Molkerei nicht ideal

Der Projektleiter machte in seinen Ausführungen deutlich, dass der Neubau an der Schützengütlistrasse für die Molkerei Biedermann essenziellen Charakter hat. Er verwies auf die dynamische Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren und den unbefriedigenden Zustand der ausgelagerten Logistik.

Ruedi Hochstrasser ist Projektleiter für das Logistikgebäude der Molkerei Biedermann. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 9. Februar 2022)

Laut Hochstrasser muss die Molkerei Biedermann derzeit Aussenanlagen in Kradolf, Oberbüren und St.Margrethen in Anspruch nehmen. Ein Logistikgebäude in unmittelbarer Nähe der Produktionsstätte könnte die Zahl der Lastwagenfahrten signifikant verringern. Hochstrasser sagt:

«Durch die Zusammenführung der Aktivitäten wird eine ökonomisch und ökologisch bessere Situation erreicht.»

Mehrstufiges Gestaltungsplanverfahren

Das geplante Gebäude an der Schützengütlistrasse ist 75 Meter lang, 43 Meter breit und maximal 15,8 Meter hoch. Stadtpräsident Thomas Weingart erklärte, dass ein Gestaltungsplan eine bessere Überbauung bezwecke, als das mit der Normalbauweise möglich wäre:

«Der Gestaltungsplan verfeinert Vorgaben des Zonenplans mit zusätzlichen Aussagen über

die Nutzung, Erschliessung,

Bebauung und Ausstattung.»

Weingart gab zu bedenken, dass in Bischofszell bereits für eine Vielzahl von Stadtteilen ein Gestaltungsplan bestehe. Mit der Revision der Ortsplanung seien weitere Gebiete hinzugekommen.

Wie der Stadtpräsident darlegte, kann beim Gestaltungsplanverfahren nichts übers Knie gebrochen werden, handelt es sich dabei doch um einen sechsstufigen Prozess mit mehreren Akteuren. Zu Beginn steht die Ausarbeitung des Gestaltungsplans, gefolgt von der Beratung des Entwurfs durch den Stadtrat. Die öffentliche Planauflage ist der dritte Schritt.

Ist diese abgeschlossen, kommt wieder der Stadtrat zum Zug, der allfällige Einsprachen zu behandeln und den Gestaltungsplan gesamthaft zu prüfen hat. Bevor der Gestaltungsplan in Kraft gesetzt werden kann, bedarf es der Zustimmung durch das kantonale Departement für Bau und Umwelt. So kam es auch keiner Überraschung gleich, dass Ruedi Hochstrasser noch keine Angaben zum Zeitplan der Projektrealisierung machen konnte.

Fragen zum Verkehr und zu Immissionen

In der Diskussionsrunde versicherte der Projektleiter, dass die Lastwagen auf der Schützengütlistrasse keine Rangiermanöver ausführen würden. Dafür sei ein Platz vor den Rampen des Logistikgebäudes vorgesehen. Stadtrat Boris Binzegger erklärte, dass die Zu- und Wegfahrten in Richtung Steigstrasse erfolgen müssten. Zudem zerstreute er Bedenken hinsichtlich einer Belastung der Umgebung durch Elektrosmog.

Die Veranstaltungsbesucher interessierten sich unter anderem für Fragen wie die Begrünung des Gebäudes, die Form des Dachs oder die Gestaltung der Fassaden. Hochstrasser räumte ein, dass diese Punkte diskussionswürdig seien, definitiv entschieden habe man noch nichts. Zudem signalisierte er ein Interesse der Molkerei Biedermann am geplanten Wärmeverbund südlich der Bahnlinie.

Weitere bauliche Begehrlichkeiten im Falle eines künftigen Wachstums der Firma bestehen gemäss Hochstrasser nicht. Bei einer weiteren Expansion müssten andere Emmi-Betriebe zur Verfügung stehen. Der Stadtpräsident hält die Einbindung des betroffenen Quartiervereins in den laufenden Prozess im Sinne einer Mitsprache für denkbar.

