Warum Juristin Susanne Steiner-Rost für die Frauen kämpfte

Biografie «Unermüdlicher Einsatz»: Warum sich die St.Galler Anwältin Susanne Steiner-Rost für die Frauen engagierte Die St.Galler Historikerin Marianne-Jehle Wildberger hat eine Biografie über die St.Galler Anwältin Susanne Steiner-Rost geschrieben. Deren Einsatz für die Rechte der Frauen war stark beeinflusst von ihrem Leben. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Stets mit ihrem Markenzeichen, der Gretchenfrisur: Susanne Steiner-Rost als Austauschstudentin in Rom, mit ihrer Schwester und betagten Mutter, 1960 als Tagespräsidentin der Zentralkonferenz der schweizerischen Sozialdemokratinnen in St.Gallen sowie in späteren Jahren. Bilder: PD

Juristin, Sozialdemokratin, Schulleiterin: Susanne Steiner-Rost war eine vielfältige Frau. Doch ein roter Faden zieht sich durch das Leben von Susanne Steiner-Rost, Frau des St.Galler SP-Kantonsrates Paul Steiner: ihr Einsatz für die Gerechtigkeit.

Der St.Galler SP-Parlamentarier Paul Steiner. Bild: PD

In der im Frauenstimmrecht-Jubiläumsjahr publizierten Biografie «Du bist wirklich souverän» beschreibt Autorin Marianne Jehle-Wildberger «Susi» Steiner, wie sie von Freunden genannt wurde, mit den folgenden Worten:

«Sie gehörte zur kleinen Gruppe von Schweizer Frauen, die rund um den Ersten Weltkrieg geboren wurden, zumeist über universitäre Bildung verfügten (…) und sich von den späten zwanziger Jahren bis 1971, als das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, unermüdlich für die politischen und sozialen Rechte der Frauen einsetzten.»

Und weiter: «Sie waren es, diese vielleicht einige hundert Frauen, die in Führungsstellen von Frauenorganisationen und Sozialwerken und in anspruchsvollen Berufen Knochenarbeit leisteten, die es brauchte, um die Männer und die vielfach zögernden Frauen von ihrem Anliegen zu überzeugen.»

«Hauptsache, wir waren alle gleichberechtigt»

Susanne Steiner-Rost kam am 3. August 1908 als erstes Kind des Grafikers Louis und der Hebamme Susanne Rost-Notz zur Welt. Die Familie gehörte dem Mittelstand an. Mit ihren Schwestern Elisabeth (1910) und Meta (1914) wuchs Susanne Steiner-Rost im religiös geprägten Elternhaus in Zürich-Höngg – damals noch ein Dorf, heute ein Quartier – auf. Bestmögliche Bildung der Töchter war den Eltern wichtig.

Louis Rost war ursprünglich gegen die Emanzipation der Frauen und das Frauenstimmrecht. Doch der Vater dreier Töchter änderte schliesslich seine Meinung. Als zu Beginn der 1920er-Jahre im Kanton Zürich eine Frauenstimmrechtsvorlage bachab geschickt worden war, inszenierten die Höngger Wirte eine Beerdigung mit der Sargaufschrift «Frauenstimmrecht». Die Familie empfand dies zwar als geschmacklos, doch sie zweifelte den Sinn eines Stimmrechts für Frauen an. Steiner-Rost erinnert sich:

«Erst als im Laufe unserer Ausbildung mein Vater inne wurde, wie viele politische Aktivitäten seinen Töchtern, nur weil sie Frauen waren, verwehrt waren, wandelte sich seine und unsere Einstellung.»

Und weiter: «Als wir mündig geworden waren, versuchte er zwar, innerhalb der Familie das von ihm nun als bitter empfundene Unrecht gutzumachen, indem er bei Kanton- und Nationalratswahlen eine Liste gleichmässig unter Vater, Mutter und Schwestern aufteilte und jedes seinen Erwählten bestimmen durfte. Dass eine solch arg panaschierte Liste wahrscheinlich ungültig war, realisierten wir nicht. Hauptsache, wir waren alle gleichberechtigt.»

Fehlende finanzielle Absicherung

Susanne Steiner-Rost war eine der wenigen Frauen an einer Schweizer Universität. Das Studium der Rechtswissenschaften in Zürich schloss sie äusserst erfolgreich ab: Sie doktorierte «magna cum laude» mit einer Dissertation über ein Thema, das auch die Rechte von Frauen betraf: die Ehescheidung. Steiner-Rost erwarb auch das Anwaltspatent. Im Gegensatz zu den männlichen Kollegen war es für junge Juristinnen Mitte der 1930er-Jahre fast unmöglich, eine bezahlte Stelle zu finden.

In einem Zimmer im Hause ihrer Eltern eröffnete Steiner-Rost ein Anwaltsbüro. «Ich kann nicht sagen, dass die Höngger gerade auf mich gewartet hätten, aber es stellten sich doch immer wieder Klienten ein, meist Frauen, kleine Leute, die hofften, nicht viel bezahlen zu müssen.» So verteidigte sie etwa vor dem Zürcher Obergericht eine junge Frau, die ihr uneheliches Kind aus Angst umgebracht hatte. Steiner-Rost brachte die schwierige Vergangenheit der Beschuldigten – Pflegeheim, vom Arbeitgeber missbraucht und geschwängert, ein jüngeres Kind zur Adoption freigegeben – zur Sprache, worauf das Gericht die Minimalstrafe aussprach.

Von ihren Einkünften konnte Steiner-Rost jedoch nicht leben. Mittlerweile war der Vater erkrankt, die Familie auf die finanzielle Unterstützung von Susanne angewiesen. Im für die Position noch jungen Alter leitet sie während des Zweiten Weltkriegs die Zürcher Pflegerinnenschule. Lange Arbeitszeiten, bescheidene Löhne und die fehlende finanzielle Absicherung der (ledigen) Pflegerinnen bereiteten «Frau Oberin» Steiner-Rost in dieser Zeit Kopfzerbrechen.

Anfang 1945 gab sie bekannt, den St.Galler Juristen Paul Steiner heiraten zu wollen. Ihre Position als Oberin wollte sie beibehalten. Doch dies missfiel dem Ausschuss: Eine verheiratete Leiterin der Pflegerinnenschule konnte sich dieser offenbar nicht vorstellen, worauf Steiner-Rost kündigte.

Wiedereintritt ins Berufsleben mit 58 Jahren

37-jährig heiratete sie Paul Steiner, zog nach St.Gallen und gründete in der neuen Ostschweizer Heimat eine Familie. Das Paar hatte zwei Söhne. In St.Gallen war Steiner-Rost äusserst aktiv, in der Kirche, aber auch der Politik; sie hielt viele Reden und Vorträge und war Mitglied in zahlreichen Gremien – als eine der wenigen Frauen oder als einzige Frau.

So trat Steiner-Rost kurz nach ihrer Heirat der SP des Kantons St.Gallen bei. In der Partei hatte sie zahlreiche Ämter inne, zehn Jahre lang war sie gar Mitglied des Zentralvorstands der nationalen Partei, und als erste Frau überhaupt hielt Steiner-Rost eine Rede an der St.Galler Feier zum ersten Mai. Steiner-Rost war auch die erste Frau in der Evangelischen Sozialen Kommission der St.Galler Kantonalkirche, und sie war Mitglied in der bis dahin bürgerlich dominierten Frauenzentrale des Kantons St.Gallen.

Mit 58 Jahren trat die Juristin wieder ins Berufsleben ein: Zusammen mit der späteren ersten Bundesrichterin Margrith Bigler-Eggenberger wurde sie 1966 zum Mitglied des Versicherungsgerichts des Kantons St.Gallen gewählt. Zudem war Steiner-Rost zeitweise Mitglied der Aufsichtskommission der Kantonsschule St.Gallen, heute Kantonsschule am Burggraben, und des Stiftungsrats des Ostschweizer Kinderspitals.

Kein «stinkender Brönz»

Bis zu ihrem Tod 1991 verabscheute Steiner-Rost den Alkohol. Bei «Susi» Rost gab es keinen «stinkenden Brönz», sondern Süssmost. Mit ihrer strengen Gretchenfrisur und ihrem strikten Antialkoholismus muss sie auf so manche Zeitgenossin und so manchen Zeitgenossen etwas gar missionarisch gewirkt haben. Doch ihr Vermächtnis bleibt unbestritten. Das wird in Marianne Jehle-Wildbergers dichter Biografie deutlich.

Zum Tod von Susanne Steiner-Rost verfasste denn auch Margrith-Bigler Eggenberger folgende Worte: «Susi Steiner lebte uns vor, was es bedeutet, die Ideen und Ideale, denen wir anhingen und nachhängen, in die tägliche Praxis umzusetzen: Zusammen mit ihrem Ehemann (...) war sie unermüdlich im Kampf um bessere Lebensbedingungen (…).» Und weiter:

«Sie verstand es, selbst bürgerliche Kreise von der Notwendigkeit gewisser Einrichtungen im Interesse von Frauen und Familie zu überzeugen.»

Publikation Bild: PD Marianne Jehle-Wildberger «‹Du bist wirklich souverän.› Die religiös-soziale Anwältin Susanne Steiner-Rost (1908–1991).» Theologischer Verlag Zürich und Verlagsgenossenschaft St.Gallen, 2021.

