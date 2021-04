Bildung Sparmassnahmen auf dem Buckel der Schulkinder: Kantonsräte werfen Schulgemeinden vor, Klassenassistenzen als billiges Fachpersonal einzusetzen Kantonsräte aller grossen Parteien verlangen, dass der Kanton St.Gallen untersucht, wie es um den Einsatz von Klassenassistenzen an den Volksschulen steht: Sie warnen, dass diese zunehmend Aufgaben übernehmen, für die sie nicht ausgebildet sind und so die Unterrichtsqualität gefährden. Enrico Kampmann 29.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klassenassistenzen werden oft für die Betreuung einzelner Schülerinnen und Schüler eingesetzt. Das kann sich negativ auf das Lernen auswirken. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Die Volksschulen im Kanton St. Gallen haben es derzeit nicht leicht. In der Aprilsession des Kantonsrats hat Sandro Wasserfallen (SVP), selbst Sekundarlehrer, gleich zwei Vorstösse eingereicht. Im ersten Vorstoss geht es um die Sorge, dass es mit den Grundfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschulzeit immer mehr hapert. Und im zweiten Vorstoss wird angeprangert, dass Klassenassistenzen zunehmend Aufgaben von ausgebildeten Lehrpersonen übernehmen – auf Kosten der Unterrichtsqualität.

Im Vorstoss, den Wasserfallen zusammen mit vier weiteren Bildungspolitikern aus allen grossen Parteien eingereicht hat, wird angeprangert, dass für einzelne Gemeinden offensichtlich ein finanzieller Anreiz bestehe, «Lehrpersonen sowie schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen durch Klassenassistenzen zu ersetzen.» Dies werte den Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen ab und gefährde die Unterrichtsqualität.

Klassenassistenzen werden von Lehrpersonen oft geschätzt

Christoph Ackermann, Präsident des Verbands der St. Galler Volksschulträger. Bild: PD

Christoph Ackermann, Präsident des Verbands der St Galler Volksschulträger (SGV) und Schulratspräsident in Flawil, bestätigt, dass Klassenassistenzen seit einigen Jahren vermehrt zum Einsatz kommen. Diese seien eine grosse Unterstützung im Unterricht. «Wir haben Kinder, die ohne die Unterstützung einer Klassenassistenz nicht am Regelunterricht teilnehmen könnten.» Solche Kinder würden oftmals auch von einer professionell ausgebildetem Heilpädagogin betreut, aber diese könne nicht immer präsent sein. Auch gebe es disziplinarisch besonders anspruchsvolle Klassen, bei denen ein zweites Paar Augen eine grosse Entlastung für die Lehrperson sei, auch wenn die Verantwortung bei ihr bleibe.

Dennoch begrüsst Ackermann den Vorstoss. «Es ist gut, darauf zu achten, dass Klassenassistenzen zur Steigerung der Unterrichtsqualität eingesetzt werden und nicht etwa das Gegenteil bewirken.» Denn tatsächlich ist der Einsatz von Klassenassistenzen unter dem Lehrpersonal umstritten.

Ersatz für ausgebildetes Fachpersonal

Patrick Keller, Co-Präsident Kantonaler Lehrerverband St. Gallen und Oberstufenlehrer am OZ Mühlizelg in Abtwil. Bild: PD

Patrick Keller, Co-Präsident des Kantonalen Lehrerverbands St. Gallen (KLV) und Oberstufenlehrer am Oberstufenzentrum Mühlizelg in Abtwil, sagt, er sei beim Thema zwiegespalten. Einerseits würden Klassenassistenzen gerade im Kindergarten und auf den Unterstufen sehr geschätzt, andererseits bestehe aber auch die Befürchtung, dass sie für Aufgaben eingesetzt werden, die von ausgebildetem Fachpersonal übernommen werden sollten.

Ob es ein flächendeckendes Problem sei, könne er nicht sagen, doch es komme vor, dass Klassenassistenzen Kleingruppen oder einzelne Schüler teils halbe Tage allein betreuten. Das sei äusserst problematisch, denn den Eltern werde suggeriert, dass diese Kinder eine fachgerechte Betreuung bekämen, obwohl dem nicht so sei. Das sei inakzeptabel.

Forschung unterstützt die Vorwürfe teilweise

Bea Zumwald, Professorin an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und Dozentin in der Weiterbildung für Klassenassistenzen, hat in einer im letzten Jahr erschienen Studie untersucht, wie Klassenassistenzen und Lehrpersonen zusammenarbeiten. Die Ergebnisse decken sich teils mit den im Vorstoss vorgebrachten Vorwürfen. Unter anderem zeigte sich, dass Assistenzen in einem sehr hohen Ausmass einzelne Kinder, oft auch Lernende mit besonderem Bildungsbedarf und Kinder mit unterdurchschnittlichen Leistungen, in ihrem Lernen begleiteten. «Dies kann sich negativ auswirken, da eine gute, adaptive, kindsbezogene Lernbegleitung eine anspruchsvolle Tätigkeit ist, wofür die Assistenzen nicht ausgebildet sind», sagt Zumwald.

Bea Zumwald, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Lehr-Lernforschung, Dozentin im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik sowie in der Weiterbildung für Klassenassistenzen Bild: PD

Zudem höre sie in den Weiterbildungen für Klassenassistenzen immer wieder, dass Assistenzen teilweise bei Kindern eingesetzt würden, die den Unterricht stören. Die Anwesenheit der Klassenassistenz solle die Unterrichtsstörungen minimieren, «so dass mit gleichem finanziellem Aufwand viel mehr Lektionen abgedeckt werden können als mit einer ausgebildeten Fachperson.» Der Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten sei jedoch anspruchsvoll und benötige eine hohe Professionalität, weswegen dieser Ansatz vermieden werden sollte.

Billiger als eine Lehrperson

Im Vorstoss wird der Vorwurf geltend gemacht, dass Klassenassistenzen eingesetzt würden, um Kosten zu sparen. SGV-Präsident Christoph Ackermann sagt, er könne sich nicht vorstellen, dass dies bewusst und systematisch getan werde und ihm seien auch keine Fälle bekannt.

Doch Patrick Keller, Co-Präsident des KLV, hat auch andere Erfahrungen gemacht. «Ich habe schon Anrufe von Lehrpersonen erhalten, die sich beschwerten, dass in ihrem Schulhaus für gewisse Aufgaben anstelle einer Lehrperson eine Klassenassistenz angestellt werde, weil es billiger sei.» Bildung mache in der Regel den grössten Posten der Gemeindeausgaben aus, sagt Keller. Davon seien wiederum Lehrergehälter ein grosser Teil. «So kann es schnell zum Thema werden, eine Klassenassistenz für gewisse Aufgaben einzustellen, weil sie billiger ist als eine Lehrperson.»

Lehrpersonen müssen geschult werden

Richtig eingesetzt, würden Klassenassistenzen einen klaren Nutzen für Lehrpersonen und die Schule bringen, sagt Keller. Doch es sei Vorsicht geboten. «Hier entwickelt sich ein neuer Berufsstand. Man muss aufpassen, dass man nicht einfach einen billigen Ersatz für Lehrpersonen schafft, der nicht fachgerecht ausgebildet ist.» Aus diesem Grund unterstütze auch der KLV den Vorstoss.»

Zumwald pflichtet dem bei. «Wir finden es wichtig, dass genau hingeschaut wird, wie und wofür Klassenassistenzen eingesetzt werden. Dies sowohl bezüglich der Aufrechterhaltung hoher Unterrichtsqualität, aber auch zum Schutz der Klassenassistenzen, damit diese nicht Aufgaben übernehmen müssen, für die sie nicht qualifiziert sind.» Grundvoraussetzung sei ausserdem, dass auch die Lehrpersonen sich mit ihrer neuen Rolle als Führungsperson auseinandersetzten und dafür geschult würden.