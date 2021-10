Pädagogische Hochschule Thurgau darf den Titel behalten

Bildung Pädagogische Hochschule Thurgau ist ab sofort eine akkreditierte Hochschule Die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) in Kreuzlingen darf sich mit dem Abschluss des umfassenden Verfahrens fortan als akkreditierte Hochschule bezeichnen. Im Zentrum des Akkreditierungsverfahrens stand die Qualitätsentwicklung der Hochschule. Das Zertifikat ist sieben Jahre gültig und muss dann erneuert werden. Hans Suter 28.10.2021, 18.51 Uhr

«Wir dürfen sehr stolz sein»: Hochschulratspräsident Sebastian Wörwag (links), Rektorin Priska Sieber und Akkreditierungsprojektleiter Bruno Dörig. Bild: Tobias Garcia

In einer Klausur von der Lehrperson die Note 5,5 bis 5,8 zu erhalten, ist eine schöne Auszeichnung. Ebenso bemerkenswert ist es, wenn sich die Hochschule selber einer umfassenden Prüfung stellen muss und ebenfalls so hoch benotet wird.

Akkreditierungspflicht In der Schweiz ist die Bezeichnung «Hochschule» geschützt. Alle nach bisherigem Recht anerkannten kantonalen Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen unterstehen seit 2015 der Akkreditierungspflicht. Sie müssen periodisch die Qualität ihrer Lehre und Forschung prüfen. (has)

Der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) ist dies gelungen. In einem mehrstufigen Prüfungsverfahren ist sie für die nächsten sieben Jahre als Hochschule institutionell akkreditiert. Hätte sie sich diesem Verfahren nicht gestellt oder es nicht bestanden, hätte sie den Hochschulstatus verloren. Und ohne diese Anerkennung wohl auch die Studierenden.

«Es ist ein grosser Tag für die PHTG und für den Kanton», sagte Hochschulratspräsident Sebastian Wörwag am Donnerstag vor den Medien.

«Die PHTG konnte während ihres Akkreditierungsverfahrens überzeugend aufzeigen, dass der Hochschulbetrieb sehr gut aufgestellt ist und die Hochschule im nationalen Vergleich bestens dasteht.»

Expertengruppe lobt die Kultur an der PHTG



«Das war Knochenarbeit, das war nicht geschenkt», sagte Projektleiter Bruno Dörig. Wie viel in die Akkreditierung investiert worden ist, wird in Franken als «tiefer sechsstelliger Betrag», vor allem Lohnkosten, angegeben. In Stunden lässt es sich noch nicht ausdrücken. Rektorin Priska Sieber ist stolz auf das Resultat. Vor allem freut sie sich über folgende Feststellung der Expertengruppe: «Das Konstruktive an der PHTG, ihre vertrauensvolle, dialogorientierte und kooperative Kultur und nicht zuletzt das hohe Engagement der Mitarbeitenden fördern die kontinuierliche Entwicklung.» Die PHTG habe das Thema Qualitätsentwicklung systematisch und zielgerichtet verfolgt und das umfangreiche Akkreditierungsverfahren zur Weiterentwicklung der Hochschule positiv nutzen können.



Experten würdigen die binationale Zusammenarbeit

Das markanteste Merkmal der PHTG, das die Gutachterinnen und Gutachter deutlich hervorheben, sei die binationale Zusammenarbeit der Thurgauer Hochschule mit der Universität Konstanz. Diese Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sei einmalig und habe Vorbildwirkung für andere Hochschulen. Die Thurgauer Hochschule nutze die vielfältige Zusammenarbeit mit der Universität Konstanz geschickt, sowohl für Innovationen im Bildungsbereich als auch zum Vorteil der Region und ihres wachsenden akademischen Stellenwertes.

Rektorin Priska Sieber würde es selbst nie sagen, doch der Bericht hält es fest: Insbesondere ihrem Wirken wird in diesem Punkt Hochachtung ausgesprochen, da sie es verstanden habe, die «zarten Anfänge» einer eher informellen Zusammenarbeit systematisch zu institutionalisieren, stabile Strukturen zu schaffen und funktionierende Qualitätsprozesse zu etablieren.

Trotzdem gibt es noch Verbesserungspotenzial. Im Bereich der nachhaltigen Entwicklung besteht noch Handlungsbedarf. Hier muss die PHTG in den nächsten zwei Jahren aufzeigen, wie sie in diesem Bereich «Ziele definiert sowie diese Ziele im Qualitätssicherungssystem abbildet und umsetzt».