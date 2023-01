Gymnasium der Zukunft: Kanton St.Gallen überdenkt die Strukturen

Bildung Wie der Kanton St.Gallen das Gymnasium reformieren will – und Kritik von Lehrpersonen erntet Schweizweit soll die gymnasiale Maturität weiterentwickelt werden. Der Kanton St.Gallen verfolgt ein eigenes Projekt. Was dieses mit sich bringen wird, wie es sich mit den nationalen Neuerungen verträgt und was die Lehrerschaft davon hält. Malena Widmer Jetzt kommentieren 22.01.2023, 14.00 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler sollen an St.Galler Gymnasien zukünftig mehr Wahlmöglichkeiten haben. Bild: Gaetan Bally/ KEYSTONE

Im Kanton St.Gallen leben aussergewöhnlich wenig Menschen mit Hochschulabschluss, bloss 14 Prozent der Jugendlichen gehen aufs Gymnasium. Das liegt weit unter dem schweizerischen Durchschnitt von 20 Prozent. Das will das Bildungsdepartement nun ändern: Die Kanti soll attraktiver, die teils 25 Jahre alten Lehrpläne sollen überarbeitet werden. Dafür wurde bereits 2018 das Projekt «Gymnasium der Zukunft» ins Leben gerufen. Projektleiterin Tina Cassidy erklärt: «Das wichtigste Anliegen ist es, das Gymnasium auch weiterhin als zeitgemässen und qualitativ hochwertigen Ausbildungsgang zu erhalten.»

Tina Cassidy ist Projektleiterin von «Gymnasium der Zukunft». Bild:PD

Dazu stehen nun verschiedene Ideen im Raum. Die Vorschläge reichen von mehr Wahlmöglichkeiten über neue Fächer bis hin zu alternativen Unterrichtsmöglichkeiten.

St.Gallen macht eigene Reform

Gleichzeitig zur St.Galler Reform läuft auch das schweizweite Projekt «Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität» (WEGM). Die beiden Vorhaben mögen ähnlich klingen, sind aber nicht miteinander zu verwechseln. Bei der WEGM sollen die Wahl- und Maturafächer ausgeweitet, die MINT-Fächer wichtiger und die Anforderungen an die Maturandinnen und Maturanden schweizweit aufeinander abgestimmt werden.

Ob es sich da lohnt, gleichzeitig kantonale Neuerungen zu planen? Cassidy versichert: «Die Überschneidungen der Projekte sind nicht so gross, wie es sich von aussen vermuten lässt.» Der Kanton St.Gallen unterstütze die Stossrichtung der WEGM und laufe nicht Gefahr, die kantonalen Änderungen wegen des nationalen Projektes wieder über den Haufen werfen zu müssen.

Roman Looser unterrichtet Deutsch und Geschichte an der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen. Bild: Malena Widmer

Auch Roman Looser, der seit rund 30 Jahren in St.Gallen an der Kantonsschule am Burggraben unterrichtet, macht sich keine Sorgen. Im Gegenteil. Er begrüsst es, dass die beiden Projekte gleichzeitig laufen. «St.Gallen setzt sich jetzt schon mit einigen der Themen der WEGM auseinander und ist so bei der Umsetzung dann in einer besseren Startposition», begründet er.

Neues auf Kosten von Grundlagenfächern

Die Lehrerschaft der Kantonsschulen in St.Gallen konnte kürzlich zum Gymnasium der Zukunft Stellung nehmen. Im Gespräch mit Lehrpersonen wird ersichtlich: Sie stehen dem Projekt mit gemischten Gefühlen gegenüber. An den Grundideen findet sie grösstenteils Gefallen, einige Vorschläge führen aber zu harscher Kritik.

Die Lernenden sollen zukünftig mehr Wahlmöglichkeiten haben. Dadurch würden sie ihr Ausbildungsprofil noch stärker als heute ihren Neigungen entsprechend anpassen können, schreibt das Bildungsdepartement. Das passiert aber auf Kosten der Grundlagenfächer. Deutsch, Französisch, Englisch, Mathematik, Geschichte oder auch naturwissenschaftliche Fächer müssen Lektionen abgeben, damit Raum für mehr Wahllektionen geschaffen werden kann.

Da findet das Wohlwollen der Lehrerpersonen für das Projekt schnell ein Ende, könnte man meinen. Roman Looser ist aber der Meinung, dass eine gleichmässige Stundenreduktion grundsätzlich gut sei. «Wenn überall proportional gekürzt wird, ist man gezwungen, sich Gedanken zu machen, was wirklich wesentlich ist», begründet er. Sicherlich finde man in den meisten Fächern Inhalte, die nicht zwingend nötig seien. In seinem Deutschunterricht sei er sich etwa bewusst geworden, dass er durchaus weniger Literaturgeschichte unterrichten könnte.

Empörte Historiker und Naturwissenschafter

Kein Verständnis hingegen haben er und viele andere für den Vorschlag, dass Geschichte nur noch in den ersten zwei Jahren am Gymnasium unterrichtet werden solle. Geschichtslehrpersonen wundern sich: «Geschichte nur noch für die Jüngeren?» Der Unterricht über die gesamte Ausbildungszeit sei angesichts der heutigen Weltlage wichtiger denn je.

Tina Cassidy beschwichtigt: «Bezüglich Stundenverteilung ist noch nichts in Stein gemeisselt.» Die Bildungsbehörde werte momentan die Anhörung der Lehrerschaft aus und werde zu gegebener Zeit darüber entscheiden. Inwiefern die Meinungen der Lehrpersonen berücksichtigt werden können, kann Cassidy zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Ein weiterer Vorschlag des Projekts: Die Klassen sollen neu nicht mehr nur Lernende mit demselben Schwerpunktfach umfassen. Was an der Kantonsschule in Ausserrhoden schon lange erfolgreich gemacht wird, führt an St.Galler Kantis bei Einzelnen zu Besorgnis. Es würde nämlich bedeuten, dass es zum Beispiel keine reinen Mathe- oder Physikklassen mehr gäbe. Die ETH-Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler werde dadurch gefährdet, argumentieren einige MINT-Lehrer. Dies wäre verheerend, sei doch der Wohlstand der Schweiz technikgetrieben, führen sie aus.

Das Projektkomitee hingegen erachtet den Vorstoss als notwendig, da so mehr Fairness geschaffen werde. In einer Klasse mit naturwissenschaftlichem Schwerpunktfach seien die Erwartungen in Mathe aktuell etwa viel höher. Das führe dazu, dass Leistungen unterschiedlich bewertet werden als in anderen Klassen. «Die Wahl des Schwerpunktfaches darf aber keinen Einfluss auf den Stellenwert einer Maturität haben», schreibt der Bildungsrat des Kantons St.Gallen.

Kritisches Denken und innovative Lernformen

Der Bildungsrat möchte nicht nur mehr Fairness, sondern auch mehr Raum für innovative Lernformen schaffen. Der 45-Minuten-Takt des Kanti-Alltags soll durchbrochen und die Lehrerinnen und Lehrer sollen zu alternativen Unterrichtsformen angeregt werden. Etwa mit projektartigem und selbstständigem Lernen oder Blockunterricht. Grundsätzlich befürwortet das die Lehrerschaft. Allerdings zweifeln viele an der Umsetzbarkeit. Roman Looser erklärt: «Damit einen vernünftigen Stundenplan zu erstellen, ist so gar nicht möglich.» Die Stundenpläne würden lückenhaft und unregelmässig werden, die Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen schlechter, so die Befürchtung.

Für Kopfschütteln sorgt auch ein Fach für kritisches Denken. Dieses soll neu an St.Galler Gymnasien eingeführt werden. Es sei doch hoffentlich Bestandteil der meisten Fächer an der Kantonsschule, die Lernenden zum kritischen Denken anzuleiten, sagen verschiedene Lehrpersonen. Das Projektkomitee aber argumentiert: Gerade, weil diese Kompetenz überfachlich sei, wäre ein neues Unterrichtsgefäss sinnvoll. Roman Looser sieht das anders. «Es wäre wirklich seltsam, kritisches Denken separat und losgelöst zu fördern», findet er.

Des Weiteren schlägt das Projektkomitee vor, die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium anzupassen. Es wird diskutiert, wie stark die Vornoten im Verhältnis zu den Prüfungsnoten gewichtet werden sollen. Zudem soll neu auf den Deutschaufsatz verzichtet werden, stattdessen könnte es wieder eine mündliche Deutschprüfung geben. «Mumpitz!», findet Looser zu Letzterem. Schreiben sei die komplexeste kognitive Fähigkeit überhaupt. Dort sehe man, was jemand wirklich drauf habe.

Bis zur Umsetzung dauert es noch

Zusätzlich zu den schon erwähnten Änderungen steht zur Debatte, ob Italienisch als Grundlagenfach und Alternative zu Französisch eingeführt werden soll.

Doch bis zur Umsetzung dauert es noch. Zuerst wertet das Bildungsdepartement nun die Stellungnahmen der Kantonsschulen St.Gallens aus. Im Herbst 2023 soll schliesslich die finale Projektphase beginnen: Die Lehrpläne werden überarbeitet und die Reglemente überprüft. Ab dem Schuljahr 2026/27 sollen die Neuerungen umgesetzt werden.

Bis dahin wird sich an den jetzt vorgestellten Vorschlägen wohl noch einiges ändern. «Am Schluss wird es dann wohl einen Kompromiss geben, mit dem alle unzufrieden sind», sagt Roman Looser. Schulterzuckend fügt er an: «So funktioniert es halt in der Schweiz.» Aber es sei höchste Zeit und wichtig, dass man sich Gedanken zum Gymnasium der Zukunft mache.

