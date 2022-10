Bis 2031 könnte sich Lehrermangel in Ostschweiz entschärfen

Bildung Mehr Diplomierte: Bis 2031 könnte sich der Lehrermangel in der Ostschweiz entschärfen – doch Berufsverbände fordern weitere Anstrengungen Die Ostschweizer Kantone dürften bis 2031 deutlich mehr Primarlehrkräfte ausbilden. Ein Problem ist allerdings, dass viele Frauen nach einer Mutterschaft nicht mehr in den Lehrberuf zurückkehren. Michael Genova Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Bild: Getty

Schulen in der Ostschweiz suchen händeringend nach Lehrerinnen und Lehrern. Die Lage ist so angespannt, dass mehrere Kantone Pensionierte reaktiviert haben. St.Galler Schulen haben Lehrpersonen ohne stufengerechtes Diplom angestellt. Und die Schule Heiden setzte im Frühjahr bei der Rekrutierung auf eine Vermittlungsprämie von 1000 Franken.

Nun zeigt eine neue Studie des Bundesamts für Statistik (BFS), wie sich der Lehrkräftemangel bis ins Jahr 2031 entwickeln könnte. Und am fernen Horizont sind durchaus hoffnungsvolle Zeichen zu erkennen.

Klar ist allerdings, dass der Fachkräftemangel im Bildungsbereich auch im kommenden Jahrzehnt ein Thema bleiben wird. Zwischen 2022 und 2031 wird die Zahl der Lehrkräfte gemäss BFS schweizweit um rund sechs Prozent steigen – sowohl auf der Primarstufe als auch auf der Sekundarstufe I. In der Ostschweiz wächst die Zahl der Primarlehrer ebenfalls um sechs Prozent, während die Zunahme auf der Sekundarstufe ganze zehn Prozent beträgt.

Die regionalisierten Zahlen sind eine Annäherung, da das BFS aus methodischen Gründen auch den Kanton Zürich der Ostschweiz (SG, TG, AR, AI, GL, GR, SH, ZH) zuordnet.

Schweiz braucht 47'000 zusätzliche Primarlehrkräfte

Hauptgrund für diese Entwicklung ist das Bevölkerungswachstum. In der Ostschweiz wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den kommenden Jahren sowohl auf der Primarstufe (+acht Prozent) als auch auf der Sekundarstufe I (+13 Prozent) deutlich ansteigen.

Das BFS geht deshalb davon aus, dass es bis 2031 auf der Primarstufe schweizweit bis zu 47’000 neue Lehrkräfte brauchen wird. Heruntergebrochen auf die Ostschweiz wären dies für denselben Zeitraum rund 14’000 zusätzliche Lehrkräfte. Auf der Sekundarstufe I liegt der Bedarf schweizweit bei bis zu 29’000 Lehrkräften, in der Ostschweiz bei rund 8000.

Zahl der ausgestellten Lehrdiplome steigt deutlich

Und hier kommt der statistische Hoffnungsschimmer: Während der jährliche Bedarf an neuen Lehrkräften in etwa konstant bleibt, erwartet das BFS bis 2031 auf der Primarstufe eine starke Zunahme (+24 Prozent) der jährlich ausgestellten Lehrdiplome. Es sei deshalb mit einer leichten Entspannung der Rekrutierungssituation für diese Stufe zu rechnen, so die Statistiker des Bundes.

Auch in der Ostschweiz dürfte sich das jährliche Angebot an neuen Lehrkräften allmählich dem Bedarf annähern. Konkret rechnet das BFS in seinem Szenario damit, dass die Ostschweizer Kantone bis ins Jahr 2031 von 100 benötigten Primarlehrkräften rund 92 auch tatsächlich ausbilden werden.

Für die Sekundarstufe I verzichtet der Bund auf eine Prognose. Wegen der grossen Zahl an Fächern und der Vielfalt der Ausbildungen könne man auf dieser Stufe keine aussagekräftigen Schlüsse ziehen.

Kanton St.Gallen fühlt sich von Prognose bestätigt

Beat Brüllmann, Chef des Thurgauer Amts für Volksschule. Bild: Reto Martin

Der Thurgau reagiert vorsichtig optimistisch auf die hoffnungsvollen Prognosen des Bundes. «Es handelt sich dabei um statistische Szenarien, deren Eintreffen uns freuen würden», sagt etwa Beat Brüllmann, Chef des Thurgauer Amts für Volksschule. Angesichts des generellen Fachkräftemangels werde es allerdings nach wie vor Aufgabe aller Bildungsakteure sein, gute Voraussetzungen für den Lehrberuf zu erhalten und auszubauen.

Der Kanton St.Gallen fühlt sich von Einschätzung des Bundes bestätigt. Alexander Kummer, Leiter des St.Galler Amts für Volksschule, rechnet den nächsten Jahren aus demografischen Gründen mit einem weiteren Anstieg der Schülerzahlen in allen Schulstufen. Das BFS gehe in seinem Szenario für den Kanton St.Gallen von einer jährlichen Wachstumsrate von rund 0,9 Prozent aus, was einer Zunahme von jährlich rund 500 Schülerinnen und Schülern entspreche.

Alexander Kummer, Leiter des St.Galler Amts. Bild: Ralph Ribi

Das St.Galler Bildungsdepartement verfolge die jährlichen Erhebungen des BFS jeweils genau. «Die Zahlen zu den Lehrpersonen und ihren beruflichen Verläufen und zu den Schülerinnen- und Schülerzahlen helfen uns, den Bedarf an Lehrpersonen besser zu verstehen und einzuschätzen», sagt Kummer. Sie dienten auch der Arbeitsgruppe Lehrpersonenmangel, die der Bildungsrat eingesetzt hat, als Grundlage für ihre Analyse.

Berufsverbände fordern weitere Anstrengungen

Die Berufsverbände reagieren eher zurückhaltend. Patrick Keller, Präsident des St.Galler Lehrerinnen- und Lehrerverbands (KLV), verweist darauf, dass die BFS-Studie diverse Annahmen macht. So berücksichtige sie zum Beispiel keine Schulreformen, die sich stark auf die Nachfrageseite auswirken könnten. Es handle sich also lediglich um Szenarien, die bis in zehn Jahren von der Realität mehr oder weniger stark abweichen könnten.

Patrick Keller, Patrick Keller, Präsident des St.Galler Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Bild: PD

Aus Kellers Sicht wird es nicht ausreichen, dass sich das jährliche Angebot an neuen Lehrkräften bis 2031 dem Bedarf annähern wird. «Trotz der Annäherung bleibt eine Lücke bestehen», betont er. Deshalb müsse alles dafür getan werden, die jetzigen Lehrpersonen zu halten und mit geeigneten Massnahmen die Verweildauer im Beruf weiter zu erhöhen. Zudem brauche es weitere Anreize, um den Mangel an Lehrpersonen anzugehen.

Anne Varenne, Präsidentin des Lehrerverbands Bildung Thurgau. Bild: Donato Caspari

Ähnlich äussert sich Anne Varenne, Präsidentin der benachbarten Berufsorganisation Bildung Thurgau. Sie hoffe, dass die Untersuchung des BFS zutreffend sei und ihr Kanton bis spätestens 2031 genügend Lehrpersonen haben werde. Denn im Thurgau stiegen die Zahlen der Schülerinnen und Schüler etwas mehr als in anderen Kantonen, gleichzeitig fehlten erstmals ausgebildete Lehrpersonen.

Varenne setzt ein Fragezeichen hinter eine zentrale Annahme des Bundes. Ob der jährliche Bedarf an neuen Lehrpersonen konstant bleibe, hänge stark vom Anstieg der Schülerzahlen in den einzelnen Schulgemeinden ab. Dort entscheide sich, ob neue Klassen gebildet werden oder nicht. Ebenso ein nicht zu unterschätzender Faktor sei, wie viele Lehrpersonen pensioniert werden, ihr Pensum senken oder sogar den Beruf verlassen.

Tiefe Wiedereinstiegsquote nach Mutterschaft

Das BFS hat auch untersucht, wie viele Lehrkräfte nach einem Austritt in den Beruf zurückkehren. Besonders hoch ist die Wiedereinstiegsquote nach einer Mutterschaft: Im Schnitt kehren 70 Prozent der Frauen innerhalb von vier Jahren in ihre angestammte Tätigkeit zurück. Regional gibt es allerdings beträchtliche Unterschiede. In der französischen Schweiz liegt die Quote bei 86 Prozent, in der Ostschweiz bei lediglich 58 Prozent. Dies könnte darauf hinweisen, dass sich Erwerbstätigkeit und Mutterschaft in bestimmten Regionen besser vereinbaren lassen als in anderen, so das BFS.

Beat Brüllmann vom Thurgauer Amt für Volksschule sieht die Gründe dafür bei der Art der Ausbildung und kulturellen Aspekten. Anne Varenne von Bildung Thurgau verweist darauf, dass seit einigen Jahren verschiedene Thurgauer Schulgemeinden werdende Mütter nach der Geburt ihres Kindes nur zum selben Pensum wie vor der Geburt weiterbeschäftigten – und nicht zu einem gewünschten kleineren Pensum. «Diese Lehrerinnen müssen dann entweder eine Stelle in einer anderen Schulgemeinde in der Nähe finden oder sie verlassen für einige Jahre oder für immer den Beruf», sagt Varenne. Zudem sei die Zahl der Plätze in Kinderbetreuungsstätten im Kanton Thurgau vor allem auf dem Land zu tief und in der französischen Schweiz deutlich höher.

Kanton St.Gallen will Betreuungsangebot verbessern

Auch für den KLV St.Gallen ist einer der Gründe für die tiefe Quote die schlechtere Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Ostschweiz. «Auf jeden Fall scheint es sinnvoll, hier mit anzusetzen, um die Wiedereinstiegsquote von Frauen zu verbessern», sagt Präsident Patrick Keller.

Alexander Kummer vom St.Galler Amt für Volksschulen weist in diesem Zusammenhang auf den Nachtrag zum Volksschulgesetz hin, der zurzeit im Kantonsrat beraten wird. Mit der Revision sollen Volksschulträger zu einem bedarfsgerechten Betreuungsangebot für die Kindergarten- und Primarschulkinder verpflichtet werden. Damit könne ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf – insbesondere auch von Lehrpersonen – geleistet werden.

