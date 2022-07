Bildung «Ich dachte mir, das ist das Ende, das packe ich nicht mehr»: Ehemalige Psychiatriepatientinnen teilen ihre Erfahrungen mit Studierenden M. W. und H. S. haben unterschiedliche Leben geführt und doch erstaunliche Parallelen. Eine davon: schwere Depressionen. Ab Herbst dozieren sie an der Fachhochschule St.Gallen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 11.07.2022, 12.42 Uhr

Haben sich im Rahmen ihrer Peer-Arbeit an der Fachhochschule in St.Gallen kennen gelernt: H. S. (links) und M. W. (rechts). Bilder: Tobias Garcia und Michel Canonica

Im Oktober startet an der Ostschweizer Fachhochschule in St.Gallen der neue CAS-Lehrgang «personenzentrierte psychische Gesundheit». Acht Monate dauert er. Oder anders: 21 Kurstage. Drei dieser Tage werden M. W. und H. S. leiten. M. W. hat darum gebeten, nur mit ihrem Kürzel genannt zu werden.

Das Kürzel ist mehr Schutz als Scham. Denn M. W. will sich nicht verstecken, im Gegenteil. Sie und H. S. sollen und werden ihre Geschichte den Studierenden an der Fachhochschule erzählen. Darum unterrichten sie überhaupt. Weil sie auf der anderen Seite standen.

2013 war das, damals ist M. W. 23 Jahre und H. S. 50 Jahre alt. Es ist das Jahr, in dem beide entscheiden, in eine Psychiatrie zu gehen. In jener Zeit wissen sie noch nichts voneinander, wissen nicht um die Parallelen ihrer beiden Leben. Eine davon: Es ist nicht das erste Mal, dass sie eine Psychiatrie betreten. M. W., gelernte Pflegefachfrau, arbeitet zuvor ein Jahr lang im Nachtdienst einer Einrichtung, H. S. sitzt sieben Jahre am Empfang in einer anderen. M. W. sagt heute:

«Ich hätte mich wahrscheinlich früher einliefern lassen. Aber ich dachte, gerade mir, als Mitarbeiterin einer Psychiatrie, dürfe das nicht passieren.»

Von Betroffenen lernen

Eines der Gebäude der Ostschweizer Fachhochschule hinter dem Bahnhof in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Die nächste Parallele: die Peer-Arbeit an der Fachhochschule hinter dem Bahnhof in St.Gallen, hier lernen sich M. W. und H. S. kennen. Zur Erklärung: Ein Peer ist eine Person, die selbst eine psychische Erkrankung erlebt hat und so die theoretische Perspektive von Fachpersonen ergänzen kann. Seit ein paar Jahren gehen die beiden in Klassen mit Schwerpunkt «Gesundheit», sind Testfiguren und Ratgeberinnen für die Studierenden. Im CAS-Lehrgang, der aus dem neuen Kompetenzzentrum psychische Gesundheit hervorging, bringen sich M. W. und H. S. noch mehr ein.

Heisst: Sie planen die drei Kurstage, und führen sie durch. Die Themen: «Wie ist es, als erkrankte Person in einer Psychiatrie zu sein? Wie wird man behandelt in einem Spital? Wie redet man darüber? Wie geht man mit Stigmatisierung um?», sagt M. W. und verzichtet auf englische Wörter, auf abstrakte Fachbegriffe, die auf «-ismus» enden. Genau darum ist das Kompetenzzentrum auf M. W. und H. S. zugegangen. Sie brauchen sich einer Depression, einer Psychiatrie nicht theoretisch zu nähern, sie haben sie selbst erlebt. Und mittlerweile Worte dafür gefunden. M. W. sagt zum Beispiel:

«Ich weiss noch, wie ich damals, als ich in der Psychiatrie landete, dachte: Das ist das Ende. Das packe ich nicht mehr.»

M. W. vor der Fachhochschule in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Es begann mit Rückenschmerzen

Sie, M. W., die in Binz aufgewachsen war, eine «schöne Kindheit» hatte und «weder Alkohol noch Drogen» konsumierte, war am Boden. Dabei fing alles nur mit Rückenschmerzen an.

Mehrere Ärzte untersuchten sie, doch keiner fand etwas. Bewegen sollte sie sich, das sei gut für den Rücken. Damit sie sich überhaupt bewegen konnte, bekam sie Medikamente. Und wurde abhängig. Heute weiss sie: Sie litt schwer unter einer Beziehung, die missbräuchlich gewesen sei. Die daraus entstandene posttraumatische Belastungsstörung führte zu den Rückenschmerzen, zum Tablettenkonsum und schliesslich zur schweren Depression.

M. W. ist noch nicht gesund. Und vielleicht wird sie das auch nie sein. Sie wohnt mit ihrem Sohn in Frauenfeld, bezieht eine IV-Rente und hat ein Zehn-Prozent-Pensum bei der Fachhochschule. Mehr liegt noch nicht drin. Aber: «Als Peer zu arbeiten, gibt meiner Krankheit einen Sinn.» Immer wieder sagt sie solche Sätze. Ein anderer: «Mit jeder Erfahrung wird mein Rucksack schwerer. Aber nicht nur wegen der Erfahrung, sondern auch, weil ich Werkzeug einpacke.» Andere hätten den Glauben, die Religion, «für mich sind es solche Sätze, sie nehmen mir die Last».

Diese optimistischen Leitsätze sind eine weitere Parallele zwischen M. W. und H. S., die irgendwann im Gespräch sagt: «Ich sehe die Krise immer als Chance.» Auch sie ist nicht vollständig geheilt. Und auch ihre Krankheit hatte Auslöser.

Drogen als Selbsttherapie

Die Kindheit von H. S. im Kanton Zürich war schwierig, sie spricht von Missbrauch und Mobbing. «Im Dorf war ich die mit der Ausländermutter», sagt sie. Als Teenager dachte sie zum ersten Mal über Selbstmord nach. Damals wusste sie nicht, weshalb, konnte nicht einordnen, was richtig war – und was falsch. H. S. sagt: «Ich hatte einfach diese grosse Angst in mir drin.» Doch für diese Angst fehlten ihr die Worte. Und die Diagnose. H. S. begann, Drogen zu nehmen. «Selbstregulierung» nennt sie das heute. Oder den «Versuch, sich selbst zu therapieren».

H. S. in ihrem Zuhause nahe dem Zürichsee. Bild: Tobias Garcia

Das gelang zunächst. «In meinen Zwanzigern habe ich das Leben richtig genossen», sagt sie. H. S. war viel auf Reisen, «wilde Jahre» seien das gewesen. «Ich war halt jung, aber das war schon gut so.» Nebenbei arbeitete sie stets, erst als Coiffeuse, dann bei einer Autovermietung am Flughafen in Kloten. In jener Zeit kam sie weg von den Ängsten, aber nie von den Drogen. Vor allem, als H. S. einen Bürojob annahm. Von nun an sass sie häufig allein im Büro, «dabei brauche ich doch Menschen um mich herum». Wieder Selbsttherapie, wieder Drogen. Bis sie in den USA mit Delfinen schwimmen ging. Sie sagt: «Das hat mir das Leben gerettet.» Seither hat H. S. nie mehr Drogen konsumiert.

Nachdem sie eine Familie gründete, begann dafür etwas anderes: epileptische Anfälle. Sie sind bis heute die Vorboten von depressiven Phasen. H. S. sagt: «Wenn die Anfälle stark sind, dann weiss ich, dass nun Depressionen kommen werden.» Mittlerweile lebt sie mit ihrer Familie und dem Hund nahe Bubikon im Kanton Zürich und bietet Seminare an.

Rund zehn Anmeldungen bisher

M. W. und H. S. sind bei weitem nicht allein mit ihrer Geschichte. 2017 litt rund neun Prozent der Schweizer Bevölkerung an Depressionen. Die Auswirkungen der Pandemie haben die Situation bei einigen Menschen zusätzlich verschärft. Das Problem: Man sieht den Betroffenen die Krankheit nicht direkt an. M. W. sagt: «Wenn jemand das Bein verloren hat, sieht man das. Meine Geschichte aber sieht man nicht.» Also spricht sie darüber. Hier, mit Kürzel, und ab Herbst auch an der Fachhochschule.

