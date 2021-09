Bildung «Die Berufsfachschule für Gesundheitsberufe soll nach Rorschach verlegt werden, die Weiterbildung in St.Gallen bleiben»: Weiter fasst die Regierung eine Kanti in Rapperswil ins Auge Nach harscher Kritik kommt die Regierung in einer neuen Auslegeordnung zum selben Schluss wie vor gut einem Jahr: Die Grundbildung der Gesundheitsberufe soll nach Rorschach verlegt werden. Janina Gehrig 04.09.2021, 05.00 Uhr

Der Kanton St.Gallen will in Rorschach ein Kompetenzzentrum für Gesundheitsberufe aufbauen. Damit fallen die Standorte des Berufs- und Weiterbildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe in der Stadt weg.

Die St.Galler Regierung ist über die Bücher gegangen. Vor gut einem Jahr hatte sie den Umzug der Grundbildung der Berufsfachschule für Gesundheitsberufe (BZSG) von St.Gallen nach Rorschach und die Verlagerung der bisher in Rorschach beschulten Berufe (BZR) auf andere Standorte beschlossen. Damit sollte die Schule an der Lindenstrasse in der Stadt St.Gallen geschlossen sowie zwei Millionen Franken Mietkosten jährlich gespart werden.

Das als «Schnellschuss» der Regierung kritisierte Vorhaben löste unter Kantonsräten, Schulpräsidenten und Berufsschullehrern einen Aufschrei aus. Kritik kam auch aus dem Stadtrat, der dem Kanton vorwarf, die strategische Rolle der Hauptstadt und die Bemühungen, St.Gallen als Gesundheitscluster zu stärken, zu wenig zu berücksichtigen. Kantonsräte verschiedener Fraktionen reichten Vorstösse ein und forderten einen Postulatsbericht mit einem Gesamtkonzept. Daraufhin krebste die Regierung zurück, schob den Umzug des BZGS nach Rorschach auf und nahm weitere Abklärungen vor. Diese liegen nun in Form eines Berichts vor, der in die Vernehmlassung geschickt wird.

«Wir kommen zum selben Schluss wie vor einem Jahr»

Der Bericht zum Postulat «Strategische Investitionsplanung für Sekundarstufe II» sollte im ganzen Kantonsgebiet Varianten für Kompetenzzentren in der Berufsbildung prüfen und eine Auslegeordnung über die zu erwartenden Schülerzahlen, die Raumauslastung und den benötigten Schulraum bei den Kantonsschulen und Berufsfachschulen aufzeigen – mit dem Ziel, die Auslastung der Schulgebäude zu optimieren und womöglich Mietkosten einzusparen. Obwohl mehrere Varianten geprüft worden seien, «kommen wir zum selben Schluss wie vor einem Jahr», sagt Bildungschef Stefan Kölliker: «Die Berufsfachschule für Gesundheitsberufe soll in der Grundbildung nach Rorschach verlegt werden, die Weiterbildung in St.Gallen bleiben.» Damit sei auch der Wunsch des Stadtrats erfüllt, ein Gesundheitscluster in der Hauptstadt zu bilden.

Dazu heisst es im Bericht, die Auslastung der einzelnen Schulen sei mit Werten zwischen 57 Prozent und 72 Prozent sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt würden je Beruf zu viele Schulstandorte angeboten, was sich nachteilig auf die Schulqualität auswirke, «insbesondere für die zu tiefe Anzahl Lehrpersonen». So müsse die Anzahl Schulstandorte reduziert werden. Mit der Bildung von Kompetenzzentren könnten die einzelnen Unterrichtszimmer besser genutzt werden. Da zusätzlich bis 2024 rund 40 Informatikzimmer aufgelöst und zu Normalunterrichtszimmer umgenutzt würden, entstehe langfristig ein Überangebot von Schulraum von rund 85 Normalunterrichtszimmern. «Dies entspricht exemplarisch der doppelten Grösse des Kaufmännischen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen (KBZ)», heisst es weiter.

Neben der schriftlichen Vernehmlassung finden in den nächsten Wochen Anhörungen für die politischen Parteien, die Gemeinden und die verschiedenen Gewerbe- und Berufsverbände statt. Am 4. Oktober wird der Bericht von der Regierung verabschiedet und in der Februarsession 2022 im Kantonsparlament beraten.