Zwei katholische Internate im Kanton St.Gallen müssen schliessen

Bildung «Hätten Personal aufstocken müssen, ohne dass wir wussten, ob es noch einmal genug Schüler gibt»: Zwei katholische Schulen im Kanton St.Gallen müssen aufgeben Die St.Galler Schullandschaft verliert zwei traditionsreiche Institute: Die Alpine Schule Vättis und das Mädcheninternat des Klosters Wurmsbach in Rapperswil-Jona schliessen nächste Woche nach fast 70 respektive 180 Jahren ihren Betrieb. Marcel Elsener 02.07.2021, 05.00 Uhr

Ab Herbst keine Schule mehr: Die Alpine Schule Vättis im Sarganserland. Bild: PD

Zwei «Spezialplaneten» verschwinden vom St. Galler Schulfirmament: So nennt Schulleiter Christoph Aepli seine Alpine Schule Vättis, das einstige «Katholische Knabeninstitut», das zuletzt noch sechs bis acht verhaltensauffällige Jugendliche mit Sonderpädagogik beschulte.

Der Begriff passt aber auch zum Mädcheninternat des Klosters Wurmsbach am Zürichsee, das mit gerade noch 32 Schülerinnen in drei Jahrgängen ebenfalls nicht mehr überlebensfähig ist und auf das Ende Schuljahr 2021 aufgeben muss. Zum Bedauern des katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen, der die beiden Schulen als Teil des Klosterschulerbes finanziell und ideell unterstützte.

Als offenes Schulinternat für Schüler, die etwa wegen Sucht- oder Aggressionsproblemen nirgendwo sonst Platz fanden, war die Alpine Schule Vättis fast schweizweit einmalig. Im Gegensatz etwa zum Justizheim Platanenhof in Oberuzwil nicht kantonal anerkannt als Sonderschulheim, war das private Kleinunternehmen auf Zuweisungen von Ämtern und Behörden etwa aus Chur, Zürich oder dem Thurgau angewiesen.

Doch das jüngste Schuljahr war aufgrund von sieben (von anfänglich elf) problematischen Jugendlichen, die wegen Drogen- oder Gewaltvorfällen ausgeschlossen werden mussten, sowie Ärger in der Nachbarschaft so schwierig, dass die Situation nicht mehr zu meistern war. «Wir hätten unser Personal aufstocken müssen, ohne dass wir wussten, ob es noch einmal genug Schüler gibt», sagt Schulleiter Christoph Aepli.

In Wurmsbach übernimmt die Privatschule SBW

Das 1954 gegründete «Katholische Knabeninstitut» zählte Anfang der 1970er-Jahre unter Leitung von Aeplis Vater Werner noch über 130 Schüler. Aufgrund ständig rückgängiger Internatseintritte spezialisierte man sich 1999 auf Jugendliche mit besonderen Anforderungen. Zuletzt war diese «Schule der Chancen» aufgrund extremer Belastung bei zunehmender Unsicherheit kaum mehr zu stemmen. Nun ist die empfindliche Balance aus Finanzen, Jugendlichen und Mitarbeitenden aus den Fugen geraten.

Das Personal – vier Sozialpädagogen, ein Lehrer, Aepli als Schulleiter und Teilzeitlehrer sowie vier Leute im Hausdienst – verliert die Anstellung, die Zukunft des Gebäudes ist noch offen; denkbar ist eine Einrichtung für sanften Tourismus.

Schulort des Mädcheninstituts Am See: das Frauenkloster Wurmsbach in Rapperswil-Jona. Bild: Reto Martin

Wie in Vättis gingen auch die Schülerinnenzahlen im 178-jährigen Mädcheninternat des Klosters Wurmsbach am oberen Zürichsee ständig zurück: Im laufenden Schuljahr unterrichteten die Zisterzienser Schwestern dort noch 32 Schülerinnen, vor vier Jahren waren es noch die doppelte Anzahl gewesen.

Trotz des nach wie vor sehr guten Rufs müssen die Nonnen ihre Schule, zusätzlich belastet durch die Coronapandemie, nun aus finanziellen Gründen schliessen. Immerhin bleibt das Mädcheninternat als Schule erhalten – unter einer neuen, nicht-kirchlichen Trägerschaft. Die Privatschule SBW Haus des Lernens wird Klassen vom 10. Schuljahr an aufwärts führen, die Schwestern bleiben immerhin mit christlichen Angeboten in der Schule präsent.

Künftiges Dach für die verbleibenden katholischen Schulen

Hans Brändle, im Administrationsrat zuständig für Seelsorge und die (privaten) katholischen Schulen. Bild: PD

Der katholische Konfessionsteil bedauere die Schliessung der beiden Schulen, sagt der Flawiler Seelsorger Hans Brändle, zuständiger Administrationsrat für die katholischen Schulen im Kanton. Die gut 70’000 Franken, die der Konfessionsteil jährlich diesen beiden Schulen zukommen liess, dürften nun in die verbleibenden katholischen Bildungsinstitutionen fliessen.

Mit 1,03 Millionen Franken unterstützt man jene privaten Schulen, die dem Klostererbe entsprechen – freilich neben der Oberstufenschule Flade, die in der direkten Nachfolge der früheren Klosterschule steht und die der Katholische Konfessionsteil selber führt.

Von diesen auf christlichen Grundwerten basierenden Schulen sei in nächster Zukunft keine gefährdet, sagt Brändle.

«Wir wollen diese Schulen zusammen mit der Flade künftig unter ein grosses Dach bringen und öffentlich bekannter machen.»

Besonders gut läuft demnach die Mädchensekundarschule in Gossau, die 2019 mit den Schulgemeinden Gossau und Andwil neue Verträge ausgehandelt hat und ein nahezu kostendeckendes Schulgeld für die Oberstufe erhält. Nach wie vor beliebt ist auch die Mädchensekundarschule St. Katharina in Wil, deren neues Modell aber aufgrund politischer Auseinandersetzungen noch von einem Bundesgerichtsurteil abhängt.

Mehr Anstrengungen, um die Schülerzahlen zu halten, braucht es laut Brändle im Gymnasium Friedberg, das als innovative Talentschule fünf Schwerpunktfächer anbietet. Nachdem das Gymnasium Marienburg in Thal schon länger aufgegeben werden musste, soll dieses Gymnasium erhalten bleiben. Die vierte, vom Konfessionsteil unterstützte Schule ist die Untere Waid in Mörschwil, die ihre Gymnasialstufe schliesst und neu als «Waid» nebst einem Mittelstufenangebot eine integrierte Oberstufe Sek.-Real und ein Untergymnasium anbietet. «Eine schöne Herausforderung, die aber mit neuer Leitung und Stiftungsrat gut aufgegleist ist», wie Brändle meint.

Erfolgsmodell Flade

Alles andere als wacklig ist die Zukunft der vom Konfessionsteil geführten städtischen Oberstufenschule Flade: An der jüngsten Sitzung des Katholischen Kollegiums informierte deren Schulpräsidentin, Administrationsrätin Margrit Stadler-Egli über beeindruckende Erfolgszahlen.

Demnach führt die Flade gegenwärtig 42 Klassen mit 730 Jugendlichen, von denen über 50 Prozent katholisch sind. 30 Prozent der städtischen Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler dürfen aufgenommen werden, für das neue Schuljahr hatten sich 47 Prozent angemeldet. Stadler-Egli sagt:

«Erneut musste das Los entscheiden, was für die Schülerinnen und Schüler wie für die Eltern sehr emotional, aber auch die fairste Lösung ist.»

Unabhängig vom Konfessionsteil gibt es im Kanton noch drei weitere katholisch geprägte Schulen, geführt von der Pius-Bruderschaft mit entsprechender ideologischer Ausrichtung: die Institute Dominik Savio in Wil, Sancta Maria in Wangs und Sonnenberg in Vilters.