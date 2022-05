2021 war ein rekordverdächtiges Schadensjahr

Bilanz Sommerunwetter, Schneerutsch und Hagelstürme: 2021 war ein rekordverdächtiges Schadenjahr Die Schadenbelastung war vor zwanzig Jahren letztmals auf einem ähnlichen Niveau wie 2021. Bei den Hagelschäden muss man gar bis ins Jahr 1807 zurückblicken, wie die Schlussbilanz der Gebäudeversicherung St.Gallen zeigt. Viviana Troccoli 06.05.2022, 18.41 Uhr

Durch den starken Regenfall haben sich auch Schlammlawinen gebildet. Wie hier bei St.Martin im Kanton St.Gallen vom August 2021. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Er ist allen noch in bleibender Erinnerung: Der vergangene Sommer hat sich nicht von seiner besten Seite gezeigt. Heftige Unwetter tobten über das Land, starker Regen brachte Flüsse zum Überlaufen und Hagelkörner verwandelten Teile der Ostschweiz in eine Winterlandschaft. Die Umweltschäden häuften sich. Die Schlussbilanz der St.Galler Gebäudeversicherung bestätigt: 2021 war im Kanton ein Rekordschadenjahr.

So viele Schäden wie seit langem nicht mehr

Gemäss Geschäftsbericht der St.Galler Gebäudeversicherung hatte das Rekordjahr bereits im Januar mit Schäden infolge von Schneedruck und Schneerutsch begonnen. Vor allem Dächer wurden beschädigt, 680 Gebäude waren im ganzen Kantonsgebiet davon betroffen. Die Schäden summierten sich dabei in eine Höhe von 4,1 Millionen Franken.

Im Hochsommer folgten heftige Gewitter, die vor allem im Linthgebiet, Toggenburg, Rheintal und dem Fürstenland zu spüren waren und zu Gebäudeschäden führten. Die Unwetter verursachten eine Schadensumme von 26,2 Millionen Franken.

Der 24. Juli stach besonders hervor: Starker Hagel führte zu 1900 Schadenfällen und 9 Millionen Franken Verlust. Insgesamt summierten sich die Hagelschäden auf 21,5 Millionen Franken. Ein unliebsamer Rekord: Seit 1807 hat die St.Galler Gebäudeversicherung nicht mehr so viele Schadenfälle infolge von Hagel verzeichnet wie im Sommer letzten Jahres.

Schäden in Höhe von 56,8 Millionen Franken

Insgesamt bilanziert die Versicherung im Kanton St.Gallen Schäden in Höhe von 56,8 Millionen Franken bei 7880 eingetretenen Fällen. Überdurchschnittlich viele Brandfälle im Wert von 21,2 Millionen Franken wurden verzeichnet. Davon sind über 38 Prozent der Brandsummen auf elektrische Schäden zurückzuführen; Blitzschläge machen 32 Prozent der Schadensumme aus. Hochwasser verursachten rund 3,7 Millionen und Sturmschäden 1,9 Millionen hohe Schäden. Weitere Schadensfaktoren waren Erdrutsch, Steinschlag und Lawinen.

Vor zwei Jahrzehnten ist die Schadensbelastung letztmals so hoch ausgefallen. 2002 waren es vor allem Hagelschäden und Überschwemmungen, die im Kanton St.Gallen Schäden in der Höhe von 55 Millionen Franken hervorriefen.

Rückstellungen sichern die Jahre mit hohen Schadenbelastungen

Lukas Summermatter, Direktor der Gebäudeversicherung St.Gallen, sagt:

«Bei uns variieren die Schäden von Jahr zu Jahr.»

Es sei schwierig vorauszusehen, wie die Schadenbelastungen in Zukunft ausfallen würden und deshalb schwierig, Prognosen für die Zukunft zu erstellen. Doch die Versicherungsprämien blieben konstant – und werden auch in diesem Jahr konstant bleiben. Dank einer langfristigen Risikopolitik könnten die Prämiensätze tief gehalten werden. In den Jahren mit wenig Schadenbelastungen wie etwa 2019 könnten allfällige Rückstellungen gesichert werden.