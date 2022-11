Halloween im Thurgau und St.Gallen ohne grössere Zwischenfälle

Bilanz Es blieb bei Eierwürfen und Ruhestörungen: Halloween verlief im Thurgau und St.Gallen ohne grössere Zwischenfälle Die Kantonspolizeien im Kanton St.Gallen und im Thurgau und die Stadtpolizei St.Gallen hatten nicht aussergewöhnlich viel zu tun in der Nacht auf den 1. November. Einige Ruhestörungen wurden gemeldet und es kam zu Eierwürfen an Hausfassaden und Fahrzeugen. In beiden Kantonen und bei der Stadtpolizei St.Gallen gingen je etwa ein Dutzend Meldungen ein. Christa Kamm-Sager 01.11.2022, 10.02 Uhr

Verkleidete Kinder unterwegs an Halloween in St.Fiden. Bild: Benjamin Manser

Die Nacht vor Allerheiligen wird, wie aus amerikanischen Fernsehserien bekannt, auch hierzulande an einigen Orten als eine Art Fasnacht im Herbst gefeiert. Kinder verkleiden sich, gehen von Tür zu Tür und betteln nach Süssigkeiten. Für einige ist diese Nacht aber auch ein willkommener Anlass, mal wieder etwas über die Stränge zu hauen. Den Kantonspolizeien ist das aus vergangenen Jahren bekannt, deshalb waren sie im Thurgau wie auch im Kanton St.Gallen vorsorglich mit mehreren zusätzlichen Patrouillen unterwegs.

Eier an Fassaden können ins Geld gehen

Die Kantonspolizei St.Gallen zieht eine «grundsätzlich positive Bilanz» nach der Halloween-Nacht, wie sie in einer Medienmitteilung festhält. Nachdem die kleineren Kinder von Tür zu Tür gegangen seien, hätten sich zu später Abendstunde vermehrt Gruppen von Jugendlichen auf die Strassen begeben. Einige seien von der Polizei kontrolliert und vereinzelt seien den Jugendlichen Eier abgenommen worden. Die Patrouillen hätten aber nicht verhindern können, dass einige Eier an Hausfassaden oder Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs geworfen worden sind – und das querbeet im Kanton. «Eier an Hausfassaden können unter Umständen ganz schön ins Geld gehen», sagt Kapo-Mediensprecher Florian Schneider auf Anfrage. Wenn die Eierrückstände nicht schnell entfernt werden, können zum Teil grössere Schäden entstehen, die eine Sanierung nötig machen.

Bis am Morgen seien der Kantonspolizei St.Gallen rund ein Dutzend Sachbeschädigungen durch Eierwürfe gemeldet worden. «Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.» Daneben sei es zu einer Handvoll Ruhestörungen im Zusammenhang mit öffentlichen oder privaten Halloween-Partys gekommen. «Wir sind aber froh, dass es keine grösseren Vorkommnisse mit Verletzten gab», so Schneider.

Im Vorfeld machte die Kantonspolizei St.Gallen in den sozialen Medien auf humorvolle Art darauf aufmerksam, dass es nicht angebracht ist, Häuser mit Eiern zu bewerfen:

100 bis 120 Personen in St.Gallen kontrolliert

Die Stadtpolizei St.Gallen hatte ebenfalls etwas mehr zu tun als in einer gewöhnlichen Nacht: «Unsere Patrouillen haben etwa 100 bis 120 Personen kontrolliert», so Stadtpolizei-Sprecher Oskar Schmucki. Einige Eier, Masken oder auch Feuerwerkskörper seien dabei den Kontrollierten abgenommen worden. Rund ein Dutzend Meldungen seien bei der Stadtpolizei eingegangen.

Etwa in ähnlichem Rahmen wie im letzten Jahr

Auch die Polizei im Kanton Thurgau spricht von gut einem Dutzend Vorfällen im Zusammenhang mit Halloween. Aber auch hier sind grössere Zwischenfälle ausgeblieben: «Die Halloween-Nacht verlief etwa im ähnlichen Rahmen wie im letzten Jahr», sagt Kapo-Sprecher Matthias Graf auf Anfrage. Falle Halloween auf ein Wochenende, sei tendenziell oft etwas mehr los; im Thurgau ist der 1. November kein Feiertag. Bei der Mehrheit der Vorfälle handle es sich um Eierwürfe an Hausfassaden und Ruhestörungen. Die Kantonspolizei Thurgau war am Abend und in der Nacht ebenfalls vorsorglich mit zusätzlichen Patrouillen unterwegs. Jugendliche wurden auf gefährliche Gegenstände und Material für Sachbeschädigungen kontrolliert.

Keine einzige Meldung ist bei den Kantonspolizeien von Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden eingegangen.